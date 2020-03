Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő csoport.\r

","shortLead":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő...","id":"20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f54ac52-a611-4e4b-8f11-84148529e3f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","timestamp":"2020. március. 06. 06:13","title":"Megkezdődött a tűzszünet Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54779f02-8d0c-4d08-b240-366b8b758c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg egy új repülőtípussal pótolná egyik forgalomból kivont gépét. A vonatkozó pályázatra a Boeing is beadott egy látványos tervet.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai hadsereg egy új repülőtípussal pótolná egyik forgalomból kivont gépét. A vonatkozó pályázatra a Boeing is...","id":"20200304_boeing_fara_harci_helikopter_amerikai_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54779f02-8d0c-4d08-b240-366b8b758c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67dd868-18a3-4061-89e3-4c56e894c3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_boeing_fara_harci_helikopter_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. március. 04. 21:09","title":"Megmutatta a Boeing, milyen lehet a jövő katonai helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15903182-aacc-43cd-99db-77b0ab0768ed","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Több konfliktus is láthatóvá vált a fővárosi önkormányzati világban, amely amúgy a sokszínű Fidesz-ellenes erők kísérleti terepének és egyben vizsgamunkájának is tekinthető egy későbbi kormányzásra készülve. Karácsony és a DK egy színházigazgatói kinevezés miatt, a Momentum és az MSZP egy kerületi képviselői mandátumon kapott össze legutóbb. ","shortLead":"Több konfliktus is láthatóvá vált a fővárosi önkormányzati világban, amely amúgy a sokszínű Fidesz-ellenes erők...","id":"202010__mit_kivan_adk__aszinfalak_mogott__eroproba__fovarosi_nagycirkusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15903182-aacc-43cd-99db-77b0ab0768ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0232bf-fdd3-4456-abd0-ad5b3f857036","keywords":null,"link":"/360/202010__mit_kivan_adk__aszinfalak_mogott__eroproba__fovarosi_nagycirkusz","timestamp":"2020. március. 05. 13:00","title":"Fővárosi Nagycirkusz: ellenzéki artisták és erőművészek feszülnek egymásnak Budapesten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 43 éves férfi Budapesten a nővérénél járt, akinek már voltak vírusos tünetei.","shortLead":"A 43 éves férfi Budapesten a nővérénél járt, akinek már voltak vírusos tünetei.","id":"20200306_koronavirus_szerbia_fertozes_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a8826b-2794-4922-b531-7d71474ee155","keywords":null,"link":"/elet/20200306_koronavirus_szerbia_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 06. 11:38","title":"Magyarországról hazatért férfi az első szerbiai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9015fa2f-723b-4bbe-9725-5629cffac540","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntek délelőttre több centiméternyi hó hullott le a hegységben.","shortLead":"Péntek délelőttre több centiméternyi hó hullott le a hegységben.","id":"20200306_pilis_havazas_idojaras_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9015fa2f-723b-4bbe-9725-5629cffac540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad842ab-6779-4c5d-b568-89f20985557c","keywords":null,"link":"/elet/20200306_pilis_havazas_idojaras_meteorologia","timestamp":"2020. március. 06. 10:51","title":"Visszatért a tél a Pilisbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesítették a kórházak adósságait, van olyan beszállító, akinek 4,2 milliárddal tartoznak, de olyan is, akinek csak 172 forinttal. A kormány nem gondolta komolyan, hogy nem fizetik ki a beszállítók összes jogos követelését, ez csak amolyan baráti ajánlat volt.","shortLead":"Összesítették a kórházak adósságait, van olyan beszállító, akinek 4,2 milliárddal tartoznak, de olyan is, akinek csak...","id":"20200306_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok_aeek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f999bc-eeb8-4e43-b398-97d536e8f64f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_egeszsegugy_korhazi_adossag_beszallitok_aeek","timestamp":"2020. március. 06. 06:30","title":"Kórházak: a kormány csak bepróbálkozott azzal, hogy nem fizeti ki a beszállítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f223c6e8-86c9-4f01-a70b-b668d51a73c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA gyakorta oszt meg érdekes felvételeket különféle bolygókról. Ezúttal a Marsra és a vörös planéta híres vulkanikus területére esett a választásuk.","shortLead":"A NASA gyakorta oszt meg érdekes felvételeket különféle bolygókról. Ezúttal a Marsra és a vörös planéta híres...","id":"20200305_mars_foto_nasa_vulkanikus_terulet_pavonis_mons","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f223c6e8-86c9-4f01-a70b-b668d51a73c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32358068-b545-48f7-934c-e098940cdb7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_mars_foto_nasa_vulkanikus_terulet_pavonis_mons","timestamp":"2020. március. 05. 19:10","title":"Szokatlan fotó jött a Marsról, mintha szeme lenne a talajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Sikertörténet abból az időből, amikor még olyan kicsi volt a világháló, hogy kézzel lehetett rendszerezni.","shortLead":"Sikertörténet abból az időből, amikor még olyan kicsi volt a világháló, hogy kézzel lehetett rendszerezni.","id":"202010__a_yahoo_25_eve__kezikonyvtar__gulliver_nyomaban__sokat_kerestek_azinterneten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f89dcd6-2bda-4916-8171-04d6ed84a425","keywords":null,"link":"/360/202010__a_yahoo_25_eve__kezikonyvtar__gulliver_nyomaban__sokat_kerestek_azinterneten","timestamp":"2020. március. 06. 17:00","title":"Éveken át ettől a névtől zengett az internet, de miért is? 25 éves a Yahoo!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]