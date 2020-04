Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e55414db-b9ff-4523-940d-1d15b6b33a96","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Sydney-i Operaház bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt online működésre vált: korábbi előadásait az interneten mutatja be, és élő streamingelést is tervez.\r

\r

","shortLead":"A Sydney-i Operaház bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt online működésre vált: korábbi előadásait...","id":"20200401_Online_mukodesre_valt_a_Sydneyi_Operahaz_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e55414db-b9ff-4523-940d-1d15b6b33a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d5c01e-2dc9-4ca9-8668-ab86b05d4281","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Online_mukodesre_valt_a_Sydneyi_Operahaz_is","timestamp":"2020. április. 01. 08:55","title":"Most már a Sydney-i Operaházba is beülhet otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Washington és Brüsszel szerint is túlzó az időbeli korlát nélküli jogkorlátozás.","shortLead":"Washington és Brüsszel szerint is túlzó az időbeli korlát nélküli jogkorlátozás.","id":"20200401_Tizenharom_EUorszag_keri_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_vizsgalatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f7b333-46ee-4aa7-83ef-c6686fe0687d","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Tizenharom_EUorszag_keri_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_vizsgalatat","timestamp":"2020. április. 01. 20:11","title":"Tizenhárom EU-ország kéri a magyar felhatalmazási törvény vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csütörtökön bejelentett 569 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének kezdete óta.","shortLead":"A csütörtökön bejelentett 569 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének...","id":"20200403_london_koronavirus_fertozott_aldozat_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b2bafe-c0b7-43b5-be36-390964423ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_london_koronavirus_fertozott_aldozat_nagy_britannia","timestamp":"2020. április. 03. 05:02","title":"Egy nap alatt 569 halott a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy néhány évvel korábbi kutatás eredménye szerint a nők alaposabbak kézmosáskor, mint a férfiak. Utóbbiak nem ritkán hazudnak is, ha megkérdezik, mostak-e kezet.","shortLead":"Egy néhány évvel korábbi kutatás eredménye szerint a nők alaposabbak kézmosáskor, mint a férfiak. Utóbbiak nem ritkán...","id":"20200402_kezmosas_szabalyai_szappan_ferfiak_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bd586f-72da-4eac-bf96-852e6acabd8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_kezmosas_szabalyai_szappan_ferfiak_nok","timestamp":"2020. április. 02. 10:03","title":"Ha kézmosásról van szó, a nőket nem érheti kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katasztrofális, legutóbb a 2008-as válságban látott bolondok napja után a forint árfolyama erősen kezdett, de rögtön gyengülésnek vette az irányt. Aztán nagyot erősödött.","shortLead":"A katasztrofális, legutóbb a 2008-as válságban látott bolondok napja után a forint árfolyama erősen kezdett, de rögtön...","id":"20200402_A_forint_reggel_folkelt_belenezett_a_szakadekba_es_elindult_lefele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377d7e75-108b-4211-8e68-1f5527e6cd7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_A_forint_reggel_folkelt_belenezett_a_szakadekba_es_elindult_lefele","timestamp":"2020. április. 02. 11:48","title":"A forint reggel fölkelt, belenézett a szakadékba, aztán meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a bizottság diszkriminatív módon járt el.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a bizottság diszkriminatív módon járt el.","id":"20200402_varga_judit_kvotaper_itelet_europai_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fc5224-a15c-4b99-bf13-1b65f44210d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_varga_judit_kvotaper_itelet_europai_birosag","timestamp":"2020. április. 02. 12:17","title":"Varga Judit a kvótaperről: Felháborító, hogy bíróság elé citálták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Majdnem annyian mondták el a véleményüket az Eduline kérdésére az érettségi sorsáról, mint ahányan egy évben érettségiznek. A döntő többség szerint nem volna szabad idén vizsgákat tartani.","shortLead":"Majdnem annyian mondták el a véleményüket az Eduline kérdésére az érettségi sorsáról, mint ahányan egy évben...","id":"20200402_erettsegi_eduline_koronavirus_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb354e2-d335-4af2-beb3-96e9dd2bf27b","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_erettsegi_eduline_koronavirus_halasztas","timestamp":"2020. április. 02. 19:24","title":"Az Eduline olvasóinak többsége szerint el kellene maradnia az idei érettséginek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1461e7-14b4-4506-8630-68fb753688e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, ami biztató Müller Cecília szerint. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"A fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, ami biztató Müller Cecília szerint. Az operatív törzs szerdai...","id":"20200401_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc1461e7-14b4-4506-8630-68fb753688e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd522d-9797-41df-85f0-25fe624b1617","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 01. 11:22","title":"17 koronavírusos van lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]