[{"available":true,"c_guid":"5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétkor talán már lehetnek istentiszteletek, de most teljes szigor kell.","shortLead":"Húsvétkor talán már lehetnek istentiszteletek, de most teljes szigor kell.","id":"20200315_evangelikus_istentisztelet_egyhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f949af7b-f151-49d4-a2f9-0a42fbe778b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_evangelikus_istentisztelet_egyhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 09:51","title":"Az evangélikus egyház betiltotta az istentiszteleteket Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2c7559-dff5-4cc3-a52e-4439a8cf5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványhoz hasonló pandémia idején különösen fontos kulcsintézkedés lehet minden, mellyel sikerült tehermentesíteni az egészségügyet. A The Washington Post négy szimulációt is készített, melyeket látva jól látszik, mivel is lehetne a legtöbbet tenni a terjedés lassítása érdekében.","shortLead":"A koronavírus-járványhoz hasonló pandémia idején különösen fontos kulcsintézkedés lehet minden, mellyel sikerült...","id":"20200315_koronavirus_jarvany_virus_terjedese_szimulacio_simulitis_washington_post","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb2c7559-dff5-4cc3-a52e-4439a8cf5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb9796d-082e-40b2-a6c7-6042b8eabb2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_koronavirus_jarvany_virus_terjedese_szimulacio_simulitis_washington_post","timestamp":"2020. március. 15. 20:03","title":"Hogyan terjed a koronavírus? Mivel lehetne megállítani egy járványt? Négy szimuláció ad választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon is. Ez a beteg korábban nem szerepelt a hírekben.","shortLead":"Halálos áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon is. Ez a beteg korábban nem szerepelt a hírekben.","id":"20200315_koronavirus_meghalt_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed99bcc-ff30-4830-8c3a-e965035fb92b","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_koronavirus_meghalt_halal","timestamp":"2020. március. 15. 13:36","title":"Meghalt a Szent László kórházban egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentgotthárdon motorokat gyártanak, arról egyelőre nem érkezett bejelentés, hogy ott mi lesz.","shortLead":"Szentgotthárdon motorokat gyártanak, arról egyelőre nem érkezett bejelentés, hogy ott mi lesz.","id":"20200316_Leall_az_osszes_Peugeot_Opel_Citroen_autogyar_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29974e3e-20f4-4e99-bfb8-9a75c16c689f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Leall_az_osszes_Peugeot_Opel_Citroen_autogyar_Europaban","timestamp":"2020. március. 16. 15:41","title":"Leáll az összes Peugeot, Opel, Citroen autógyár Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"kultura","description":"Ne aggódjanak a pedagógusok, a volt államtitkár négy éve folyamatosan fejleszti nekik a digitális tananyagot. Biztos mindjárt előpattan!","shortLead":"Ne aggódjanak a pedagógusok, a volt államtitkár négy éve folyamatosan fejleszti nekik a digitális tananyagot. Biztos...","id":"20200315_Cegledi_digitalis_oktatas__Czunyine_hol_vagy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ab79d2-67a5-4233-b050-f16870c36cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d44389-7031-4a1d-bd53-503c45d2ea4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200315_Cegledi_digitalis_oktatas__Czunyine_hol_vagy","timestamp":"2020. március. 15. 10:22","title":"Ceglédi: digitális oktatás – Czunyiné hol vagy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40675825-d9d0-4737-acd8-499c457ec058","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében lépnek.","shortLead":"Az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében lépnek.","id":"20200316_koronavirus_jegybank_osszehangolt_akcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40675825-d9d0-4737-acd8-499c457ec058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136f4c6-2dcf-42c6-91e2-cca4134549cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_koronavirus_jegybank_osszehangolt_akcio","timestamp":"2020. március. 16. 11:04","title":"Így harcolnak a járvány ellen a világ vezető jegybankjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokban több olyan eset is előfordult, hogy a kórházban fekvő lázas, tüdőgyulladásos betegnél csak napokkal később végezték el a tesztet. ","shortLead":"Az elmúlt napokban több olyan eset is előfordult, hogy a kórházban fekvő lázas, tüdőgyulladásos betegnél csak napokkal...","id":"20200316_koronavirus_teszt_protokoll_korhaz_beteg_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f452489-46cb-4f51-b95a-ff7e36118d57","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_teszt_protokoll_korhaz_beteg_fertozott","timestamp":"2020. március. 16. 15:30","title":"ATV: Mostantól sokkal több embernél végzik el a koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója szerint a színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját. ","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója szerint a színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját. ","id":"20200316_Mate_Gabor_az_Eszenyiugyrol_Nem_kivanok_reszt_venni_ebben_a_lincselesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059e83cb-da95-407b-84ca-10dc40d23a30","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Mate_Gabor_az_Eszenyiugyrol_Nem_kivanok_reszt_venni_ebben_a_lincselesben","timestamp":"2020. március. 16. 15:31","title":"Máté Gábor az Eszenyi-ügyről: Nem kívánok részt venni ebben a lincselésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]