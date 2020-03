Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b47bf6-c51c-4263-9cae-740f104d0439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előállt a kormány a koronavírus miatt elfogadott gazdaságvédelmi akcióterv első elemeivel, amelyek a turizmusban és vendéglátásban működő vállalkozások életét igyekeznek megkönnyíteni. A miniszterelnök emellett az év végéig általános törlesztési moratóriumot és egy kedvező személyi kölcsönt hirdetett meg. A Suzuki-gyár is bezár Esztergomban, így gyakorlatilag hetekre leáll a magyar autógyártás. A forint tovább zuhan. ","shortLead":"Előállt a kormány a koronavírus miatt elfogadott gazdaságvédelmi akcióterv első elemeivel, amelyek a turizmusban és...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_marcius_18_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b47bf6-c51c-4263-9cae-740f104d0439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e4f058-661e-46e2-8729-5877eafe8f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_jarvany_marcius_18_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 18. 07:00","title":"Törlesztési moratóriumot hirdetett a kormány, zuhan a forint - hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag alig akadnak tömegközlekedők a fővárosban. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag alig akadnak tömegközlekedők a fővárosban. ","id":"20200319_bkk_menetrend_utasszam_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8cceee-df52-4ee3-aa86-c714ac71f78c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_bkk_menetrend_utasszam_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 10:27","title":"BKK: Drasztikusan csökkent az utasok száma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka a koronavírus.","shortLead":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka...","id":"20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d49c6-25ee-4d5a-ac67-a05f8e629ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","timestamp":"2020. március. 18. 18:03","title":"Extra fizetést ad minden dolgozójának a Facebook, hogy segítse őket a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d011e4b-10c0-4d43-947b-100e3f175adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt bázisponttal 0,1 százalékos történelmi mélypontra csökkentette irányadó kamatát és 200 milliárd fonttal megemelte mennyiségi enyhítésre fordítható keretét csütörtökön a Bank of England az új koronavírus okozta járvány súlyos gazdasági hatásainak enyhítése érdekében.","shortLead":"Tizenöt bázisponttal 0,1 százalékos történelmi mélypontra csökkentette irányadó kamatát és 200 milliárd fonttal...","id":"20200319_Tortenelmi_melypontra_vittek_a_brit_alapkamatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d011e4b-10c0-4d43-947b-100e3f175adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907dc781-eccc-4f20-8b50-5c33a0ae5299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Tortenelmi_melypontra_vittek_a_brit_alapkamatot","timestamp":"2020. március. 19. 16:37","title":"Történelmi mélypontra vitték a brit alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be2aaa1-7b65-4d26-83df-62715262c45e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy komolyabb járvány idején a fizikai kapcsolatok minimalizálása kulcsfontosságú. Az interneten terjedő képek egyike remekül bemutatja, miért akkora igazság ez.","shortLead":"Egy komolyabb járvány idején a fizikai kapcsolatok minimalizálása kulcsfontosságú. Az interneten terjedő képek egyike...","id":"20200318_koronavirus_tavolsagtartas_kezmosas_megelozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6be2aaa1-7b65-4d26-83df-62715262c45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067e438-c8a5-4d73-a832-d85cf05be5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_koronavirus_tavolsagtartas_kezmosas_megelozes","timestamp":"2020. március. 18. 08:33","title":"Ez a kép remekül bemutatja, miért kell most távolságot tartani a másiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1535c7-dd51-4039-b7a0-fe549a7ebb04","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Korábban a dél-koreai vívószövetség csak egy pozitív esetről közölt hírt.\r

","shortLead":"Korábban a dél-koreai vívószövetség csak egy pozitív esetről közölt hírt.\r

","id":"20200319_koronavirus_sport_vivas_del_korea_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1535c7-dd51-4039-b7a0-fe549a7ebb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b477ca3-0094-4590-8be0-de69cb6ddb48","keywords":null,"link":"/sport/20200319_koronavirus_sport_vivas_del_korea_fertozes","timestamp":"2020. március. 19. 10:20","title":"Három koronavírusos dél-koreai vívót azonosítottak, Budapesten is versenyeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség a kisebb határátkelők újbóli megnyitására azzal, hogy a személyforgalom előtt továbbra is zárva maradnak - érvel az MKFE.","shortLead":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség...","id":"20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa66e902-b5fb-46c8-8220-647398585a00","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","timestamp":"2020. március. 18. 13:25","title":"A fuvarozók követelik, nyissanak meg több határátkelőt az áruszállítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c52fb49-9c1f-469b-800e-e4200b444f8d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak teljesítményt, hanem kivételesen tárhelyet is növelt az idei MacBook Air laptopjában az Apple. A billentyűzet is megújult, avagy megjavult.","shortLead":"Nemcsak teljesítményt, hanem kivételesen tárhelyet is növelt az idei MacBook Air laptopjában az Apple. A billentyűzet...","id":"20200318_apple_macbook_air_2020_uj_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c52fb49-9c1f-469b-800e-e4200b444f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ac609e-d562-4b2a-8dfa-f8d43622d250","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_apple_macbook_air_2020_uj_laptop","timestamp":"2020. március. 18. 14:18","title":"Új MacBook Airt jelentett be az Apple: gyorsabb és több rajta a szabad hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]