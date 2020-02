Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, a frakció 2018 májusa óta kötött szerződéseinek listáján azért így is akadnak meglepő tételek, ahogy a megbízottak között volt és jelenlegi KDNP-s funkcionáriusok is. Az Országgyűlés Hivatalától az összes parlamenti frakció kiadásainak összesítését kikértük. A feldolgozott adatokból készülő sorozatunkat a kisebbik kormánypárttal kezdjük.

A jelenlegi parlamenti ciklus kezdete óta, vagyis valamivel több mint másfél év alatt 244 millió forintot költött a KDNP frakciója tanácsadásra, kommunikációra, rendezvényekre és a párt saját megjelenítésére – derült ki a képviselőcsoportok Országgyűlés Hivatalától kikért szerződéseiből. (A hivataltól az összes parlamenti frakció szerződéseit kikértük, ezek tapasztalatait cikksorozatban osztjuk meg a közeljövőben – a szerk.) A visszafogottnak nem mondható kiadásokkal a kisebbik kormánypárt ötvenmillió forinttal túltett a nagyobbikon, a Fideszen is – ami nem kis teljesítmény, ha figyelembe vesszük, hogy utóbbinak 116 képviselője van, a magát a választáson önállóan meg nem mérető kereszténydemokratáknak pedig durván hetedannyi, csak 17.

Bár a KDNP parlamenti frakciója a korábbi években a kiugróan magas reprezentációs költéseiről híresült el – 2016-ban a Népszava gyűjtötte ki, hogy több mint 1,5 millió költöttek csak borra és pálinkára, 2017-re pedig a 168 Óra írt az évi 4,5 milliós „kávé, tea, élelmiszer” számláikról –, a 2018 májusától napjainkig szóló összesítésben nem szerepel ilyesmi. De lehet, hogy csak arról van szó, hogy rendezvényeikre már nem maguknak vásárolják harapnivalót, másfél év alatt ugyanis több mint hatmillió forintot fizettek „rendezvényhez terem, ellátás és vendéglátás biztosítása” címen a Fidesz pártrendezvényeit is kiszolgáló Csónakázótó Vendéglátóipari Kft.-nek, amelynek a Valton-vezér Vajda Lajoshoz köthető CFTP Hungary Kft. a társtulajdonosa.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz-KDNP frakciószövetség háromnapos frakcióülésének második napján Balatonalmádiban 2019. február 14-én. © MTI / Koszticsák Szilárd

A rendezvénykiadásokban ugyanakkor nincsenek benne a kihelyezett frakcióülések költségei: bár a tanácskozást értelemszerűen a Fidesszel együtt tartja a kisebbik kormánypárti frakció, a cechet, úgy látszik, maga fizeti. Az elszámolás érdekessége, hogy ugyanott, ugyanabban az időben – 2019 októberében Mészáros Lőrinc balatonalmádi szállodájában – a 116 fős Fidesz-frakciónál képviselőnként 118 900 forintra jött ki a 3 nap/2 éjszaka, a KDNP-seknek viszont ugyanez 130 ezer forintba került. Természetesen nem a szálloda diszkriminált, a számlák közt volt egy ilyen tétel: „csak a KDNP Frakciót érintő egyéb ellátás”.

A szerződések listájában szerepel egyébként a jövő héten tartandó balatonfüredi kihelyezett frakcióülés költsége is, a 4 csillagos Flamingó wellnesshotelben már 169 ezer forintba kerül majd képviselőnként a 3 nap/2 éjszakás csomag.

Magánszemély, magánügy? Három héttel ezelőtt közérdekű adatigénylésben kértük ki az Országgyűlés Hivatalától az összes parlamenti frakció és független képviselő 2018 májusa óta kötött szerződéseit, az OGY Hivatala ugyanakkor a GDPR elveire hivatkozva csak részben tett eleget adatkiadási kötelezettségének: a nem céggel, hanem magánszemélyekkel kötött szerződéseknél kitakarta a megbízott nevét, mondván azok érzékeny személyes adatnak számítanak. Ezzel viszont rengeteg, a közpénzek átláthatósága szempontjából kulcsfontosságú adatot visszatart: van olyan frakció, ahol a szerződések kevesebb mint ötödét kötötték vállalkozásokkal, a megbízottak túlnyomó többsége magánszemély, így esetükben nem tudhatjuk meg, hogy nem a családtagjaikat, (elv)barátaikat, volt képviselőtársaikat, vagy más, hozzájuk köthető, az adott területhez valójában nem is értő ismerőseiket tömték-e ki a jól fizető megbízásokkal a frakciók. A szerkesztőségünkénél általánosabb problémáról ebben a cikkben írtunk. Az adatokért várhatóan pert indítunk az Országgyűlés Hivatala ellen.

