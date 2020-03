Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c7bd21c-601c-42d2-a6c2-2a964b3f922a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiaiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát – derítették ki a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói, akik szerint az anyag jelenléte kérdéseket is felvet.","shortLead":"A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiaiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát –...","id":"20200305_durian_szaga_miert_budos_etionin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7bd21c-601c-42d2-a6c2-2a964b3f922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05c6960-faaa-4e13-9c08-a71637d8732d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_durian_szaga_miert_budos_etionin","timestamp":"2020. március. 05. 14:03","title":"Megfejtették, hogy miért olyan büdös a durián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is el akarták törölni. De Kádár szerette is a focit, ahogy Horthy Miklós és Orbán Viktor is.\r

","shortLead":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is...","id":"202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06bd09d-472f-4d2c-bb4b-4f82cfcbf8bb","keywords":null,"link":"/360/202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","timestamp":"2020. március. 05. 19:00","title":"„Bajnok lett a Ferencváros, fasza gyerek Kádár János”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák egy 6 fős csoportba ment be, egy órán volt bent.","shortLead":"A diák egy 6 fős csoportba ment be, egy órán volt bent.","id":"20200305_irani_diak_koronavirus_nyelvtanfolyam_goethe_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccb1d2f-c547-420c-aaa0-39049d75f023","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_irani_diak_koronavirus_nyelvtanfolyam_goethe_intezet","timestamp":"2020. március. 05. 19:55","title":"Csoportos nyelvtanfolyamon is részt vett az egyik megfertőződött iráni diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cca6fd9-125f-41b7-96dc-9e2328909c57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszú évekig tartó felújítás után újra megnyílt a látogatók előtt csütörtökön Dzsószer fáraó lépcsős piramisa, a szakkarai nekropolisz leglátványosabb építménye, a valaha épült legrégibb piramis.","shortLead":"Hosszú évekig tartó felújítás után újra megnyílt a látogatók előtt csütörtökön Dzsószer fáraó lépcsős piramisa...","id":"20200306_Ujra_megnyilt_a_valaha_epult_legregibb_piramis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cca6fd9-125f-41b7-96dc-9e2328909c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63278141-170e-4f39-8117-7948acdc3ff2","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_Ujra_megnyilt_a_valaha_epult_legregibb_piramis","timestamp":"2020. március. 06. 08:54","title":"Újra megnyílt a valaha épült legrégibb piramis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A növényi olajok ára akkorát zuhant a járványtól való félelem miatt, hogy az magával rántotta a teljes élelmiszerár-mutatót. Rizsből bespájzoltak a Távol-Keleten, a tengeri szállítás akadozása miatt pedig a hús ára is csökken.","shortLead":"A növényi olajok ára akkorát zuhant a járványtól való félelem miatt, hogy az magával rántotta a teljes...","id":"20200305_koronavirus_elelmiszer_arak_fao","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917905f4-fdcf-4d3b-8244-915f7ebb28a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_koronavirus_elelmiszer_arak_fao","timestamp":"2020. március. 05. 12:39","title":"Olcsóbbá tette az élelmiszert a koronavírus miatti félelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg, ha a kormánytól jön.","shortLead":"Főleg, ha a kormánytól jön.","id":"20200306_Ne_higgyen_a_nonapi_atveresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2872281e-7e90-42a6-ac01-caf1a9296d94","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Ne_higgyen_a_nonapi_atveresnek","timestamp":"2020. március. 06. 09:38","title":"Ne higgyen a nőnapi átverésnek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1e3e2e-8ab6-4a37-816b-935e56a1214e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rasa Khan március 2-án tűnt el az V. kerületből.","shortLead":"Rasa Khan március 2-án tűnt el az V. kerületből.","id":"20200305_Eltunt_egy_pakisztani_diak_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f1e3e2e-8ab6-4a37-816b-935e56a1214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211a6eca-b41f-4c2c-a4b9-36063364542f","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Eltunt_egy_pakisztani_diak_Budapesten","timestamp":"2020. március. 05. 08:03","title":"Eltűnt egy pakisztáni diák Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bejelentés nyomán indít vizsgálatot az ATV szolgáltatójával szemben a Médiatanács.","shortLead":"Egy bejelentés nyomán indít vizsgálatot az ATV szolgáltatójával szemben a Médiatanács.","id":"20200305_Vizsgalatot_indit_a_Mediatanacs_Niedermuller_kijelentese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4918a119-3bad-4aa6-bbfa-d842452ea656","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Vizsgalatot_indit_a_Mediatanacs_Niedermuller_kijelentese_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 12:06","title":"Vizsgálatot indít a Médiatanács Niedermüller kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]