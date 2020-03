Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennyi halálos áldozata még nem volt a koronavírusnak 24 óra alatt az olaszoknál.","shortLead":"Ennyi halálos áldozata még nem volt a koronavírusnak 24 óra alatt az olaszoknál.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97ac3a5-e643-4b7f-8791-ce67838de35b","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 20. 18:44","title":"627 ember halt meg egyetlen nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdekes új listát adtak ki a kínai hatóságok az országban megjelent fertőzésekről, amelyeket külföldiek vittek be az országba. A listán Magyarország is rajta van. ","shortLead":"Érdekes új listát adtak ki a kínai hatóságok az országban megjelent fertőzésekről, amelyeket külföldiek vittek be...","id":"20200319_magyarorszag_kina_fertozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ea9c58-f483-49bb-b378-cecc7f4d0caa","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_magyarorszag_kina_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:29","title":"Magyarországról behurcolt fertőzéseket jelentettek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák állampolgárokra és az életvitelszerűen az országban élőkre 14 napos karantén vár hazaérkezésük után.","shortLead":"Az osztrák állampolgárokra és az életvitelszerűen az országban élőkre 14 napos karantén vár hazaérkezésük után.","id":"20200320_koronavirus_ausztria_orvosi_igazolas_hatar_belepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342b9c44-d82c-4b21-b2d1-0c2c965d9d21","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_ausztria_orvosi_igazolas_hatar_belepes","timestamp":"2020. március. 20. 12:36","title":"Négy napnál nem régebbi orvosi igazolással lehet csak belépni Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckilenc ember mintája közül 15-ben mutatták ki a kórokozót. Az országban eddig 118 igazolt fertőzött van. ","shortLead":"Harminckilenc ember mintája közül 15-ben mutatták ki a kórokozót. Az országban eddig 118 igazolt fertőzött van. ","id":"20200320_koronavirus_jarvany_szerbia_laborvizsgalat_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434b76e8-b9b9-4c24-b95a-8e3cfc880e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_szerbia_laborvizsgalat_teszt","timestamp":"2020. március. 20. 10:32","title":"Az újonnan teszteltek 38 százaléka fertőzött Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","shortLead":"Idén utoljára jelenik meg nyomtatásban a magazin.\r

","id":"20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29392736-df9d-410a-9f7d-6d6196babefc","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_A_koronavirus_a_Playboyt_sem_kimeli","timestamp":"2020. március. 19. 13:45","title":"A koronavírus a Playboyt sem kíméli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés 279 települést érint, mind vesztegzár alá kerülnek.","shortLead":"Az intézkedés 279 települést érint, mind vesztegzár alá kerülnek.","id":"20200319_tirol_ausztria_karanten_vesztegzar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6b8312-9f3e-4396-8226-eabed6e48a58","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_tirol_ausztria_karanten_vesztegzar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 05:30","title":"Tirol összes települését karantén alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Arab Emírségek csütörtök óta nem enged be külföldieket, akik visszatérnek, egyből karanténba mennek.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségek csütörtök óta nem enged be külföldieket, akik visszatérnek, egyből karanténba mennek.","id":"20200319_emirates_wizz_air_budapest_dubaj_jarat_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859ac5fa-13c9-410d-b620-43c7594218d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_emirates_wizz_air_budapest_dubaj_jarat_felfuggesztes","timestamp":"2020. március. 19. 13:50","title":"Az Emirates és a Wizz Air is felfüggeszti a Budapest-Dubaj járatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0301-0e57-43c7-b2fd-e375235ee12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gazdasági Versenyhivatal elnökét javasolja a posztra a kormánypárti többségű jelölőbizottság.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal elnökét javasolja a posztra a kormánypárti többségű jelölőbizottság.","id":"20200319_Juhasz_Miklos_lesz_az_uj_alkotmanybiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268e0301-0e57-43c7-b2fd-e375235ee12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd9f706-c9db-438a-8863-1004ec3fc7fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Juhasz_Miklos_lesz_az_uj_alkotmanybiro","timestamp":"2020. március. 19. 16:35","title":"Juhász Miklós lesz az új alkotmánybíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]