Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A pánikvásárlás miatt lehet fennakadás az ellátásban, de gondot a hazai termelőknek inkább a nyakunkon maradó, exportra szánt készlet okozhat. ","shortLead":"A pánikvásárlás miatt lehet fennakadás az ellátásban, de gondot a hazai termelőknek inkább a nyakunkon maradó, exportra...","id":"20200327_elelmiszer_tartalek_koronavirus_felhalmozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcca307-4cc3-41a3-b61a-51077ef79e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_elelmiszer_tartalek_koronavirus_felhalmozas","timestamp":"2020. március. 27. 14:00","title":"Nincs élelmiszer-tartaléka Magyarországnak, de baj ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha kiderülne, kik váltak immunissá, akkor azok számára újra indulhatna az élet – így okoskodnak a németek.","shortLead":"Ha kiderülne, kik váltak immunissá, akkor azok számára újra indulhatna az élet – így okoskodnak a németek.","id":"20200327_Nemetorszagban_tomegesen_teszttel_akarjak_kideriteni_ki_esett_at_a_fertozesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1766b45-0699-4b6e-86c9-536cab012477","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Nemetorszagban_tomegesen_teszttel_akarjak_kideriteni_ki_esett_at_a_fertozesen","timestamp":"2020. március. 27. 16:24","title":"Németországban tömeges teszttel akarják kideríteni, ki esett át a fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén tíz százalékot is zuhanhat a német gazdaság, ha június végéig kitart a koronavírus-járvány miatt az ország egyre több részében bevezetett kijárási tilalom – jósolja a tekintélyes német gazdasági kutatóintézet, az IW.","shortLead":"Az idén tíz százalékot is zuhanhat a német gazdaság, ha június végéig kitart a koronavírus-járvány miatt az ország...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_gazdasag_nemet_ipari_termeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29320c35-0840-47fc-bd56-30f2459a675b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_jarvany_gazdasag_nemet_ipari_termeles","timestamp":"2020. március. 26. 14:59","title":"Ötödével is zuhanhat a járvány miatt a német ipar termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b240087c-bbca-49e8-913a-c0521b624e47","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyű enyhíteni a home office jelentette bezártság érzésén, ha \"kimozdulunk\" egy kicsit. A mai digitális korban a szórakozás és a kulturálódás lehetőségei határtalanok.","shortLead":"Könnyű enyhíteni a home office jelentette bezártság érzésén, ha \"kimozdulunk\" egy kicsit. A mai digitális korban...","id":"202013_hazi_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b240087c-bbca-49e8-913a-c0521b624e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fd20df-4d33-4f27-a366-b0a62b51c8ae","keywords":null,"link":"/360/202013_hazi_palya","timestamp":"2020. március. 27. 14:00","title":"Mit keres egy légy Jézus mellkasán? A karanténból ezt is megtudhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b540d6-4bf3-4a7b-9d49-a70f6bfb398c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időben rengeteg drónfelvétel készült azokról a városokról, ahol a koronavírus-járvány érezteti hatását. Ezekből mutatunk néhányat.","shortLead":"Az utóbbi időben rengeteg drónfelvétel készült azokról a városokról, ahol a koronavírus-járvány érezteti hatását...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_dronvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b540d6-4bf3-4a7b-9d49-a70f6bfb398c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69236076-0efa-4b7d-b745-ad655860e8c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_jarvany_dronvideo","timestamp":"2020. március. 26. 20:33","title":"Néptelen utcák, elcsendesedett utak – lenyűgöző drónvideókon a karantén alá vont városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Kásler Miklós erőforrásminiszter utasítására csütörtökig kellett volna átszervezniük a helyi tisztiorvosoknak az alapellátást: összevonni a felnőtt- és gyerek háziorvosi praxisokat, valamint az ügyeleteket egy új, közös akut betegellátó központba. A hvg.hu információi szerint azóta kiderült, hogy az átállás több okból is kivitelezhetetlen, ezért új – némiképp rugalmasabb – modell készült. ","shortLead":"Kásler Miklós erőforrásminiszter utasítására csütörtökig kellett volna átszervezniük a helyi tisztiorvosoknak...","id":"20200326_Visszakozik_a_kormany_az_alapellatas_teljes_felforgatasatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a56d2f-fe19-4385-bde6-aae4cbd1fb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Visszakozik_a_kormany_az_alapellatas_teljes_felforgatasatol","timestamp":"2020. március. 26. 12:46","title":"Visszakozik a kormány az alapellátás teljes felforgatásától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kupleráj vezetői nagyon nem akarják elhagyni az épületet, szerződésük viszont nincs.","shortLead":"A kupleráj vezetői nagyon nem akarják elhagyni az épületet, szerződésük viszont nincs.","id":"20200327_Bordelyhazba_telepitenek_a_pragai_hajlektalanokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6775c704-ade8-435e-8050-d5011652b362","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Bordelyhazba_telepitenek_a_pragai_hajlektalanokat","timestamp":"2020. március. 27. 12:36","title":"Bordélyházba telepítenék a prágai hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52b8323-12da-41c9-aa2e-a948f8ed08a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Összesen 641 millió forint veszteséggel zárta a CIG Pannónia Csoport az előző évet, a bukás nagy része egy csalásnak tudható be.","shortLead":"Összesen 641 millió forint veszteséggel zárta a CIG Pannónia Csoport az előző évet, a bukás nagy része egy csalásnak...","id":"20200326_CIG_Pannonia_csalas_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f52b8323-12da-41c9-aa2e-a948f8ed08a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a7b88-90a5-493f-a0a6-b98064efacf0","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_CIG_Pannonia_csalas_veszteseg","timestamp":"2020. március. 26. 20:26","title":"Óriásit bukott a CIG Pannónia egy csalás miatt, több száz milliós veszteséggel zárta az évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]