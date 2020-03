A Republikon Intézet azt javasolja, a 2022-es országgyűlési választásokra az ellenzéki pártok, civil szervezetek és független jelöltek előválasztás során válasszák ki a közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltet, valamint ott is előválasztásokat kellene tartani, ahol nem született egyezség a közös ellenzéki jelöltről.

Az intézet megküldte javaslatát az ellenzéki pártoknak, és a hvg.hu is látta a javaslatot.

Korábban előválasztással lett főpolgármester-jelölt Karácsony Gergely, de tartottak ilyet Ferencvárosban is, több ellenzéki párt pedig ezt a megoldást javasolja a 2022-es országgyűlési választások elé is.

5000 ajánlás, 200 forint

A Republikon azt javasolja, hogy az előválasztásban részt vevő pártok vállalják, hogy a győztest nevezik meg közös miniszterelnök-jelöltjüknek. Az előválasztás költségeit a szervező pártok és civil szervezetek vállalják az elképzelés szerint, amihez

a választáson részt vevő ellenzéki állampolgárok fejenként 200 forinttal járulnának hozzá.

Az anyagi háttér megteremtéséhez további forrást jelentenek a magánadományok, amelyeket az előválasztást ellenőrző Civil Választási Bizottság gyűjtené egy közösségi adományozási platformon. (A CVB vezetője Magyar György ügyvéd, a bizottság korábban is részt vett az előválasztásokban.)A javaslat szerint az előválasztáson részt vehet minden választásra jogosult magyar állampolgár, aki személyesen vagy online regisztrál, valamint a regisztráció során egy értéknyilatkozatot is aláír, amit az előválasztáson részt vevő pártok közösen fogalmaznak meg.

A Republikon úgy fogalmaz, hogy az előválasztáson a miniszterelnök-jelöltként való indulás feltétele a magyar törvények szerinti választhatóság, továbbá ötezer ajánlás összegyűjtése, amelyre a jelölteknek három hetük van. Jelöltet minden magyar választópolgár ajánlhat.

Kerpel-Fronius Gábor (balra) gratulál az előválasztás győztesének, Karácsony Gergelynek © Fazekas István

Tiszta Amerika

Az intézet elgondolása szerint a kormányfőjelölti előválasztást a hét magyar régióban heti váltásban tartanák, a lebonyolítás az ajánlási időszakkal együtt így összesen tizenkét hétig tartana. A regionális előválasztás eredményeit az amerikai előválasztásokhoz hasonlóan folyamatosan nyilvánosságra hoznák, ami lehetőséget biztosítana a jelölteknek kampánystratégiájuk és üzeneteik alakítására, valamint akár a visszalépésre is. Ezzel a módszerrel a Republikon szerint

izgalmasabbá válna az előválasztás folyamata, ami segítene felkelteni a politika iránt csak kevéssé érdeklődők figyelmét is, így nagyobb ismertséget szerezhetnének az ellenzéki politikusok és programjuk.

A régiók sorrendjét sorsolással döntené el a Civil Választási Bizottság, annyi megkötéssel, hogy a legnagyobb választói létszámot jelentő közép-magyarországi előválasztásra kerüljön legutoljára sor. A jelölteknek egy hetük lenne a kampányra az adott régióban. A kampányhét végén a régió központjában (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár) tartott rendezvényen nyilvános vitát folytatnának, amelyet élőben közvetítenének a választókerületi központokban összegyűlt választóknak. A szavazásra mind a régiós központokban, mind a többi helyszínen a vitát követően kerülne sor, személyesen és neten is el lehetne azt követni.

Egyéni jelöltek Az egyéni képviselőjelöltek előválasztása során a Republikon azt írja, hogy „nem szükséges mind a 106 egyéni választókerületben előválasztást tartani”, csak ott, ahol az ellenzék nem tudott egyetlen kihívóban megállapodni. Az egyéni körzetekben is nyílt az indulás, bárki rajthoz állhat, aki összegyűjtött háromszáz ajánlást. Az intézet elképzelése szerint: „a szavazás időpontját megelőzően két hétig zajlik az egyéni jelöltek kampánya: ez idő alatt kell bejárniuk a választókörzetet. A kéthetes kampányidőszakot előzi meg a szintén kéthetes ajánlásgyűjtési időszak, ennyi idő alatt kell a 300 ajánlást megszerezniük. A szavazás egy hétig tartana, így az egyéni választókerületi előválasztások összesen öt hétig tartanának. Ezeket az előválasztásokat tarthatják a miniszterelnöki előválasztással egy időben is, ugyanakkor a Republikon úgy tervezi, 2021 őszéig le kellene záródniuk.

Jövő nyárra eredmény

A Republikon Intézet javaslata szerint az ellenzéki pártoknak 2020. december 31-ig kell megállapodniuk az előválasztás részleteiben és az Előválasztási Előkészítő Bizottság felállításában. Az ötezer ajánlás összegyűjtése 2021. április 5-én kezdődhet meg. A nyilvántartásba vett jelöltek május 1-én Budapesten mutatkoznának be. Május 3-a és június 27-e között folynának a régiós előválasztási fordulók. Az utolsó jelölti vitára június 20-án Budapesten kerülne sor. Az utolsó szavazási hét vasárnapján, urnazárás után június 28-án jelentené be a Civil Választási Bizottság elnöke a végleges eredményt és mutatná be a közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltet.

Itt a Republikon elképzelt menetrendje: