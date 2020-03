Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A részleges nyitás súlyosbíthatja a járványhelyzetet, a gazdaságnak viszont a teljes zár okozhat katasztrófát.","shortLead":"A részleges nyitás súlyosbíthatja a járványhelyzetet, a gazdaságnak viszont a teljes zár okozhat katasztrófát.","id":"20200324_Trump_mar_megnyitna_Amerikat_pedig_ezzel_nagyot_kockaztat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ba860b-9163-47c7-94d0-430eb32c0d33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Trump_mar_megnyitna_Amerikat_pedig_ezzel_nagyot_kockaztat","timestamp":"2020. március. 24. 16:50","title":"Trump már megnyitná Amerikát, pedig ezzel nagyot kockáztat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affda317-16e2-495d-a9f0-8bd7a289d839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyárak világszerte bezárnak, de a gyerekeknek azért lehet megfelelő időtöltést adni. 