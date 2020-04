Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f330a962-0bd5-401b-a543-49c1aa5e0dc3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában jelentősen nőtt az eladott mobiltelefonok száma márciusban az előző hónaphoz képest, bár még mindig kevesebbet értékesítettek, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Kínában jelentősen nőtt az eladott mobiltelefonok száma márciusban az előző hónaphoz képest, bár még mindig kevesebbet...","id":"20200415_mobiltelefon_eladasok_kinaban_2020_marcius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f330a962-0bd5-401b-a543-49c1aa5e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3d7575-eb71-435e-ae16-a4d26921d314","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_mobiltelefon_eladasok_kinaban_2020_marcius","timestamp":"2020. április. 15. 13:03","title":"Újraindul a gazdaság: Kínában 241%-kal megugrott a mobiltelefonok eladása márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ameddig nem lesz gyógyszer és védőoltás, feltétlenül szükség lesz arra, hogy távolságot tartsunk egymástól.","shortLead":"Ameddig nem lesz gyógyszer és védőoltás, feltétlenül szükség lesz arra, hogy távolságot tartsunk egymástól.","id":"20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_tarsadalmi_tavolsagtartas_harvard_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cd65eb-6b40-4c8b-9086-478cd463f479","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_tarsadalmi_tavolsagtartas_harvard_kutatok","timestamp":"2020. április. 15. 07:54","title":"Harvardi kutatók: Még évekig szükség lehet a társadalmi távolságtartásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori amerikai elnök videóüzenetben állt ki volt alelnöke mellett.\r

","shortLead":"Az egykori amerikai elnök videóüzenetben állt ki volt alelnöke mellett.\r

","id":"20200414_Barack_Obama_is_tamogatja_Joe_Bident","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8674856-e148-430a-adcf-bd2e45c5a849","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Barack_Obama_is_tamogatja_Joe_Bident","timestamp":"2020. április. 14. 20:32","title":"Barack Obama is támogatja Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerbiában egy nap alatt több mint 400-al nőtt az igazolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Szerbiában egy nap alatt több mint 400-al nőtt az igazolt fertőzöttek száma.","id":"20200416_szerbia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2731498-cd7b-40e0-a5c8-7aeea4ca7b0e","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_szerbia_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 11:05","title":"Szerbiában most tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány adatait.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány adatait.","id":"20200415_Olaszorszag_Kevesebb_fertozott_kevesebb_halott_kevesebb_ember_az_intenziven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10fa4a2-f243-408a-bb23-01fc19a08efe","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Olaszorszag_Kevesebb_fertozott_kevesebb_halott_kevesebb_ember_az_intenziven","timestamp":"2020. április. 15. 18:17","title":"Olaszország: Kevesebb fertőzött, kevesebb halott, kevesebb ember az intenzíven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f140ce-90d2-45da-9cbf-952b3d6e0adb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke szerint nagyobb lesz a gazdasági visszaesés, mint amivel a jegybank és a pénzügyi tárca számít, így ennek megfelelően kell kialakítani a kormányzati segítséget is. A HVG hetilap cikke. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke szerint nagyobb lesz a gazdasági visszaesés, mint amivel a jegybank és...","id":"20200415_Az_MNB_korabbi_alelnoke_A_rossz_hitelek_aranya_2021re_biztosan_megugrik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61f140ce-90d2-45da-9cbf-952b3d6e0adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b13407-ce44-4930-8038-d4b9a52ade89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Az_MNB_korabbi_alelnoke_A_rossz_hitelek_aranya_2021re_biztosan_megugrik","timestamp":"2020. április. 15. 18:25","title":"Az MNB korábbi alelnöke: „A rossz hitelek aránya 2021-re biztosan megugrik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3f318a-8a56-43f8-9a5e-714300402eb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy gyűjtőkampány keretében karanténtárgyakat keres a Néprajzi Múzeum. ","shortLead":"Egy gyűjtőkampány keretében karanténtárgyakat keres a Néprajzi Múzeum. ","id":"20200416_A_koronavirusjarvany_mar_most_tortenelem_elkezdtek_begyujteni_a_karantenok_targyi_emlekeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f318a-8a56-43f8-9a5e-714300402eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9081552-a9b0-47cb-acd0-ec3f3b9cecb4","keywords":null,"link":"/elet/20200416_A_koronavirusjarvany_mar_most_tortenelem_elkezdtek_begyujteni_a_karantenok_targyi_emlekeit","timestamp":"2020. április. 16. 11:07","title":"Történelmet írunk: elkezdték begyűjteni a karanténok tárgyi emlékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonöt tanoda és civil szervezet kéri nyílt levélben a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot, hogy dolgozzon ki válságkezelő akciótervet azoknak a gyerekeknek a támogatására, akik hátrányos helyzetükből fakadóan kimaradnak a digitális távoktatásból.","shortLead":"Huszonöt tanoda és civil szervezet kéri nyílt levélben a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot, hogy dolgozzon ki...","id":"20200415_Nyilt_levelet_kapott_Maruzsa_Zoltan_a_hatranyos_helyzetu_gyerekekkel_foglalkozo_szervezetektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=119aa8cd-aaa5-4c14-9b3d-eb73cd7b9aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee76ecc-ff25-48f6-82ad-527593674fb2","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Nyilt_levelet_kapott_Maruzsa_Zoltan_a_hatranyos_helyzetu_gyerekekkel_foglalkozo_szervezetektol","timestamp":"2020. április. 15. 16:13","title":"Levelet kapott Maruzsa Zoltán a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó szervezetektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]