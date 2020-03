Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus okozta gazdasági problémák miatt a civilek szerint több tízezer háztartás kerülhet bajba, olyanok is, akik albérletben élnek.","shortLead":"A koronavírus okozta gazdasági problémák miatt a civilek szerint több tízezer háztartás kerülhet bajba, olyanok is...","id":"20200324_varos_mindenkie_alberlet_berleti_dij_allami_segitseg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee47408-7ce6-4327-87aa-aa08eb4559e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_varos_mindenkie_alberlet_berleti_dij_allami_segitseg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:02","title":"A Város Mindenkié Csoport szerint az albérletben élőknek is kellene állami segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","shortLead":"A postai kiszolgálásban a nyitás után egy órán keresztül elsőbbséget élveznek a 60 év felettieknek.","id":"20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8527e66d-c89b-4c52-a643-5abe5c80cdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Karantenba_nem_kezbesit_a_posta","timestamp":"2020. március. 24. 21:31","title":"Karanténba nem kézbesít a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt új rendszer építésébe kezdenek Oroszországban, hogy azokat a fertőzötteket is beazonosítsák, akik még nincsenek karanténban. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt új rendszer építésébe kezdenek Oroszországban, hogy azokat a fertőzötteket is...","id":"20200323_oroszorszag_helyadat_geolokacio_koronavirus_fertozottseg_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7df9632-4301-471b-9cdc-7303130a9b2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_oroszorszag_helyadat_geolokacio_koronavirus_fertozottseg_jarvany","timestamp":"2020. március. 23. 17:55","title":"Oroszországban a mobilok helyadataiból fogják megmondani, kik lehetnek még fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nincs, aki etesse a parkokban élő négylábúakat.","shortLead":"Nincs, aki etesse a parkokban élő négylábúakat.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_madrid_macskak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3a926-2582-4054-bb3a-bb081ded8563","keywords":null,"link":"/elet/20200324_koronavirus_jarvany_madrid_macskak","timestamp":"2020. március. 24. 10:40","title":"Kóbor macskák százai kerültek bajba a járvány miatt lezárt Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 41 490 új igazolt fertőzést jelentettek világszerte.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 41 490 új igazolt fertőzést jelentettek világszerte.","id":"20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b716fde-77c4-48f6-a7de-1964f2a76b6f","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 25. 08:44","title":"Már 420 ezer fölött a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7388e5-aef8-44e2-90c7-acb2cd13cb7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik weboldalnak exkluzív képernyőképeket sikerült megszereznie, hogy megmutassa, hogyan fog működni az xCloud windowsos számítógépeken.","shortLead":"Az egyik weboldalnak exkluzív képernyőképeket sikerült megszereznie, hogy megmutassa, hogyan fog működni az xCloud...","id":"20200325_microsoft_xcloud_jatekstreaming_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7388e5-aef8-44e2-90c7-acb2cd13cb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39734c76-c2cc-44dc-8369-8908fe70c3ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_microsoft_xcloud_jatekstreaming_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 25. 14:03","title":"Hamarosan érkezhet PC-kre a Microsoft játékstreaming-szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2320578c-c97d-4f0b-a976-41d30b3411af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lucia Bosé olasz színésznő 89 éves volt.","shortLead":"Lucia Bosé olasz színésznő 89 éves volt.","id":"20200324_Megfertozte_a_koronavirus_meghalt_a_Fellini_es_Antonionifilmek_divaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2320578c-c97d-4f0b-a976-41d30b3411af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67cc81b-2b15-44f4-b5ed-e7a497b40fa7","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Megfertozte_a_koronavirus_meghalt_a_Fellini_es_Antonionifilmek_divaja","timestamp":"2020. március. 24. 09:27","title":"Megfertőzte a koronavírus, meghalt a Fellini- és Antonioni-filmek dívája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal 35 ezer maszkot osztanak szét a szociális ágazatban dolgozók között.","shortLead":"Egyúttal 35 ezer maszkot osztanak szét a szociális ágazatban dolgozók között.","id":"20200323_karacsony_gergely_arcmaszk_ingyenes_parkolas_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355936ee-5dbb-498b-bba2-ee8076f167bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_karacsony_gergely_arcmaszk_ingyenes_parkolas_budapest","timestamp":"2020. március. 23. 20:20","title":"Karácsonyék ingyenessé teszik a parkolást a kórházi dolgozóknak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]