Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95063fa6-402e-4e54-8342-ec572bb1584e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A koronavírus megjelenése miatt le kellett állítani a Mission: Impossible hetedik részének olaszországi forgatását.","shortLead":"A koronavírus megjelenése miatt le kellett állítani a Mission: Impossible hetedik részének olaszországi forgatását.","id":"20200225_Lehetetlen_kuldetesnek_igerkezik_a_Mission_Impossible_forgatasa_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95063fa6-402e-4e54-8342-ec572bb1584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f9fa35-0fd0-4412-9984-e6971e62d59c","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Lehetetlen_kuldetesnek_igerkezik_a_Mission_Impossible_forgatasa_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 10:23","title":"Lehetetlen küldetésnek tűnik a Mission: Impossible forgatása Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek elmagányosodásához vezet, közösségek bomlanak fel, a virtuális valóság pedig bekebelezi lelkünket. De valóban igazak ezek a félelmek? Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológia fejlődésével egyidőben folyamatosan erősödnek azok a hangok, melyek szerint az újfajta világ az emberek...","id":"samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1aa888-6a9e-4f72-9b88-ac0bfb36e721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891ef86a-8e82-40fc-ba13-42b7512abfe2","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200226_technologia_magany_pozitiv_hatasok_pszichologus","timestamp":"2020. február. 26. 07:30","title":"Valóban bekebelezi a lelkünket a virtuális valóság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az író a HVG-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „nem Agyarországban élek, ahol még a székletet is kétfelé vágják, és felpántlikázzák ilyen- vagy olyanpárti szalaggal”. A teljes beszélgetés a csütörtöki HVG hetilapban található.","shortLead":"Az író a HVG-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy „nem Agyarországban élek, ahol még a székletet is kétfelé...","id":"20200226_Lackfi_Janos_Evek_ota_emigraltam_szerencsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c484177c-a29a-4c11-897c-daafbb1fdf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf262c3d-5fa6-40d8-bf8b-72946111067b","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Lackfi_Janos_Evek_ota_emigraltam_szerencsere","timestamp":"2020. február. 26. 13:51","title":"Lackfi János: Évek óta emigráltam szerencsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badbe737-7cd5-4bbb-ad3d-d6fbb41faf8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban járt.","shortLead":"Az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban járt.","id":"20200225_Ausztria_utan_Horvatorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=badbe737-7cd5-4bbb-ad3d-d6fbb41faf8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60088555-9516-43da-ad67-a8df5eb95258","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Ausztria_utan_Horvatorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 13:27","title":"Ausztria után Horvátországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a4e4c0-612f-411c-9b55-56261c3ee857","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja, mert nem tartotta be az orvosi protokollt és emiatt két fertőzési góc kialakulását tette lehetővé az országban.","shortLead":"Az olasz hatóságok továbbra is a fertőzés okozóját keresik. A kormányfő az egyik észak-olasz kórházat azért hibáztatja...","id":"20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7a4e4c0-612f-411c-9b55-56261c3ee857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9960876b-74bf-4cc6-81e3-3de886f7a02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirus_mar_229_fertozott_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 05:15","title":"Koronavírus: már 229 fertőzött van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók majdnem egy éven át vizsgálták azokat az adatokat, amelyeket a NASA InSight űrszondája rögzített a Marson. Arról akartak megbizonyosodni, hogy valóban a talajból származó rengést észleltek, nem pedig a marsi szél zavarta meg a műszereket.","shortLead":"A kutatók majdnem egy éven át vizsgálták azokat az adatokat, amelyeket a NASA InSight űrszondája rögzített a Marson...","id":"20200225_nasa_mars_insight_urszonda_marsrenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5314e732-5259-473c-9372-22fbabb4488a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_nasa_mars_insight_urszonda_marsrenges","timestamp":"2020. február. 25. 11:03","title":"Több száz Mars-rengést észlelt az InSight űrszonda, és már azt is tudni, mi okozta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1700a5a6-c129-4064-b548-e312f39de6b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 52 éves férfi kapta a szervet, amelyet repülővel hoztak Budapestre.","shortLead":"Egy 52 éves férfi kapta a szervet, amelyet repülővel hoztak Budapestre.","id":"20200224_veseatultetes_semmelweis_egyetem_szervatultetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1700a5a6-c129-4064-b548-e312f39de6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aaabe3-9fae-4108-9d16-a4ee2700db76","keywords":null,"link":"/elet/20200224_veseatultetes_semmelweis_egyetem_szervatultetes","timestamp":"2020. február. 24. 19:38","title":"Elvégezték az ötezredik veseátültetést a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db77aa1-967e-4929-87bb-fd978deb49a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megan, az Angliában élő border collie árverésen kelt el.","shortLead":"Megan, az Angliában élő border collie árverésen kelt el.","id":"20200224_pasztorkutya_kutya_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db77aa1-967e-4929-87bb-fd978deb49a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27082d44-ed18-47b5-a4d1-060a4e8787b2","keywords":null,"link":"/elet/20200224_pasztorkutya_kutya_arveres","timestamp":"2020. február. 24. 21:11","title":"Elképesztő összeget adtak a világ legdrágább pásztorkutyájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]