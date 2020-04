Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc lánglelkű költőjének politikusi és katonai babérkoszorúját. A vitairat szerzője szerint Petőfi költőnek zseni volt, de a 48-as forradalom után emberként sorozatosan megbukott. ","shortLead":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc...","id":"202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9abee73-aec8-408f-9149-e3c78ad94b3e","keywords":null,"link":"/360/202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","timestamp":"2020. április. 21. 19:30","title":"Petőfi beleragadt a vezérszerepbe, pedig katonaként és politikusként is sokszor hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21406afe-1814-41fe-8bff-3f03d36019ae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Most, hogy hétfőtől Budapesten szinte mindenhová csak maszkban lehet majd bemenni, a Duma Aktuál segít kicsit eligazodni a maszkok tengerében. Litkai Gergely megosztja a tippjeit a használatukról, Hadházi László pedig elárulja, hogyan készített maszkot egy egyszerű megoldással. ","shortLead":"Most, hogy hétfőtől Budapesten szinte mindenhová csak maszkban lehet majd bemenni, a Duma Aktuál segít kicsit...","id":"20200422_Duma_Aktual_Maszktrendek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21406afe-1814-41fe-8bff-3f03d36019ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3783a3-0539-4213-a78a-7b04f19079a9","keywords":null,"link":"/360/20200422_Duma_Aktual_Maszktrendek","timestamp":"2020. április. 22. 16:45","title":"Duma Aktuál: Maszktrendek a manófülestől az Abraham Lincoln-figuráig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tizedik évére annyira bebetonozódott a Nemzeti Együttműködés Rendszere, hogy mára többen vannak azok, akik szerint az Orbán-kormány demokratikus választásokon már nem leváltható, ráadásul a Fidesz-szavazók körében is ez a többségi álláspont – olvasható a Policy Solutions friss kutatásában. Ebből kiderül az is: a többség szerint a Fidesz-kormány a gazdagoknak kedvez, és a kormánypárti szavazók zöme is úgy véli, az juthat előre, aki fideszes. Ezek után nem meglepő a tanulmánynak az a megállapítása sem, hogy többen vannak, akik szerint az ország összességében rosszabb állapotban van, mint tíz évvel ezelőtt.","shortLead":"Tizedik évére annyira bebetonozódott a Nemzeti Együttműködés Rendszere, hogy mára többen vannak azok, akik szerint...","id":"20200422_Mar_a_fideszesek_tobbsege_is_ugy_gondolja_Orban_nem_levalthato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21055ec-fa8d-4f04-a4b0-2d7397464857","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Mar_a_fideszesek_tobbsege_is_ugy_gondolja_Orban_nem_levalthato","timestamp":"2020. április. 22. 14:00","title":"Már a fideszesek többsége is úgy gondolja, Orbán nem leváltható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G7 szerint lehetséges, hogy többen bukták a pénzüket, ha a kivezetés előtti napokban váltottak bérletet, mert így akartak közlekedni a járvány miatt. A Breezy járgányait sem látni.","shortLead":"A G7 szerint lehetséges, hogy többen bukták a pénzüket, ha a kivezetés előtti napokban váltottak bérletet, mert...","id":"20200422_lime_roller_budapest_breezy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefa3778-8ae3-4884-9bb1-3efb073dc241","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_lime_roller_budapest_breezy","timestamp":"2020. április. 22. 08:09","title":"Egyik napról a másikra eltűntek a Lime rollerei Budapest utcáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre egy műszakban dolgoznak majd az üzemben.","shortLead":"Egyelőre egy műszakban dolgoznak majd az üzemben.","id":"20200423_koronavirus_kecskemet_mercedes_autogyar_termeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e903731-8444-4160-b94e-487b30d15145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a0be48-892c-4dfb-9d67-e95a61b6ca7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_koronavirus_kecskemet_mercedes_autogyar_termeles","timestamp":"2020. április. 23. 11:03","title":"Kedden újraindul a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd87c40-0ff4-4173-899a-16a61a318e48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint kevés helyről kellett ténylegesen betegeket hazaküldeni. Szerdán 164 lélegeztetőgép érkezik Magyarországra. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"De Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint kevés helyről kellett ténylegesen betegeket hazaküldeni. Szerdán 164...","id":"20200422_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebd87c40-0ff4-4173-899a-16a61a318e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b5607f-09ec-4c9a-8fb9-a2ee212eccc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 22. 11:18","title":"Koronavírus: felszabadították a kórházi ágyak felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott vállalkozásnak viszont hatalmas pluszteher. Az érv, miszerint a nagy nyereségű multikat sújtja, pedig egész egyszerűen nem igaz.","shortLead":"A költségvetés szempontjából aprópénz, amit a kormány a kiskereskedelmi különadóból vár. Sok, amúgy is padlót fogott...","id":"20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de88db4e-7b19-424c-b832-53a0e630fd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7530db9-edc4-4ad7-9790-5514c090f309","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_A_kormany_soretes_puskaval_kulonadoztatja_a_kiskereskedelmet","timestamp":"2020. április. 21. 13:42","title":"A kormány sörétes puskával különadóztatja a kiskereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2168-an igazoltan koronavírusosak itthon.","shortLead":"Már 2168-an igazoltan koronavírusosak itthon.","id":"20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb1e0c7-727f-4dd9-b0f2-33ce3096607b","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 22. 06:43","title":"Tizenkét újabb áldozat, hetven új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]