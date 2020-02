Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kosaraslegendával indult az In Memoriam videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

\r

","shortLead":"A kosaraslegendával indult az In Memoriam videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

\r

","id":"20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d46ce2a-aee5-4d5b-b1cf-8d9afdbe19e2","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","timestamp":"2020. február. 10. 10:35","title":"Kobe Bryantről többen megemlékeztek az idei Oscar gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek hűtése. ","shortLead":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek...","id":"202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94efa7b2-bbc9-445e-b9f3-2db6057f6afd","keywords":null,"link":"/360/202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","timestamp":"2020. február. 10. 12:00","title":"Amelyik telefont bevonják ezzel a réteggel, az nem melegszik, mert „megizzasztja magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad019a06-5d70-4f9d-bc74-d569b7dce50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pro Média Alapítvány a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül kapja meg a 475 millió forintnyi közpénzt.","shortLead":"A Pro Média Alapítvány a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül kapja meg a 475 millió forintnyi közpénzt.","id":"20200209_Kozel_felmilliard_forintot_szor_el_a_kormany_hataron_tuli_propagandara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad019a06-5d70-4f9d-bc74-d569b7dce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98d85d-09e2-41d6-b251-96fb882298e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Kozel_felmilliard_forintot_szor_el_a_kormany_hataron_tuli_propagandara","timestamp":"2020. február. 09. 12:19","title":"Közel félmilliárd forintot szór el a kormány határon túli propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétszer annyit vágtak ki idén januárban, mint egy évvel korábban. Az év első hónapjában 284 négyzetkilométernyi erdő tűnt el a fakitermelés miatt a brazíliai Amazonas-vidéken.","shortLead":"Kétszer annyit vágtak ki idén januárban, mint egy évvel korábban. Az év első hónapjában 284 négyzetkilométernyi erdő...","id":"20200210_brazilia_esoerdo_erdoirtas_fakivagas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3e5b1c-af55-493e-9e91-109b1ade070d","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_brazilia_esoerdo_erdoirtas_fakivagas","timestamp":"2020. február. 10. 18:46","title":"Nagyon belelendültek az esőerdők kivágásába Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","shortLead":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","id":"20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7240df-8259-4e52-8b9f-df2d6eefa1c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","timestamp":"2020. február. 10. 06:54","title":"Megint megrongálódott egy felsővezeték, késések a Budapest-Cegléd vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e999af-ac6e-48b0-aa36-3ed180a013ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Equifax hitelminősítőt érte a támadás.","shortLead":"Az Equifax hitelminősítőt érte a támadás.","id":"20200210_Kina_allhat_az_Equifax_meghackelese_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e999af-ac6e-48b0-aa36-3ed180a013ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d3912-46e5-40a2-9256-f5af43f65637","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Kina_allhat_az_Equifax_meghackelese_mogott","timestamp":"2020. február. 10. 17:30","title":"Kína állhat a történelem legnagyobb adatlopása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie kell.","shortLead":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie...","id":"20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cfd229-d937-4b29-b139-3e39e552d656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","timestamp":"2020. február. 09. 12:37","title":"25 millió eurós büntetést kapott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982d432a-70bc-4f99-a63e-eba67537c120","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az NDK kisautó egészen a rendszerváltás korába repítheti vissza új tulajdonosát. ","shortLead":"Az NDK kisautó egészen a rendszerváltás korába repítheti vissza új tulajdonosát. ","id":"20200209_2_millio_forintot_kernek_ezert_a_tiszafuredi_szep_kis_trabantert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982d432a-70bc-4f99-a63e-eba67537c120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c41674-ba7c-4c63-ad83-c21a7db5269d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_2_millio_forintot_kernek_ezert_a_tiszafuredi_szep_kis_trabantert","timestamp":"2020. február. 09. 06:41","title":"2 millió forintot kérnek ezért a szép kis tiszafüredi Trabantért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]