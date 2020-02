A 90-es évek Fideszéről is mesélt a 24.hu-nak adott interjújában Derdák András, aki 1990-ben, mindössze 19 évesen lett fideszes önkormányzati képviselő a fővárosban és Óbudán. Ezt a pozíciót 1994-ig töltött be, de a politikusi évek alatt Derdák a kerületi Fidesz-frakció vezetője is volt.

Az expolitikus és exfideszes Derdák rengeteg érdekességet megosztott, kezdve azzal, hogy a Fidesz 1990-ben még "Pici és lapos szervezet volt, mindenki ismert mindenkit, és mindenki beszélgetett mindenkivel! Kivéve a Varga Tamás–Simicska-duót. Amikor beléptél a Lendvay utcai székházba, az előtérből balra kanyarodva egy kis lépcső vezetett fel a pénzügyi osztályra, ahova mi soha nem léptünk be. Fura hely volt: lila és piros öltönyökben, aktatáskával és hatalmas, menő autókkal jártak, pedig akkor még Orbán Viktornak is csak egy 1500-as szolgálati Ladája volt."

Nem tudtuk, hogy pontosan mi a dolguk, az szigorúan bizalmas volt

– mondta Derdák az interjúban.

Arról is beszélt, hogy "csúnya csatározás kerekedett az Orbán–Fodor-párharcból. A Lendvay utcai zöld szalonban rendezett titkos szavazás jelentette a végső összecsapást. Az eredményhirdetés után nem sokkal odajött hozzám Viktor, és azt mondta: „Andris, sajnálom, rosszul szavaztál. (...) Meghökkentem. Évekkel később mesélte el Ungár Klára, amit megtudott: ahhoz, hogy azonnal tudd, ki, hogyan szavazott, szükséges az előre meghatározott ülésrend, s hogy ehhez rendelten az összes résztvevő céduláját egy kicsit máshol pecsételd le. A szavazást követően gyerekjáték sorba tenni a cetliket, és megnézni, ki hova húzta az X-et. Ezek a fiúk már ’93-ban is így gondolkodtak."

Az óbudai Fidesz a rendszerváltáskor a később Banán-klubként elhíresült csillaghegyi ingatlanba költözött, és ez lett a kerületi pártszékház. De a pártszakadás miatt valóságos háború tört ki az értékes ingatlanért. A történtek előzménye az volt, hogy 1993-ban az óbudai frakció kilépett, majd több fővárosi képviselő is távozott a Fideszből. Derdák erre úgy emlékezett vissza, hogy "egyik este megjelent a Banánban egy nagy tagbaszakadt fickó, meg egy kis vékonyka, alacsony, nagy dumás csávó. Mind a ketten ballonkabátban. Hoztak egy papírt, itt tessék aláírni, és már mennek is. Azt kellett volna vállaljuk, hogy három nap múlva elkotródunk a házból. A nagydarab csak állt némán, szúrós szemmel, fenyegetően, közben úgy csinált, mintha egy pisztoly dudorodna a kabátja alól, a kicsi meg fölényeskedett. Hogy igazi fegyver volt-e vagy sem, azt nem tudhattam. Ma sem tudom."

A Banán-klubhoz egy másik történet is kapcsolódik, ami a klub egyik munkatársával esett meg. Derdák azt mesélte, hogy a munkatárs egy borús csütörtök délután összefutott az egyik Andrássy úti cukrászdában Orbán Viktorral. Pontosabban inkább belebotlott, hiszen nem ismerték egymást. Odament a makkos cipőben süteményező pártelnökhöz, illendően bemutatkozott, és némi értetlenkedéssel a hangjában elmesélte, hogy mik történtek velünk ott a végeken. Orbán bólintott, mint akit nem lepnek meg a szavak, és annyit felelt,

majd meglátjuk, ki az erősebb. Győzzön az.

Tarlós Istvánnal közös esti sörözéseket tartottak. "Tényleg jóban voltunk. Ott kezdett ez felfesleni már az elején, amikor elmesélte, hogy kiket tart a példaképeinek. Például Pinochetet, de imádta a római történelmet is, főleg a császárság korát, Nero volt az egyik kedvence. Kölcsönadott könyveket, beszélgettünk, és elég hamar felfogtam, hogy az ő liberalizmusa meg az enyém nagyon kettő. Teljesen más a világképünk" – mondta Derdák.