A frakcióülések – a többi képviselőcsoportnál nem látott módon – mindezeken túl is további költséggel jártak a KDNP-ben: a szerződésekből ugyanis kiderült, hogy kihelyezett frakcióülések és külső frakciórendezvények előkészítése és szervezése címen 2018. május 11. és 31. között 1,27 millió forintot fizettek egy bizonyos GML Productions nevű cégnek. Hogy pontosan mit csinált a cég három nappal a parlament alakuló ülése, és egy héttel az ezt előkészítő kihelyezett frakcióülés után, az sajnos nem derül ki a papírokból, az év második felére mindenesetre egy, a hvg.hu számára kiadott listán anonimizált magánszemélynek fizettek 1,78 milliót ugyanezért, majd 2019 januárja és június között újra a GML-t bízták meg újabb összesen 6 millió – vagyis havi 1 millió – forintért.

Hogy az ebbe az időszakba eső, februári, Fidesszel közös frakcióülésen túl merre járt még a KDNP, vagyis mit kellett szervezni havonta 1 millió forintért, az sajnos szintén nem derült ki a listából, az interneten mindenesetre nem találtuk nyomát további külső frakciórendezvényeknek. A GML Productions amúgy a KDNP ifjúsági szervezetéből, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségből (IKSZ) indult, ma a Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesületet vezető Gondi Mátyás Lajos cége. A kft. 2016-ban azzal az óriási szerencsével került a hírekbe, hogy egy hónappal a bejegyzése után máris a Szerencsejáték Zrt. támogatottjainak listáján találta magát.

A rendezvényköltségeknek ezzel nincs vége, egy magánszemélynek havi 200 ezer forint dukál ”közreműködés rendezvényeken” címen. 2018 decemberében pedig egyetlen estére 600 ezer forintot fizetett a frakció egy, az Országház vadásztermében tartott adventi zongorakoncertre. Az összeg kedvezményezettje az Artonus Bt., amely Szilasi Alex zongoraművész vállalkozása (az eseményen készült fotók tanúsága szerint a kulturális élményben körülbelül harmincan részesülhettek).

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciójának tagjai az Országház főlépcsőjén az Országgyűlés alakuló ülése előtt 2018. május 8-án. Elöl középen Semjén Zsolt, a párt elnöke © MTI / Koszticsák Szilárd

A képviselőcsoport ezen túlmenően is sokat törődhet munkatársainak szellemi feltöltődésével: 2018 májusától tavaly decemberig 4 millió forintért bíztak meg egy magánszemélyt kulturális célú programok tervezésével. Emellett az Országgyűlés Hivatalától kapott összesítés alapján 2018 májusa óta összesen nyolcmillió forintot fizettek ki „vezetési tanácsadás nyújtása” címen egy kft.-nek, a cégjegyzék szerint „egyéb sporttevékenységet” végző vállalkozás túlélő- és csapatépítő tréningekkel, airsoft-, paintball- és lézerharc-, valamint quad- és motorosszántúra-szervezéssel hirdeti magát:

© hvg.hu

A kultúrán, gasztronómián és rekreáción túl önmaga megjelenítésére is sokat költött a kisebbik kormánypárti frakció: 2018 májusa és 2019 decembere között tízezer forint híján nyolcmillió forintot fizetett a gondola.hu portált is kiadó szegedi Netrióta Kft.-nek az alábbira: online újságfelületen a képviselőcsoport számára megjelenés biztosítása. A korábbi évek megbízotti listáján is szereplő kft.-ben korábban tulajdonos volt Haág Zalán szegedi KDNP-s képviselő is, akit a 2017-es szerződéslista alapján „honlap főszerkesztése” címen fizetett a frakció. Bár a magánszemélyként szerződöttek nevét ezúttal (egyelőre) nem ismerhettük meg, 2018 májusa és 2019 decembere között is folyamatosan élt – összesen 8,5 millió forintért ilyen tárgyú szerződés. A kdnp.hu impresszumában pedig továbbra is Haág Zalán neve olvasható.

A kdnp.hu feltöltése mellett valakinek tavaly „webes megjelenéshez szolgáló felület kezelése, FB oldal tartalommal ellátása” címen is fizetett 2,4 millió forintot a frakció, ezen túl további 2 milliót „webes felületeken történő megjelenésekkel kapcsolatos tanácsadásra”.

