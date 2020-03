Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00eede3-7c5c-47b6-8f5c-15a55a6bf5da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok ezer urnát szállítottak a temetőkhöz. A gyászolókat a rendőrség inti csendre.","shortLead":"Sok ezer urnát szállítottak a temetőkhöz. A gyászolókat a rendőrség inti csendre.","id":"20200327_Lehet_hogy_Kina_hazudik_az_aldozatokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00eede3-7c5c-47b6-8f5c-15a55a6bf5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455c276d-c070-4f71-9a57-0a87ac6d993b","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Lehet_hogy_Kina_hazudik_az_aldozatokrol","timestamp":"2020. március. 27. 11:17","title":"Lehet, hogy Kína hazudik az áldozatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2f3a06-ff4a-4b85-893d-392912dba0f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengerszint felett legmagasabban élő emlősre, egy egérfajra bukkantak kutatók az Andokban fekvő Llullaillaco rétegvulkán csúcsán.","shortLead":"A tengerszint felett legmagasabban élő emlősre, egy egérfajra bukkantak kutatók az Andokban fekvő Llullaillaco...","id":"20200326_llullaillaco_vulkan_eger_phyllotis_xanthopygus_rupestris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2f3a06-ff4a-4b85-893d-392912dba0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6927a88d-26ba-465f-808a-95f5c1cfbca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_llullaillaco_vulkan_eger_phyllotis_xanthopygus_rupestris","timestamp":"2020. március. 26. 09:03","title":"6600 méter magasan lakik ez az egér, és köszöni, –25 Celsius-fokban is elvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lélegeztetőgépeket és egyéb védőfelszereléseket is köztehermentesen szereznék be.","shortLead":"A lélegeztetőgépeket és egyéb védőfelszereléseket is köztehermentesen szereznék be.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_vedofelszereles_szajmaszk_vammentesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3faba8-3af2-424e-a800-71154b3cc3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_fertozes_vedofelszereles_szajmaszk_vammentesseg","timestamp":"2020. március. 26. 10:50","title":"Vám- és áfamentességet kér a szájmaszkok behozatalára a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai elnök szerint országa rekordot döntött a kábítószer-kereskedelem elleni harcban, mióta elűzték az amerikai kábítószer-ellenes hivatalt.","shortLead":"A venezuelai elnök szerint országa rekordot döntött a kábítószer-kereskedelem elleni harcban, mióta elűzték az amerikai...","id":"20200327_maduro_visszautasitja_a_vadakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bda886-7d93-499c-a1bf-8af1293ba743","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_maduro_visszautasitja_a_vadakat","timestamp":"2020. március. 27. 10:43","title":"Trump egy \"nyomorult emberi lény\", mondta Maduro, és visszautasította a drogkereskedés vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110397bc-87ac-4d30-9c6e-8b26e7c572dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Átbulizták a lappangási időt, óriási lehet a fertőzöttség.","shortLead":"Átbulizták a lappangási időt, óriási lehet a fertőzöttség.","id":"20200327_New_Orleans_a_pokol_kapujaban_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=110397bc-87ac-4d30-9c6e-8b26e7c572dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191df621-b52e-47af-868e-e165863e842a","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_New_Orleans_a_pokol_kapujaban_all","timestamp":"2020. március. 27. 12:25","title":"New Orleans a pokol kapujában áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár megkeresése után a repülőtér üzemeltetője közölte, hogy felgyorsítják az ellenőrzéseket.","shortLead":"Az államtitkár megkeresése után a repülőtér üzemeltetője közölte, hogy felgyorsítják az ellenőrzéseket.","id":"20200326_furjes_balazs_budapest_airport_sorbanallas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e750792-b467-4cef-8060-067986e1b4ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_furjes_balazs_budapest_airport_sorbanallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 17:59","title":"Fürjes szólt rá a Budapest Airportra, hogy tegyen rendet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"Herczog László","category":"360","description":"Fontos elkerülni a pánikot, de az államnak támogatnia kellene a járvány okozta válság legnagyobb áldozatait – ajánlja Herczog László, a Bajnai-kormány szociális és munkaügyi minisztere. Alább írásában összegzi, mire van megoldás a jelenlegi munkaügyi rendszerben, és amire nincs, arra megoldásokat kínál.","shortLead":"Fontos elkerülni a pánikot, de az államnak támogatnia kellene a járvány okozta válság legnagyobb áldozatait – ajánlja...","id":"20200326_Herczog_Laszlo_Javaslatok_a_munkavallalok_vedelmere_jarvany_eseten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5534644e-70ca-42c2-b483-05cc1e989728","keywords":null,"link":"/360/20200326_Herczog_Laszlo_Javaslatok_a_munkavallalok_vedelmere_jarvany_eseten","timestamp":"2020. március. 26. 19:30","title":"Van itt pár javaslat, mi segíthetne a járvány miatt kilátástalan helyzetbe került embereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9261aa-0acc-4d55-a957-7b81ee75ab03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Délnyugat-Magyarország jelentős részét repülte be a Magnus Aircraft pilótája, hogy röppályája kiadja a különleges alakzatot.","shortLead":"Délnyugat-Magyarország jelentős részét repülte be a Magnus Aircraft pilótája, hogy röppályája kiadja a különleges...","id":"20200327_koronavirus_jarvany_magnus_aircraft_flightradar_repules_like_lajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e9261aa-0acc-4d55-a957-7b81ee75ab03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecb5bc1-97e5-4ec5-8951-42527d78cbf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_koronavirus_jarvany_magnus_aircraft_flightradar_repules_like_lajk","timestamp":"2020. március. 27. 14:53","title":"Hatalmas lájkot rajzolt az égre a járvány ellen küzdő egészségügyi dolgozók előtt tisztelgő magyar pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]