[{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy lenne jobb helye a sportszervezeteknek átengedett évi száz, vagy a házi pálinkafőzőknek átengedett 6-8 milliárdnak. ","shortLead":"Lehet, hogy lenne jobb helye a sportszervezeteknek átengedett évi száz, vagy a házi pálinkafőzőknek átengedett 6-8...","id":"20200331_Az_Orbankormany_sajat_valsagkezelo_kezet_is_megkototte_a_sporttaoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68cbdeb-daff-4004-bcf8-250807b288f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Az_Orbankormany_sajat_valsagkezelo_kezet_is_megkototte_a_sporttaoval","timestamp":"2020. március. 31. 06:45","title":"Az Orbán-kormány saját válságkezelő kezét is megkötötte a sporttaóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8caf2d-3871-46c8-9ff5-ef350109e98b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Skóciában született 1955. március 31-én, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította 18 évvel később. ","shortLead":"Skóciában született 1955. március 31-én, de az AC/DC-t már Ausztráliában alapította 18 évvel később. ","id":"20200331_Kacsamozgas_kisiskolas_jelmez_es_kemeny_rock_and_roll_immar_65_eve_szulinapos_Angus_Young","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8caf2d-3871-46c8-9ff5-ef350109e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e2d0de-3e91-4ca7-b82d-356f540fbe2e","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Kacsamozgas_kisiskolas_jelmez_es_kemeny_rock_and_roll_immar_65_eve_szulinapos_Angus_Young","timestamp":"2020. március. 31. 14:46","title":"Kacsamozgás, kisiskolás jelmez és kemény rock and roll immár 65 éve: szülinapos Angus Young","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97432947-c480-4ef2-90e8-9c34d4903ac6","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei legfrissebb csúcsmobilja szemrevaló külsőt kapott, gyönyörű a kijelzője és egészen kiváló a kamerája. Az egyetlen kérdés az, hogy mennyire élhető a gyakorlatban ez a hardveres mennyország úgy, hogy szoftveres fronton mellőzni kényszerül az ember a korábban megszokott androidos környezet nagyobb részét.","shortLead":"A Huawei legfrissebb csúcsmobilja szemrevaló külsőt kapott, gyönyörű a kijelzője és egészen kiváló a kamerája...","id":"20200330_huawei_p40_pro_teszt_velemeny_kritika_gms_appgallery","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97432947-c480-4ef2-90e8-9c34d4903ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c699d0ff-fb2f-4869-9cc6-3641c01c9669","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_huawei_p40_pro_teszt_velemeny_kritika_gms_appgallery","timestamp":"2020. március. 30. 19:33","title":"Slusszkulcs nélküli álomautó: teszten a Huawei P40 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán még olcsóbb lesz az üzemanyag.\r

","shortLead":"Szerdán még olcsóbb lesz az üzemanyag.\r

","id":"20200330_uzemanyag_benzin_arcsokkenes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1c1f94-88a6-490f-8606-cf68a888bfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_uzemanyag_benzin_arcsokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 10:50","title":"Tíz éve nem látott mélységbe zuhan a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Különféle trükköket azonosított a GVH.","shortLead":"Különféle trükköket azonosított a GVH.","id":"20200330_kezfertotlenito_arcmaszk_webshop_gvh_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f145277-550b-4de3-bc35-93a6dc54be85","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_kezfertotlenito_arcmaszk_webshop_gvh_vizsgalat","timestamp":"2020. március. 30. 20:55","title":"Kézfertőtlenítőt keres? Legyen óvatos, főleg akkor, ha a netről rendel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e05fc-0729-4cc8-b7c5-02b7b5bd77ec","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200331_Marabu_Feknyuz_Ader_majd_alairja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e05fc-0729-4cc8-b7c5-02b7b5bd77ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e3c296-1a95-469c-b58c-3802e9f4ef16","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Marabu_Feknyuz_Ader_majd_alairja","timestamp":"2020. március. 31. 11:25","title":"Marabu Féknyúz: Áder majd aláírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"\"A továbbéléshez egy kis szerencse is kell.\" Ezt mondta a hvg.hu-nak egy 82 éves nagykőrösi háziorvos, aki a világjárvány kitörése ellenére is mindennap rendel – igaz, beteget nem fogad, telefonon ad segítséget a rendelőből. Az államtól eddig mindössze egyetlen doboz sima maszkot kapott, azért is Ceglédig kellett menni. Komolyabb védőruha csak a bejáratban ülő nővéreknek jutott, azt is a polgármester szerezte. Az orvosok saját fehér köpenyükben kénytelenek állni a sarat. ","shortLead":"\"A továbbéléshez egy kis szerencse is kell.\" Ezt mondta a hvg.hu-nak egy 82 éves nagykőrösi háziorvos, aki...","id":"20200331_A_tovabbeleshez_egy_kis_szerencse_is_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49ea7da-ae98-4c3f-839d-e8aef8880dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_A_tovabbeleshez_egy_kis_szerencse_is_kell","timestamp":"2020. március. 31. 06:30","title":"\"A védőfelszerelésünk a saját fehér köpeny\" – egy kisvárosi háziorvos koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosban is sokkal kevesebb új projekt indult el.","shortLead":"A fővárosban is sokkal kevesebb új projekt indult el.","id":"20200331_ingatlanpiac_elado_lakas_alberlet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a370c350-667e-47b6-87b5-e639ecd125c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_ingatlanpiac_elado_lakas_alberlet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 10:20","title":"Már érezhetők a koronavírus hatásai az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]