A fenti összegekben nincs benne a weboldal üzemeltetése (1,5 évre 2,2 millió forint), a fotók készítése és kidolgozása (1,5 évre 8,2 millió forint), webes megjelenéshez grafikai szakértés, szerkesztés (1,2 millió Ft), és egy további, grafikai szaktanácsadás, fotófelvételek feldolgozása címen kötött megbízás fél évre 2,26 millióért. Utóbbit a Fish 9000 Kft.-vel kötötte a képviselőcsoport, amelynek kültagja az a Faur Kálmán, akinek másik cégét, a Naphold-2006 Kft.-t fotófelvételek feldolgozása, szkennelése, digitális anyagok feljavítására szerződtették 2018 júliusa és 2019 decembere között 4,26 millió forintért.

A Naphold-2006 Kft. korábban azzal került be a hírekbe, hogy 2013-ban három hónapra 9,84 millió forintért kapott megbízást a Fidesz parlamenti frakciójától a fideszfrakcio.hu oldal fejlesztésére, a weblap azonban egy percig sem működött. (A vállalkozás később képviselői microsite rendszer fejlesztésére, majd online kommunikációs munkaszervező rendszer, illetve adatvizualizálós rendszer fejlesztésére is kapott a párttól 9-9 millió forintot.)

Az ügyvezető-tulajdonos Faur Kálmánról később kiderült, hogy a 2000-es évek eleje óta a Fidesz rendszergazdája. A Naphold-2006-tal később a Miniszterelnökség, illetve a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) is szerződött, és ők készítették az állami energiahivatal honlapját is. Ez utóbbi azért érdekes a KDNP szempontjából, mert a honlap felelős szerkesztője az amúgy a hivatal szóvivőjeként is dolgozó Scherer Zsolt, aki 2013-ig az üzletviteli tanácsadással foglalkozó MED-Compass ügyvezetője, 2017-ig pedig a kültagja volt. A MED-Compassnak pedig már 2012-ben is volt médiaügyi tanácsadásra szóló szerződése a KDNP-vel. A frakció akkor, vagyis nyolc éve évi 2,2 millió, 2017-ben már 3,2 millió, a friss adatok szerint 2018 májusától 2019 decemberéig pedig 5,9 millió forintot fizetett a vállalkozásnak. Scherer Zsoltot 2013-ban Scherer István váltotta az ügyvezetői székben, és így hívják a KDNP-frakció által kiadott semjenzsolt.hu oldal felelős szerkesztőjét. A kft. két jelenlegi kültagja pedig a Scherer Zsolttal egy címen lakó Schererné Krúdy Melinda.

A honlapokra és kiadványokra fordított összesen több mint 40 millió forinton túl 7,68 millió forintot fizetett a 16 fős frakció egy magánszemélynek „filmklipek készítésére” – akármit jelentsen is ez –, 8,9 milliót pedig az Igen Média Kft.-nek a párt 75 éves fennállásáról megemlékező imázsfilm elkészítésére. A 38 perces alkotást, ha nem tudták esetleg, hogy van ilyen, a KDNP YouTube-csatornáján lehet megtekinteni.

A fentiek mellett további 5,4 millió forint ment el sajtófigyelésre (Mandinka Bt.), reggeli hírösszefoglalók készítésére (Médianéző Kft.), 1,6 millió pedig kulcsszavas internetfigyelésre (Médiaradar), de mindezek mellett négy hónapra összesen 3,8 millió forintot hagytak a szegedi Közélet kiadónál is online hirdetések tervezésére, szervezésére és elhelyezésére. A kft. egyik tulajdonosa az MTV Közalapítványának egykori KDNP-s elnökhelyettese Balogh László.

2018 novemberében a képviselőcsoport 12,7 millió forintért csináltatott egy 2000 fős mintán végzett közvéleménykutatást a Nézőpont Intézettel. Bár a kutatás témája nem szerepel az összesítésben, az Mfor.hu-nak anno elárulták, hogy az „az egyes keresztény alapértékek megítélése a fiatalok körében". A frakció alaposságra mindenesetre nem lehet panasz: két hónappal korábban egy magánszeméllyel kötöttek 750 ezer forintról szerződést közvélemény-kutatás előkészítésével kapcsolatos tanácsadásra.

