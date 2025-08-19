Fehér cápa támadt egy ausztrál szörfösre, kettéharapta a deszkáját

Hajszálon múlt egy szörfös élete hétfő reggel Ausztrália délkeleti partvidékén, miután a közelébe férkőzött egy fehér cápa – írja a 9news.

A történtekről készült felvételen – itt lehet megnézni – egy sötét árnyék jelenik meg a vízben a szörfös mellett, amit egy hatalmas csobbanás követ. A támadás mindössze néhány másodpercig tartott, a körülöttük lévő szörfösök többsége észre sem vette, mi történt. Későbbi drónfelvételeken viszont már tisztán látható a körülbelül öt méter hosszú állat.

Fehér cápa Ausztráliában 9News

A férfi sértetlenül megúszta az Új-Dél-Wales-i strandon történt esetet, de a szörfdeszkájáról már nem mondható el ugyanez, ugyanis az cápa gyakorlatilag kettéharapta azt. Szemtanúk szerint víz robbanásszerűen csapódott fel, amikor az állat lecsapott.

A hatóságok által kihelyezett dobóhorog nem sokkal később elkapta a cápát, de még az előtt kiszabadult, hogy megjelölhették volna. A támadás után az illetékes önkormányzat lezárta a partot, ennek ellenére a nap folyamán többen visszamentek a vízbe, amit a polgármester felesleges kockázatnak nevezett.

Nem ez volt az egyetlen cápatámadás a térségben mostanában: júniusban egy 16 éves fiú került kórházba, miután ugyanezen a strandon szemben találta magát az állattal.