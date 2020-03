Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cba4ffc-8dcb-459e-b617-467a16eab0ae","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nyílt titok, hogy Eszenyi Enikő agresszív stílusa előbb-utóbb elviselhetetlenné teszi a légkört Vígszínházon belül - mondja Lengyel Tamás színész, aki hat évig volt az intézmény társulati tagja. Lengyel szerint az, ami a színházon belül történik, ugyanúgy abúzus, mint a szexuális erőszak, és most, hogy nyilvánosságra kerültek az egyes történetek, felelősség terheli azt, aki nem emeli fel a hangját az erőszak ellen.","shortLead":"Nyílt titok, hogy Eszenyi Enikő agresszív stílusa előbb-utóbb elviselhetetlenné teszi a légkört Vígszínházon belül...","id":"20200318_Lengyel_Tamas_Miert_csak_az_szamit_eroszaknak_ha_valaki_azt_mondja_puszild_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cba4ffc-8dcb-459e-b617-467a16eab0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b014a5-291e-44a2-874e-950d0acfdcd7","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Lengyel_Tamas_Miert_csak_az_szamit_eroszaknak_ha_valaki_azt_mondja_puszild_meg","timestamp":"2020. március. 18. 20:00","title":"Lengyel Tamás: Miért az számít erőszaknak csak, ha valaki azt mondja, „puszild meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6d9082-0aee-41d0-8ada-500bb3ea3713","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budapesti vállalkozások 93 százaléka nagyon kedvezőtlenül látja a jövőt, és csak ötödüknek van vészforgatókönyve. A járvány vállalkozásokat érintő gazdasági hatásairól készített gyorskutatást a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. ","shortLead":"A budapesti vállalkozások 93 százaléka nagyon kedvezőtlenül látja a jövőt, és csak ötödüknek van vészforgatókönyve...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_bkik_vallalkozas_ceg_veszforgatokonyv_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6d9082-0aee-41d0-8ada-500bb3ea3713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c202cb2a-2e29-4ab8-9070-222f8f36fb72","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_jarvany_bkik_vallalkozas_ceg_veszforgatokonyv_felmeres","timestamp":"2020. március. 20. 11:45","title":"A budapesti cégek jelentős részének nincs vészforgatókönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két másik nagy autómegosztó szolgáltató után a MOL Limo is árat csökkentett.","shortLead":"A két másik nagy autómegosztó szolgáltató után a MOL Limo is árat csökkentett.","id":"20200318_a_koronavirus_miatt_a_mol_limo_is_jelentosen_olcsobb_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e59b4d-7814-43b3-b1d4-3480da583d09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_koronavirus_miatt_a_mol_limo_is_jelentosen_olcsobb_lett","timestamp":"2020. március. 18. 18:46","title":"A koronavírus miatt a MOL Limo is jelentősen olcsóbb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c012561-7eae-4c7b-8d68-13d3315587ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi helyzetről, az eszközök beszerzéséről és gazdasági intézkedésekről is szó lesz az ülésen.","shortLead":"Az egészségügyi helyzetről, az eszközök beszerzéséről és gazdasági intézkedésekről is szó lesz az ülésen.","id":"20200319_Orban_az_akciocsoportok_vezetoivel_targyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c012561-7eae-4c7b-8d68-13d3315587ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf9860-cd7a-4d1d-b1ed-161026303408","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Orban_az_akciocsoportok_vezetoivel_targyal","timestamp":"2020. március. 19. 21:09","title":"Orbán az akciócsoportok vezetőivel tárgyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint korai lenne még az államnak nagyobb szerepet vállalnia a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésében. Az viszont szerinte szinte biztosra vehető, hogy a munkaerőpiac összeomlik, csak az élelmiszerboltok nyithatnak majd ki, és a katafizetés felfüggesztését a taxisokon kívül más szakmákra is kiterjesztik. Parragh Lászlót kérdeztük.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint korai lenne még az államnak nagyobb szerepet vállalnia a koronavírus...","id":"20200320_Parragh_Laszlo_koronavirus_gazdasagi_valsag_MKIK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a4fbee-7503-464e-a9fb-07d9dc14090f","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_Parragh_Laszlo_koronavirus_gazdasagi_valsag_MKIK","timestamp":"2020. március. 20. 06:30","title":"Parragh László: Pánikhelyzet van és tűzoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","shortLead":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","id":"20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc6e99-d0cc-4818-9581-48688be13275","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 15:33","title":"Bill Gates a koronavírus-járványról: ha jól csináljuk, csak néhány hetet kell átvészelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","shortLead":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","id":"20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29392736-df9d-410a-9f7d-6d6196babefc","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","timestamp":"2020. március. 19. 13:45","title":"A koronavírus a Playboyt sem kíméli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68696182-cc3b-4ba0-b26b-189191329632","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 1300 évig is megőrződnek az óceánban a dán játékgyártó népszerű építőkockái és figurái egy új tanulmány szerint.","shortLead":"Akár 1300 évig is megőrződnek az óceánban a dán játékgyártó népszerű építőkockái és figurái egy új tanulmány szerint.","id":"20200320_lego_kockak_lebomlasa_oceanban_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68696182-cc3b-4ba0-b26b-189191329632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d280b-56df-4296-90fd-c0075b28f68a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_lego_kockak_lebomlasa_oceanban_hulladek","timestamp":"2020. március. 20. 11:03","title":"Ezért nagyon, de nagyon rossz ötlet csak úgy kidobni a Lego-elemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]