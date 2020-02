Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknak megfelelően a jegybank Monetáris Tanácsa nem emelt alapkamatot.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően a jegybank Monetáris Tanácsa nem emelt alapkamatot.","id":"20200225_Hiaba_szallt_el_az_inflacio_a_jegybank_nem_lepett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3b7537-a3a7-4553-97bc-1813079ef29a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_Hiaba_szallt_el_az_inflacio_a_jegybank_nem_lepett","timestamp":"2020. február. 25. 14:10","title":"Hiába szállt el az infláció, a jegybank nem lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Waberer'snél abban reménykednek, hogy nem fogja az üzletmenetet túlságosan zavarni a koronavírus.","shortLead":"A Waberer'snél abban reménykednek, hogy nem fogja az üzletmenetet túlságosan zavarni a koronavírus.","id":"20200226_Eljottek_a_Waberers_kamionosai_a_koronavirussal_sujtott_olasz_teruletekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4a6676-e652-4ba8-95b5-95c268a63344","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_Eljottek_a_Waberers_kamionosai_a_koronavirussal_sujtott_olasz_teruletekrol","timestamp":"2020. február. 26. 08:30","title":"Eljöttek a Waberer's kamionosai a koronavírussal sújtott olasz területekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg megfigyelés alatt tartják Szalonikiben.","shortLead":"Jelenleg megfigyelés alatt tartják Szalonikiben.","id":"20200226_Gorogorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577f537f-b9b7-471f-b1d3-cb0aef5f6866","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Gorogorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 13:15","title":"Görögországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 25 éves férfi is megbetegedett.","shortLead":"Egy 25 éves férfi is megbetegedett.","id":"20200226_Koronavirus_talaltak_ket_uj_fertozottet_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f272c5df-6b4c-4cdb-9f3e-9c900a48bc80","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Koronavirus_talaltak_ket_uj_fertozottet_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 26. 05:12","title":"Koronavírus: találtak két új fertőzöttet Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már három beteget vizsgálnak Szlovákiában.","shortLead":"Már három beteget vizsgálnak Szlovákiában.","id":"20200226_Koronavirus_gyanujaval_szallitottak_korhazba_egy_zolyomi_not","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1534c98-1f4d-4584-ac26-e9605c2458c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Koronavirus_gyanujaval_szallitottak_korhazba_egy_zolyomi_not","timestamp":"2020. február. 26. 12:47","title":"Koronavírus gyanújával szállítottak kórházba egy zólyomi nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz Alberto Nosé nem messze lakik onnan, ahol halálesetek fordultak elő a járvány miatt. A sztár a Chopin Fesztivál keretében lépett volna fel a magyar fővárosban.","shortLead":"Az olasz Alberto Nosé nem messze lakik onnan, ahol halálesetek fordultak elő a járvány miatt. A sztár a Chopin...","id":"20200225_chopin_fesztival_koronavirus_alberto_nose","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d53086-7a59-4c6d-a4af-de76ac67b836","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_chopin_fesztival_koronavirus_alberto_nose","timestamp":"2020. február. 25. 18:23","title":"Elmarad egy budapesti koncert a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12217489-516f-4689-a911-cf8ec6c449b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beelőzve a telefonszétszedésekre szakosodott iFixitet, az egyik YouTube-csatorna már magára vállalta azt a feladatot, hogy megvizsgálja, mennyire könnyen javítható a Samsung ez évi egyik csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy S20.","shortLead":"Beelőzve a telefonszétszedésekre szakosodott iFixitet, az egyik YouTube-csatorna már magára vállalta azt a feladatot...","id":"20200225_samsung_galaxy_s20_teardown_video_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12217489-516f-4689-a911-cf8ec6c449b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e830ec0-0837-4664-888e-9a9a2afae2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_samsung_galaxy_s20_teardown_video_akkumulator","timestamp":"2020. február. 25. 09:03","title":"Szétszedték a Galaxy S20-at, és akadt egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár több tárca vezetőjével egyeztetett a koronavírus európai terjedése miatt. Hangsúlyozta: fontos, hogy minden eshetőségre fel kell készülni.","shortLead":"Az osztrák kancellár több tárca vezetőjével egyeztetett a koronavírus európai terjedése miatt. Hangsúlyozta: fontos...","id":"20200224_koronavirus_ausztria_sebastian_kurz_fertozes_felkeszules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7299a4-af0e-42ba-8c8b-385ac6e59103","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_ausztria_sebastian_kurz_fertozes_felkeszules","timestamp":"2020. február. 24. 16:48","title":"Koronavírus-járvány: válságstábot hívtak össze Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]