Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","shortLead":"A minimálbér emelése ugyanis összességében növelte a termelékenységet. ","id":"20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b018e8b1-4b59-4858-a081-af132a9d9781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e210b23b-d352-49dc-a46b-5c47d09e256a","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Sok_nemet_ceg_megszunt_a_minimalber_emelese_miatt_de_nem_banjak","timestamp":"2020. február. 19. 10:58","title":"Sok német cég megszűnt a minimálbér emelése miatt, de nem bánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 32 klubot jelentett fel az MLSZ a tao-pénzek szabálytalanságai miatt.","shortLead":"Eddig 32 klubot jelentett fel az MLSZ a tao-pénzek szabálytalanságai miatt.","id":"20200219_Eddig_32_klubot_jelentett_fel_az_MLSZ_a_taopenzek_szabalytalansagai_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd589d90-49f5-4da5-a6ae-53e2a3a3f430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Eddig_32_klubot_jelentett_fel_az_MLSZ_a_taopenzek_szabalytalansagai_miatt","timestamp":"2020. február. 19. 09:27","title":"Büfésnek jelentették be a focistát, hogy csalhassanak a tao-pénzekkel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970a7eb9-9e77-421b-a7bd-841d834be262","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tüdőgyulladást állapítottak meg nála, úgy lépett fel vasárnap, de elment a hangja. Mégis reménykedett abban, hogy meg tudja tartani az új-zélandi koncertjeit. ","shortLead":"Tüdőgyulladást állapítottak meg nála, úgy lépett fel vasárnap, de elment a hangja. Mégis reménykedett abban, hogy meg...","id":"20200218_tudogyulladas_fellepes_koncert_elton_john","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970a7eb9-9e77-421b-a7bd-841d834be262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a400db2-adc4-4ca1-adb1-e32216eb2e21","keywords":null,"link":"/elet/20200218_tudogyulladas_fellepes_koncert_elton_john","timestamp":"2020. február. 18. 17:53","title":"Tüdőgyulladása miatt mégis lemondta fellépéseit Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46fe860-6f27-4161-b71a-2b97ceac0499","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrárminiszter egy sor klímavédelmi intézkedést is bejelentett.","shortLead":"Az agrárminiszter egy sor klímavédelmi intézkedést is bejelentett.","id":"20200220_Adomentesen_lehet_meheszeti_termekeket_arulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46fe860-6f27-4161-b71a-2b97ceac0499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fffc12-85b4-4ddf-bfc3-313f7cd27f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Adomentesen_lehet_meheszeti_termekeket_arulni","timestamp":"2020. február. 20. 16:04","title":"Adómentesen lehet méhészeti termékeket árulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cc6504-0fe6-433b-b973-88f096493286","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az év eddigi legcikibb karambolját hozta össze a két tolvaj, a kalandjuk egy kereszteződésben ért véget.","shortLead":"Az év eddigi legcikibb karambolját hozta össze a két tolvaj, a kalandjuk egy kereszteződésben ért véget.","id":"20200219_Ket_lopott_Lamborghini_Urust_sikerult_osszetorni_a_tolvajoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38cc6504-0fe6-433b-b973-88f096493286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ec374d-7914-43c1-94a7-405bccb47ea4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Ket_lopott_Lamborghini_Urust_sikerult_osszetorni_a_tolvajoknak","timestamp":"2020. február. 19. 12:26","title":"Ellopott két Lamborghinit pár tinédzser, aztán egymásnak mentek a piros lámpánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két szlovén a fertőzés ellenőre egyelőre tünetmentes, egy Japán kórházba kerültek.","shortLead":"A két szlovén a fertőzés ellenőre egyelőre tünetmentes, egy Japán kórházba kerültek.","id":"20200220_Ket_szloven_megfertozodott_koronavirussal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88918a8-1fd1-4b76-89e2-d93618f4016a","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Ket_szloven_megfertozodott_koronavirussal","timestamp":"2020. február. 20. 17:18","title":"Két szlovén megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időszakban negyedével csökkentett az ázsiai ország szén-dioxid-kibocsátása.","shortLead":"Az utóbbi időszakban negyedével csökkentett az ázsiai ország szén-dioxid-kibocsátása.","id":"20200219_koronavirus_jarvany_kina_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2925f1-5955-4cb2-a839-1b5cb7f5e9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_koronavirus_jarvany_kina_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2020. február. 19. 20:11","title":"Egyetlen pozitív hatása van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","shortLead":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","id":"20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a0328-f010-4047-afb9-fbfd41e24e59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","timestamp":"2020. február. 19. 07:35","title":"Közzétette a brit kormány, milyen feltételekkel vállalhatnak munkát külföldiek 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]