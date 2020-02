Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6b7884a-8866-4965-a964-67420665d451","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Roger Stone-t többek között a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és tanúk megfélemlítése miatt mondták ki bűnösnek.\r

\r

","shortLead":" Roger Stone-t többek között a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és...","id":"20200220_Tobb_mint_harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_tanacsadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6b7884a-8866-4965-a964-67420665d451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbe678d-b687-4c46-8d66-9b26093e9479","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Tobb_mint_harom_ev_bortont_kapott_Trump_volt_tanacsadoja","timestamp":"2020. február. 20. 21:55","title":"Több mint három év börtönt kapott Trump volt tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6863d8ad-c8fc-4a49-b9d8-4de7434cbb76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 16 hengeres motorral szerelt hipersportautó jubileumi példányáról nem igazán csillog vissza a napsütés.","shortLead":"A 16 hengeres motorral szerelt hipersportautó jubileumi példányáról nem igazán csillog vissza a napsütés.","id":"20200220_veszjosloan_fekete_a_legujabb_bugatti_chiron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6863d8ad-c8fc-4a49-b9d8-4de7434cbb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af451452-ad42-4cde-8adc-d87f97cbf82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_veszjosloan_fekete_a_legujabb_bugatti_chiron","timestamp":"2020. február. 20. 13:21","title":"Vészjóslóan fekete a legújabb, 1600 lóerős Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint nem igaz, amiről Assange beszél.","shortLead":"A Fehér Ház szerint nem igaz, amiről Assange beszél.","id":"20200220_Assange_Trump_kegyelmet_ajanlott_fel_egy_vallomasert_cserebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba266777-9822-4865-bc40-4dd05acd56c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Assange_Trump_kegyelmet_ajanlott_fel_egy_vallomasert_cserebe","timestamp":"2020. február. 20. 14:29","title":"Assange: Trump kegyelmet ajánlott egy vallomásért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f62b51-abd5-45d7-87c1-a8facc56c39d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elege lett belőle, hogy nem élvezheti a testét. ","shortLead":"Elege lett belőle, hogy nem élvezheti a testét. ","id":"20200220_Pornokarrierbe_kezdett_Steven_Spielberg_lanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f62b51-abd5-45d7-87c1-a8facc56c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa79e9e-7cbf-496f-a0f4-6e8109f0c5fa","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Pornokarrierbe_kezdett_Steven_Spielberg_lanya","timestamp":"2020. február. 20. 15:18","title":"Pornókarrierbe kezdett Steven Spielberg lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bda4c3-fc59-46e7-8f87-8d6a5c52df5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek reggel mutathatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új javaslatot, amely az éjszakába nyúló kétoldalú megbeszéléseken pontosított tagországi álláspontok alapján készülhet.","shortLead":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek reggel mutathatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új javaslatot...","id":"20200221_Uj_javaslat_bemutatasaval_folytatodhat_az_unios_koltsegvetesi_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97bda4c3-fc59-46e7-8f87-8d6a5c52df5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dbbe64-6bbf-4181-8d06-e6706d90c4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Uj_javaslat_bemutatasaval_folytatodhat_az_unios_koltsegvetesi_vita","timestamp":"2020. február. 21. 05:03","title":"Új javaslat bemutatásával folytatódhat az uniós költségvetési vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés vitájában. A magyarok számára az egyik legfőbb kérdés, hogy 2021 és 2027 között mennyi kohéziós pénz jut majd Magyarországnak: a britek kilépése miatt egészen biztos, hogy milliárdokkal kevesebb, mint hét éve, de lehet rajta korrigálni. Orbán Viktornak ráadásul a jogállamisági feltételek miatt is tartania kell. De miért verik az asztalt a hollandok és miért vitt magával öt inget a tárgyalásokra Andrej Babis? Gyorstalpaló az uniós költségvetésről. ","shortLead":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés...","id":"20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d6924c-889f-4676-9ba8-5ea286e80c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","timestamp":"2020. február. 20. 15:14","title":"Egy hosszú éjszaka, 27 tagállam és ezer milliárd euró: minden, amit az uniós költségvetésről tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus találkozott Nancy Pelosival, az amerikai kongresszus képviselőházának elnökével is.","shortLead":"Az MSZP-s politikus találkozott Nancy Pelosival, az amerikai kongresszus képviselőházának elnökével is.","id":"20200220_Mesterhazy_a_NATO_fotitkaraval_es_a_magyar_unios_biztossal_targyalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c05d581-8e39-4933-b201-426a750ae7fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Mesterhazy_a_NATO_fotitkaraval_es_a_magyar_unios_biztossal_targyalt","timestamp":"2020. február. 20. 12:00","title":"Mesterházy a NATO főtitkárával és a magyar uniós biztossal tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a73ec5-24a2-412d-961b-61f97e101075","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy polgármester vírusnak nevezte a testületi ülés egyik résztvevőjét. Az Alkotmánybíróság szerint ez belefér a véleménynyilvánítási szabadságba.","shortLead":"Egy polgármester vírusnak nevezte a testületi ülés egyik résztvevőjét. Az Alkotmánybíróság szerint ez belefér...","id":"20200220_Ab_kozeleti_vitaban_szabad_virusnak_nevezni_az_ellenfelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a73ec5-24a2-412d-961b-61f97e101075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b86f5b-5e56-492f-b58f-bb459f3f3318","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Ab_kozeleti_vitaban_szabad_virusnak_nevezni_az_ellenfelet","timestamp":"2020. február. 20. 19:19","title":"Ab: közéleti vitában szabad vírusnak nevezni az ellenfelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]