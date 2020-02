Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4","c_author":"Windisch Judit - Dobos Emese","category":"itthon","description":"A Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar alkalmazottjánál kimutatták a koronavírust, amivel ő az első magyar fertőzött. Itthon még nem tudni fertőzöttről, azonban a volt tiszti főorvos szerint lehetetlen meggátolni, hogy ideérjen. A szakemberek figyelmeztetnek, nem mindenki gyanús, aki Olaszországból jött, még annak sem kell otthon maradnia két hétig, aki hétvégén a karanténhoz viszonylag közeli Milánóban járt. A jelekre azonban oda kell figyelni, hiszen elsőre nem lehet megmondani, hogy valaki náthás vagy koronavírusa van. ","shortLead":"A Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar alkalmazottjánál kimutatták...","id":"20200224_Koronavirus_magyarorszag_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c61813-6cac-40c5-be86-213cf48ec460","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Koronavirus_magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. február. 25. 06:30","title":"Nem lehet megakadályozni, hogy Magyarországra érjen a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesen összezavarodtak, amikor a gazdájuk feje lecserélődött egy macskáéra.","shortLead":"Teljesen összezavarodtak, amikor a gazdájuk feje lecserélődött egy macskáéra.","id":"20200223_Ilyen_dobbent_macskakat_ritkan_latni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed75d889-c810-4aa7-83a6-442773bab9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Ilyen_dobbent_macskakat_ritkan_latni","timestamp":"2020. február. 23. 10:07","title":"Ilyen döbbent macskákat ritkán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A japán óceánjárón lévő magyarok egyike fertőzött, Olaszországban nő a halottak száma, az onnan hazatért magyar diákok karanténban vannak, indul a myhvg. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A japán óceánjárón lévő magyarok egyike fertőzött, Olaszországban nő a halottak száma, az onnan hazatért magyar diákok...","id":"20200224_Radar360este","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f39d7d3-ac3b-4673-b9e5-670222c34f45","keywords":null,"link":"/360/20200224_Radar360este","timestamp":"2020. február. 24. 17:30","title":"Radar360: Szintet lépett a hazai koronavírus-helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65ba2d5-5cc2-4ecc-afa2-38ca6b9c8b62","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevesen értik úgy az internetet, mint a fideszes politikusok – ezt szakszerűen bizonyítja a Duma Aktuál csapata. Németh Szilárdról külön fotóválogatást gyűjtött Ceglédi Zoltán, amiből a rezsiharcosról azt is megtudhatjuk, melyik a kedvenc betűje a keresztrejtvényben. ","shortLead":"Kevesen értik úgy az internetet, mint a fideszes politikusok – ezt szakszerűen bizonyítja a Duma Aktuál csapata. Németh...","id":"20200224_Duma_Aktual_Feszul_a_duci_slim_fit_a_Fidesz_vezerkaron_de_Nemeth_Szilardon_kitart_a_satorvaszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65ba2d5-5cc2-4ecc-afa2-38ca6b9c8b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811000c3-ee29-4525-ad5a-aa08e7ef071a","keywords":null,"link":"/360/20200224_Duma_Aktual_Feszul_a_duci_slim_fit_a_Fidesz_vezerkaron_de_Nemeth_Szilardon_kitart_a_satorvaszon","timestamp":"2020. február. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál: Feszül a duci slim fit a Fidesz-vezérkaron, csak Németh Szilárdon tart ki a sátorvászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31cea55-8214-4490-a293-ba80757dfbd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lelkes rakétaépítő és Guinnes-rekorder hatvannégy éves volt.","shortLead":"A lelkes rakétaépítő és Guinnes-rekorder hatvannégy éves volt.","id":"20200223_Lezuhant_es_meghalt_Mike_Hughes_a_gozraketas_fenegyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d31cea55-8214-4490-a293-ba80757dfbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba062f1-16ac-4a6c-95e3-3b3584608ecb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Lezuhant_es_meghalt_Mike_Hughes_a_gozraketas_fenegyerek","timestamp":"2020. február. 23. 09:47","title":"Lezuhant és meghalt Mike Hughes, a gőzrakétás fenegyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98663de1-c81f-498a-bc37-fda5f19a73cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA közölt fotókat az olvadásról.","shortLead":"A NASA közölt fotókat az olvadásról.","id":"20200223_Rekordmeleg_volt_az_Antarktiszon_mar_latszik_is_az_eredmenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98663de1-c81f-498a-bc37-fda5f19a73cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7f1af0-d1a0-4f36-9f4a-00bb2a508df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Rekordmeleg_volt_az_Antarktiszon_mar_latszik_is_az_eredmenye","timestamp":"2020. február. 23. 10:44","title":"Rekordmeleg volt az Antarktiszon, már látszik is az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf6687-4ad9-4d5c-846b-ba3f5d85d396","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átmenetileg felfüggesztette a Samsung a munkát a Gumiban található gyárában. A termelés hétfőn már újraindult, a dolgozók egy része viszont karanténba vonult.","shortLead":"Átmenetileg felfüggesztette a Samsung a munkát a Gumiban található gyárában. A termelés hétfőn már újraindult...","id":"20200224_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4bf6687-4ad9-4d5c-846b-ba3f5d85d396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e74520e-f1da-4295-b756-835e0d0324da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_koronavirus","timestamp":"2020. február. 24. 09:03","title":"Koronavírus: a Samsungot is elérte a baj, le kellett állítani a Galaxy Z Flip gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai tisztviselők szerint az oroszok a közösségi oldalakon, valamint az orosz médiában is olyan összeesküvés-elméleteket terjesztenek, amelyek szerint az Egyesült Államok felelős a koronavírus-járványért.","shortLead":"Az amerikai tisztviselők szerint az oroszok a közösségi oldalakon, valamint az orosz médiában is olyan...","id":"20200224_koronavirus_oroszorszag_egyesult_allamok_fake_news","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89a7583-9f25-4acf-9d39-68f50b3a38ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_koronavirus_oroszorszag_egyesult_allamok_fake_news","timestamp":"2020. február. 24. 13:03","title":"Koronavírus: Amerika álhírterjesztéssel vádolja az oroszokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]