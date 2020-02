Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","shortLead":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","id":"20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7256b31c-eb74-4571-8e23-b8989d3c6d7c","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","timestamp":"2020. február. 15. 18:46","title":"Megrongálták Banksy Valentin-napi művét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen empatikusak.","shortLead":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen...","id":"202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74e8912-01ae-4b53-bd8e-7de6e2dd3560","keywords":null,"link":"/360/202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","timestamp":"2020. február. 15. 08:30","title":"Szívmelengető kísérlet mutatta meg, mennyire együttérzők a papagájok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4eccf1-6727-497c-ac10-679c3c27a240","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a BMW nagy sportkupéja, mellyel adott esetben akár egy komplett család is elegánsan és meglehetősen dinamikusan suhanhat. Túlméretezett vese nélkül, csodaszép formatervvel hódít az új nagy 8-as.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a BMW nagy sportkupéja, mellyel adott esetben akár egy komplett család is elegánsan és...","id":"20200216_bmw_m850i_gran_coupe_4_ajto_v8_biturbo_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4eccf1-6727-497c-ac10-679c3c27a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fda2b3f-cb8a-4073-a1b6-55e4cdb73cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_bmw_m850i_gran_coupe_4_ajto_v8_biturbo_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. február. 16. 13:00","title":"2x2 néha 5: teszten a 4 ajtós V8-as biturbó BMW M850i Gran Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amíg Oroszország egyedül gyenge, de senki nem akar közvetlenül konfrontálódni vele, addig eredménytelenek a megoldási kísérletek - magyarázta a francia elnök.","shortLead":"Amíg Oroszország egyedül gyenge, de senki nem akar közvetlenül konfrontálódni vele, addig eredménytelenek a megoldási...","id":"20200215_Macron_Eredmenytelenek_az_Oroszorszag_elleni_szankciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2ca71e-5023-452e-b9a6-931b0edc015a","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Macron_Eredmenytelenek_az_Oroszorszag_elleni_szankciok","timestamp":"2020. február. 15. 12:23","title":"Macron: Eredménytelenek az Oroszország elleni szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce88d5f-aa79-4da6-ac03-1f16fbd90ebd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen cuki egy jegesmedve, mielőtt több mázsás vérengző fenevad lesz belőle.","shortLead":"Ilyen cuki egy jegesmedve, mielőtt több mázsás vérengző fenevad lesz belőle.","id":"20200215_Jegesmedvebocsot_lathat_aki_most_Becsbe_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce88d5f-aa79-4da6-ac03-1f16fbd90ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2400c6-9b94-4fa1-8cf5-016a20447edd","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Jegesmedvebocsot_lathat_aki_most_Becsbe_megy","timestamp":"2020. február. 15. 08:32","title":"Jegesmedvebocsot láthat, aki most Bécsbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf75baa2-2712-4131-8ab2-fbd719941470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","timestamp":"2020. február. 16. 12:03","title":"Ez történt: nehéz körülmények között szállt le egy Wizz Air-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67674b4-1c7d-44cf-8be9-32c34229e80d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A Grúziát fél éve megbénító politikai válság közepette a polgárok többsége elfordult a jelenlegi elittől, és újra megmentőre vár. Ahogy a múltban, jelentkező most is akadt.","shortLead":"A Grúziát fél éve megbénító politikai válság közepette a polgárok többsége elfordult a jelenlegi elittől, és újra...","id":"202007__forrongo_gruzia__helyi_trump__utalt_partok__herceg_hofeher_paripan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c67674b4-1c7d-44cf-8be9-32c34229e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79352f6c-81ce-438b-80a1-1dbbdd2d969d","keywords":null,"link":"/360/202007__forrongo_gruzia__helyi_trump__utalt_partok__herceg_hofeher_paripan","timestamp":"2020. február. 15. 16:00","title":"Grúziában új messiást várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"","category":"itthon","description":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is, hogy a polgármester ezután elnézést kért, és azt mondta: bekapcsolva maradt a mikrofonja, a megjegyzését saját magának szánta.","shortLead":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is...","id":"20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348f7433-088e-417e-a2a5-73158f9d3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","timestamp":"2020. február. 16. 08:55","title":"Lehülyézte Baranyi Krisztina a Fidesz frakcióvezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]