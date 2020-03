Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban több mint 2600 ember fertőzödőtt meg a koronavírus miatt.","shortLead":"Csehországban több mint 2600 ember fertőzödőtt meg a koronavírus miatt.","id":"20200329_Csehorszagban_11_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc420765-472d-4b5a-9972-1437648d0fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Csehorszagban_11_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 29. 09:50","title":"Csehországban 11 ember halt meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f4ee7d-ec82-4b7e-90ae-d70374146bd8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Csak_ennyi_a_taktika_es_lesz_majd_vakcia__a_KFT_aktualizalta_a_slageret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f4ee7d-ec82-4b7e-90ae-d70374146bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d0c9c-c8c7-4db4-bcfe-b2971cd0edb4","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Csak_ennyi_a_taktika_es_lesz_majd_vakcia__a_KFT_aktualizalta_a_slageret","timestamp":"2020. március. 28. 14:25","title":"\"Csak ennyi a taktika, és lesz majd vakcina\" - a KFT aktualizálta a slágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321bb94f-4c53-4c9a-9749-3f4c69a37082","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Kihalt a város. Emberek alig, aki mégis kiment, maszkban járja a piacot. A március végi tavaszi napsugarakban most nem fürdik senki.","shortLead":"Kihalt a város. Emberek alig, aki mégis kiment, maszkban járja a piacot. A március végi tavaszi napsugarakban most nem...","id":"20200328_Kiurult_a_fovaros_kepeken_a_kijarasi_tilalom_elso_napja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321bb94f-4c53-4c9a-9749-3f4c69a37082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2a097b-f5a4-4369-9d06-a71d760e0c1d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200328_Kiurult_a_fovaros_kepeken_a_kijarasi_tilalom_elso_napja","timestamp":"2020. március. 28. 10:32","title":"Kiürült a főváros, képeken a kijárási korlátozás első napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Itt_vannak_az_otoslotto_milliardokat_ero_szamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ff9a41-318f-4af4-840a-329b4ebab944","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Itt_vannak_az_otoslotto_milliardokat_ero_szamai","timestamp":"2020. március. 28. 19:31","title":"Ötöslottó: valaki elvitte a 6,424 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" New York, New Jersey és Connecticut nem lesz karanténban, helyette szigorú utazási korlátozásokat vezetnek be - jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap éjjel a Twitteren.","shortLead":" New York, New Jersey és Connecticut nem lesz karanténban, helyette szigorú utazási korlátozásokat vezetnek be...","id":"20200329_Az_USA_meg_mindig_kivar_a_karantennal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcaf23df-dd38-4af1-8e84-b8290f2544fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Az_USA_meg_mindig_kivar_a_karantennal","timestamp":"2020. március. 29. 08:12","title":"Az USA még mindig kivár a karanténnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és Ausztráliában is tovább terjed az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség, Ausztráliában két embernél több nem gyülekezhet, az időseket pedig önkéntes elkülönülésre kéri a kormány.","shortLead":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és...","id":"20200329_azsia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c02137c-f7cf-4581-8f20-fcc8408ed617","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_azsia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 19:45","title":"\"Kérdéses, hogy az indonézek kultúrája vagy fegyelme megfelelő-e a kijárási tilalomhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Belgiumban 10 ezer, Németországban 60 ezer felett a fertőzöttek száma, Spanyolországban több mint nyolcszázzal nőtt a halottak száma egy nap alatt. ","shortLead":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is...","id":"20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df2fb5-e1a9-4ac5-acec-aba3642e30c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 29. 08:25","title":"Mindenkit felhív a kormány, további megszorítások Spanyolországban - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5679bba-8404-44c8-a951-4294beb60739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar úszóválogatott tagjai a jövő hét elején két fővárosi és három vidéki helyszínen újrakezdik a közös edzésmunkát.","shortLead":"A magyar úszóválogatott tagjai a jövő hét elején két fővárosi és három vidéki helyszínen újrakezdik a közös edzésmunkát.","id":"20200328_Edzesbe_allnak_a_magyar_uszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5679bba-8404-44c8-a951-4294beb60739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b04d71-0a91-48fa-a545-879026169e54","keywords":null,"link":"/sport/20200328_Edzesbe_allnak_a_magyar_uszok","timestamp":"2020. március. 28. 12:20","title":"Edzésbe állnak a magyar úszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]