Apropó tanácsadás: a minisztériumok és fideszes önkormányzatok által is előszeretettel foglalkoztatott Buczkó ügyvédi iroda 2,1 millió forintért helyreigazítással és egyéb személyiségi jogi ügyekkel kapcsolatban, a frakció Népjóléti Kabinetének titkára, Zentai László Civil Flotta Bt.-je 7,5 millió forintért nyugdíj-, társadalom- és egészségbiztosítási ügyekben, egy magánszemély félévnyi jogi szaktanácsadásra 3,5 millió, egy másik pedig sajtójogi és médiajogi szaktanácsadásra összesen 6 millió forintért szerződött, de kaptak magánszemélytől kommunikációs (2 millió) családjogi és fogyasztóvédelmi (1,9 millió) valamint helyi önkormányzatokkal kapcsolatos tanácsokat is (600 ezer forint).

Külön tétel a tanácsadói megbízások között a határmenti együttműködéssel kapcsolatos tanácsadás, amellyel 2018 szeptemberétől 2019 áprilisáig három hónapos ciklusokban az utazásszervezéssel foglalkozó Muránia Gyöngye Kft.-t, 2019 augusztusától pedig az utazásszervezéssel foglakozó Zalagyöngye96 Bt.-t bízták meg 1,9 millió, illetve 2,1 millió forintért. Mindkettő, az egykori KDNP-s képviselő, volt lenti polgármester, Nógrádi László cége. Az első Orbán-kormány közlekedési minisztere a hvg.hu-nak azt mondta: a határ mentén élő horvát és szlovén kisebbség helyzetét kíséri figyelemmel, ír ezekről jelentéseket a frakciónak, és szervez programokat az érintetteknek. Ezt a térség parlamenti képviselőjeként – mint mondta – „alapértelmezésben” végezte, 2010 után pedig a frakció vezetése kérte fel, hogy továbbra is „legyen aktív ennek a két kisebbségnek a mozgatásában”. A havi nagyjából 350 ezer forintos megbízási díjat állítása szerint azért kapja, hogy ne a nyugdíjából kelljen finanszíroznia a pörköltfőző-versenyt és a Budapestre utazgatásokat.

A határon túli magyarokkal kapcsolatos rendezvények szervezésére és menedzselésére másfél év alatt egy magánszemélynek is kifizetett 3,2 millió forintot a frakció, továbbá kifejezetten felvidéki politikai és kulturális találkozók szervezésére a Rákóczi-szövetségnek is járt 5,3 millió forint.

További nagyobb tételt jelent a KDNP kiadásai között a Caesar Consulting Kft.-vel kötött, társadalomtudományi kutatáshoz kérdőív kidolgozása és elemzés elkészítése címet viselő, 7 hónapra 6,85 millió forintos megbízás. A szerződő cég Császár Zoltán adótanácsadó, jogász vállalkozása, aki nem mellesleg a KDNP Zala megyei szervezetének elnöke.

Jutott emellett megbízás az IKSZ volt alelnökének, a KDNP egykori solymári képviselőjének, Törcsi Péternek is, akinek Clavis Consulting nevű vállalkozása tavaly 11 hónapra 5,58 millió, vagyis havonta félmillió forintot kapott a kereszténydemokratáktól EU-s jogalkotási eljárásokról szóló havi összefoglalók készítéséért. Törcsi amellett, hogy a hat éve a kormányzati ideológia alátámasztására létrehozott, tudományos műhelynek beállított Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, az üzleti életben is szerencsésnek mondhatja magát: már a Clavis megalapítása utáni 2018 novemberében 14,5 milliós megbízást kapott a Miniszterelnökségtől, kettővel rá pedig egy 11,4 millióst a Fidesz-frakciótól is. A volt IKSZ-alelnök, amellett, hogy gyakori vendége a Hír Tv-nek és a közmédiának, tartott már tréninget az üldözött keresztényekkel foglalkozó Azbej Tristan államtitkárnak is, tavaly pedig az 55. volt a Fidesz–KDNP EP-listáján.

A frakció egyik legszövevényesebb hátterű megbízása a Szenzor Kft.-vel kötött, húsz hónapra 10,9 millió forintos szerződése számítástechnikai eszközök karbantartására és számítástechnikai tanácsadásra. A számos állami vállalatnak és szervezetnek is dolgozó (többek között a választási honlap működtetésében is részt vevő) cég ügyvezetője és egyik tulajdonosa Eőry Örs, a KDNP korábbi érdi elnöke, egy másik pedig Eőry Csaba Örs, aki a kormánypártok Informatikai és Telekommunikációs bizottságának az elnöke. Eőry Örssel azonos címen lakott korábban egy Eőry Zsolt is – pont így hívják Érd országgyűlési képviselője, KDNP-s Aradszky András titkárát, az érdi KDNP honlapjának kezelőjét, akiről tavaly írtuk meg, hogy képviselői alkalmazotti keretével sajátosan gazdálkodó főnöke jóvoltából többet keresett a miniszterelnöknél.