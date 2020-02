Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt, hogy van egy koronavírusos magyar beteg Bécsben.","shortLead":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt...","id":"20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c915d61-e7e6-4ba4-ae10-d2a4267a4505","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","timestamp":"2020. február. 26. 19:02","title":"Nem koronavírusos a Bécsben kórházba került magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb39662e-33ea-44da-b637-19319ac13301","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vád érte az iPhone-os és iPades alkalmazásokat: tulajdonképpen probléma nélkül hozzáférhetnek mindahhoz, amit a rendszer vágólapjára másolnak. Tulajdonképpen minden olyan iPhone és iPad érintett lehet, amelyik a jelenlegi legújabb (13.3) iOS-verziót használja.","shortLead":"Vád érte az iPhone-os és iPades alkalmazásokat: tulajdonképpen probléma nélkül hozzáférhetnek mindahhoz, amit...","id":"20200226_ios_13_3_vagolapra_masolt_tartalom_appok_hozzaferese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb39662e-33ea-44da-b637-19319ac13301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703bf611-e46d-47d0-85b5-3610e2cf4cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_ios_13_3_vagolapra_masolt_tartalom_appok_hozzaferese","timestamp":"2020. február. 26. 12:03","title":"Kémkedhetnek az iPhone-os appok? Az Apple szerint ez nem gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","shortLead":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","id":"20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9634e35-5f3a-4ff3-a036-4eb698f9c5ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","timestamp":"2020. február. 26. 13:41","title":"A világ 30 legrosszabb levegőjű városa közül 21 indiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18e2f3d-fa38-439a-81ac-46388a96dc40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 21 fertőzött van már Németországban. Egy olyan házaspár is kórházba került, akik nemrég Hollandiát is meglátogatták, és igen sok emberrel kapcsolatba kerültek.","shortLead":"Összesen 21 fertőzött van már Németországban. Egy olyan házaspár is kórházba került, akik nemrég Hollandiát is...","id":"20200226_Terjed_a_koronavirus_Nemetorszag_legnepesebb_tartomanyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e18e2f3d-fa38-439a-81ac-46388a96dc40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a97137-1b33-478e-a7fb-9c14c441c1f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Terjed_a_koronavirus_Nemetorszag_legnepesebb_tartomanyaban","timestamp":"2020. február. 26. 17:51","title":"Terjed a koronavírus Németország legnépesebb tartományában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657aa327-358a-4b23-b98d-97cc10adb709","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ebben a tanévben nem utaznak Kínába a nyelvtanuló diákok a koronavírus-járvány miatt.\r

