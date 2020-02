Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ebd90c5-dcb7-4978-9df8-aecb813f2945","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20200222_Leikszelt_a_Honved_a_Puskas_Akademiaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd90c5-dcb7-4978-9df8-aecb813f2945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb74b4-5b08-4217-b4eb-b67a99f47458","keywords":null,"link":"/sport/20200222_Leikszelt_a_Honved_a_Puskas_Akademiaval","timestamp":"2020. február. 22. 18:05","title":"Leikszelt a Honvéd a Puskás Akadémiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a95e4db-695a-4849-a4c5-4c73b0e0f775","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gimnazisták másképp értik a felebaráti szeretetet, mint az igazgató.","shortLead":"A gimnazisták másképp értik a felebaráti szeretetet, mint az igazgató.","id":"20200222_Katolikus_diakok_tuntettek_kirugott_meleg_tanaraikert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a95e4db-695a-4849-a4c5-4c73b0e0f775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64400f0c-46f6-40f1-a7c9-9b9596c210f2","keywords":null,"link":"/elet/20200222_Katolikus_diakok_tuntettek_kirugott_meleg_tanaraikert","timestamp":"2020. február. 22. 21:55","title":"Katolikus diákok tüntettek kirúgott meleg tanáraikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","shortLead":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","id":"20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abcca2d-92f4-442b-8777-f2302e06a682","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","timestamp":"2020. február. 23. 12:26","title":"Nem látta, hogy figyeli a kamera, így lopott - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Általános áremelést nem tervez a BKK, inkább más módszerrel növelnék a bevételeiket – többek közt erről is beszélt a hvg.hu-nak adott interjújában Varga Ivett, a cég új vezérigazgatója. A Lánchíd felújításáról vannak elképzeléseik, ám végleges döntés nincs, ahogy az e-jegyre is várni kell még. ","shortLead":"Általános áremelést nem tervez a BKK, inkább más módszerrel növelnék a bevételeiket – többek közt erről is beszélt...","id":"20200224_BKKvezer_amit_ma_latunk_az_nem_elektronikus_jegy_hanem_mobiljegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c88cefb-af52-43a6-9097-cea07679d2b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_BKKvezer_amit_ma_latunk_az_nem_elektronikus_jegy_hanem_mobiljegy","timestamp":"2020. február. 24. 06:30","title":"BKK-vezér: Néhány éven belül lesz e-jegyrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid távon megoldódnak Budapest szemétszállítási gondjai, a hosszú távú problémákról még tárgyalnak.","shortLead":"Rövid távon megoldódnak Budapest szemétszállítási gondjai, a hosszú távú problémákról még tárgyalnak.","id":"20200224_Fizetett_a_kukaholding_a_fovarosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c368533b-bffe-4b9b-b92a-ae2ef57bead5","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Fizetett_a_kukaholding_a_fovarosnak","timestamp":"2020. február. 24. 06:27","title":"Fizetett a kukaholding a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ddea94-fdb9-4ea4-9878-b3fc8c9f72d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat egy maximálisan sportosra alakított és egy háromajtós Escalade.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat egy maximálisan sportosra alakított és egy háromajtós Escalade.","id":"20200224_amerikai_csucsterepjaro_magyar_tuningot_kapott_a_vadonatuj_cadillac_escalade_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ddea94-fdb9-4ea4-9878-b3fc8c9f72d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6b6ffe-dd72-4543-b0da-1e367ec01c0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_amerikai_csucsterepjaro_magyar_tuningot_kapott_a_vadonatuj_cadillac_escalade_suv","timestamp":"2020. február. 24. 07:59","title":"Amerikai csúcsterepjáró: magyar tuningot kapott a vadonatúj Cadillac Escalade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data vírusirtója mostantól egy saját fejlesztésű gráfadatbázis segítségével is feldolgozza, hogy a kártevők hogyan viselkednek a számítógépeken. A kiberbiztonsági cég ígéri, programja segítségével akit kár ér, az helyrehozhatja számítógépét.","shortLead":"A G Data vírusirtója mostantól egy saját fejlesztésű gráfadatbázis segítségével is feldolgozza, hogy a kártevők hogyan...","id":"20200223_gdata_virusirto_beast_grafadatbazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c54dc03-e1ef-4487-be7f-dde849fc0287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_gdata_virusirto_beast_grafadatbazis","timestamp":"2020. február. 23. 09:03","title":"Ez a vírusirtó program utólag képes visszafordítani a kártékony változtatásokat – ígéri a G Data","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot a délkelet-csehországi Jihlavai Állatkert. Az intézmény már el is hozott két kocát az észak-csehországi Decin állatkertjéből és jelenleg egy kant keres, hogy beindíthassa a programot.","shortLead":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot...","id":"20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c4e4ba-018c-4906-add8-cfbc257bdd4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2020. február. 23. 14:03","title":"Az emberiség hamarosan kiirthatja a cebu szigeti disznót, de program indult a megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]