A független képviselő nem engedi iskolába gyermekeit, és ugyanerre buzdítja a többi szülőt is.

A koronavírus-járvány miatt minden szakcikk és szakmai evidencia az iskolák bezárását indokolja Hadházy Ákos független képviselő szerint, aki ezért hétfőtől meghatározhatatlan ideig nem engedi iskolába a gyerekeit - közölte Facebook-oldalán Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki szerint "most van itt az ideje az állampolgári engedetlenségnek".

Jelen pillanatban ez az egyetlen felelős döntés, még akkor is, ha a kormány börtönnel fenyegetne „tankötelezettség megszegése” vagy „pánikkeltés” miatt - írta közösségi oldalán Hadházy Ákos.

A kormány két napja hirdette ki a járvány miatti vészhelyzetet, amely értelmében minden egyetem és főiskola bezár, csak távoktatás lesz.

A rendelkezés az iskolákra azonban nem vonatkozik.

Hadházy úgy véli, pánikra semmi ok, de felelős kormányzásra nagyon is. Hozzátette, az, hogy a kormány tűzzel-vassal iskolában akarja hagyni a gyerekeket, csak két dologgal magyarázható: félti a GDP-számokat és azt akarja, hogy az édesanyák/édesapák ne maradjanak a gyerekekkel otthon, menjenek inkább a futószalag mellé. Hadházy szerint a másik ok "még mocskosabb lehet", az, hogy ők maguk sincsenek tisztában a helyzet súlyosságával.

És különben is, nem kell az embereket ijesztgetni, elég, ha attól félnek, amitől mi akarjuk: Soros és a migránsok - írta.

Ugyanakkor Mihályi Péter egészsésügyi közgazdász azt írta egy cikkében, hiba lenne bezárni az iskolákat.