[{"available":true,"c_guid":"caf35b2d-4f48-43a7-a3cf-8ae518a28067","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bódi Guszti élő videója alá posztolta be. Később törölte.","shortLead":"Bódi Guszti élő videója alá posztolta be. Később törölte.","id":"20200404_A_kollegainak_nem_szolt_az_Uzsoki_fonovere_hogy_koronavirusos_de_a_Facebookra_kiirta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caf35b2d-4f48-43a7-a3cf-8ae518a28067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f0ad4d-6f83-4587-bfba-f848091c9349","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_A_kollegainak_nem_szolt_az_Uzsoki_fonovere_hogy_koronavirusos_de_a_Facebookra_kiirta","timestamp":"2020. április. 04. 08:11","title":"A kollégáinak nem szólt az Uzsoki főnővére, hogy koronavírusos, de a Facebookra kiírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7068546-35ef-45e7-9ba6-4a4d3c4d7492","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A folyamatos áruszállítás érdekében húsvétkor is közlekedhetnek a kamionok.","shortLead":"A folyamatos áruszállítás érdekében húsvétkor is közlekedhetnek a kamionok.","id":"20200405_Husvetkor_sem_lesz_kamionstop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7068546-35ef-45e7-9ba6-4a4d3c4d7492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed6874e-07c5-4db4-8514-c777dfc4f10f","keywords":null,"link":"/kkv/20200405_Husvetkor_sem_lesz_kamionstop","timestamp":"2020. április. 05. 11:05","title":"Húsvétkor sem lesz kamionstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanúsított egy pékségben és egy elektronikai üzletben is fenyegetőzött.\r

