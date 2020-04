Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint ezúttal mégis kifizethetnék a pluszban felvehető közmunkások bérét.","shortLead":"180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint...","id":"20200407_kozmunka_jarvany_megelhetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b27797b-af89-4684-914e-e85e20339cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_kozmunka_jarvany_megelhetes","timestamp":"2020. április. 07. 10:23","title":"Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és még sokan mások. ","shortLead":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és...","id":"20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5374f1-4516-41f4-8037-ad02b0a8e4cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","timestamp":"2020. április. 07. 09:47","title":"Nagyszabású televíziós show-ra készülnek világsztárok az egészségügyi dolgozókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette Indiát a hidroxi-klorokin nevű gyógyszeralapanyag exportjának megtiltása miatt, Új-Delhiben feloldották a korlátozást. Az amerikai elnök – egyelőre tudományos bizonyítékok nélkül – olyan isteni ajándéknak nevezte a maláriaellenes hatóanyagot, amely alkalmas lehet a koronavírus okozta kór kezelésére.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump megtorlással fenyegette Indiát a hidroxi-klorokin nevű gyógyszeralapanyag...","id":"20200408_Trump_fenyegetozott_India_beadta_a_derekat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d76cab-0f69-4b6c-8231-11ebd98ba01e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_fenyegetozott_India_beadta_a_derekat","timestamp":"2020. április. 08. 15:19","title":"Trump fenyegetőzött a maláriaellenes gyógyszer miatt, India beadta a derekát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra nyilatkozott állapotáról, gyógyulásáról, pártfegyelemrőlm megbélyegzett mondatokról, és bizonyos 100 fekvőtámaszról. No meg, hogy miként látja városvezetőként a kormányzati döntéseket.","shortLead":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra...","id":"20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae3a298-7cee-4d48-9029-b8c7e20f1d13","keywords":null,"link":"/360/20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 08. 18:30","title":"Dézsi Csaba András a Home office-ban: \"Bejött a szobába, köhögött egy-kettőt. Ennyi.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a tendencia folytatódik, Budapest gócponttá válhat – hangzott el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"Ha a tendencia folytatódik, Budapest gócponttá válhat – hangzott el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","id":"20200407_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aded80-e178-42c9-ab39-0252862f2147","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 07. 11:26","title":"Müller Cecília: Gyászos nap után vagyunk, egyre nagyobb veszélyben van mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csupán a cégek 5 százaléka gondolkodik munkaerő-bővítésben.","shortLead":"Csupán a cégek 5 százaléka gondolkodik munkaerő-bővítésben.","id":"20200407_Nem_tudja_felszivni_a_mezogazdasag_a_munkanelkuliek_tomegeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b253a3f2-a2b0-4af1-80f4-c3523b520407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Nem_tudja_felszivni_a_mezogazdasag_a_munkanelkuliek_tomegeit","timestamp":"2020. április. 07. 10:27","title":"Nem tudja felszívni a mezőgazdaság a munkanélküliek tömegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval a vállalkozások belföldi forgalmát, további 200 milliárddal az exportot kívánja segíteni garanciatámogatott hitelekkel a koronavírus-járvány okozta vészhelyzetben.","shortLead":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6713bd20-41d2-49b3-aa35-4e0e7d4624d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 07. 05:34","title":"Óriási pénzügyi injekcióval segítik az olasz vállalkozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jelentős részben nemhogy átcsoportosításokkal, de egész egyszerűen átnevezésekkel hozta össze a kormány a járványvédekezési és a gazdaságvédekezési alapokat. Már egyértelmű, hogy a kormány ha lehet, egy forint pluszpénzt sem akar költeni.","shortLead":"Jelentős részben nemhogy átcsoportosításokkal, de egész egyszerűen átnevezésekkel hozta össze a kormány...","id":"20200407_A_kormany_gazdasagvedelmi_alapjanak_harmada_kopipeszt_es_nincs_meg_a_fedezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a65b7-bb2e-4127-8471-0cb6c424c134","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_A_kormany_gazdasagvedelmi_alapjanak_harmada_kopipeszt_es_nincs_meg_a_fedezete","timestamp":"2020. április. 07. 10:15","title":"A kormány gazdaságvédelmi alapjának harmada kopizás, és nincs meg a fedezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]