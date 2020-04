Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április 27-étől a budapesti piacokon, kereskedelmi egységekben és a BKK járművein kötelező lesz a maszkviselés. A Fővárosi Közlönyben csütörtökön kihirdetett rendelet ráadásul azt is leszögezi: aki nem tartja be a szabályokat, azt legfeljebb figyelmeztetni lehet, más büntetéstől nem kell tartania. A szakértő szerint kormányrendelet nélkül a főpolgármesternek jogilag nincs is arra felhatalmazása, hogy saját területükön előírja a boltoknak vevőik ellenőrzését. A főváros máshogy gondolja. ","shortLead":"Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április...","id":"20200424_maszkviseles_Karacsony_Gergely_bolt_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6704d7b1-9996-49a3-8093-9995e436802b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_maszkviseles_Karacsony_Gergely_bolt_Budapest","timestamp":"2020. április. 24. 12:00","title":"Nem fogják megbüntetni, ha hétfőtől maszk nélkül megy a boltba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","shortLead":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","id":"20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1749cff1-e8ec-48f0-9182-4ad248b6cc56","keywords":null,"link":"/elet/20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","timestamp":"2020. április. 24. 15:50","title":"Közel 30 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710663e9-a818-42b8-8d5c-47cba9b25d4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Például online is lehet csinálni. ","shortLead":"Például online is lehet csinálni. ","id":"20200423_Norvegia_online_szalagatvagas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=710663e9-a818-42b8-8d5c-47cba9b25d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9925f-0b89-405a-b531-95f61f0884c6","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Norvegia_online_szalagatvagas","timestamp":"2020. április. 23. 12:13","title":"Norvégiában a koronavírus sem akadályozhatja meg a szalagátvágásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót, a Transzmaszholding közleménye már nem említi azt. Pedig Magyarország még hitelt is ad az üzlethez.","shortLead":"Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót...","id":"20200422_dunakeszi_jarmujavito_transzmaszholding_egyiptomi_uzlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d92a13-1641-4741-9860-4f3ea7404252","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_dunakeszi_jarmujavito_transzmaszholding_egyiptomi_uzlet","timestamp":"2020. április. 22. 21:46","title":"Biztossá vált az orosz-egyiptomi vasúti üzlet, de úgy tűnik, kimarad belőle a Dunakeszi Járműjavító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 időjósa március közepén fertőződött meg koronavírussal, bár még teljesen nem gyógyult meg, de már túl van a nehezén, a tünetei is jelentősen mérséklődtek.\r

","shortLead":"A TV2 időjósa március közepén fertőződött meg koronavírussal, bár még teljesen nem gyógyult meg, de már túl van...","id":"20200424_A_koronavirus_a_foldbe_dongolt__Barta_Sylvia_mar_tul_van_a_nehezen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d97b-4444-4ebf-ad6a-9fc93ebb7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cad213-9b1e-4154-8136-095ca99989f3","keywords":null,"link":"/elet/20200424_A_koronavirus_a_foldbe_dongolt__Barta_Sylvia_mar_tul_van_a_nehezen","timestamp":"2020. április. 24. 08:49","title":"„A koronavírus a földbe döngölt” – Barta Sylvia már túl van a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a637409-c28d-4c0c-bc66-f5eb3b6f7beb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben több lombardiai idősotthonban százakat ölt meg a koronavírus, van egy intézmény, amelyben senki sem betegedett meg, mert a vezető gyorsan lépett, hiába háborogtak a rokonok.","shortLead":"Miközben több lombardiai idősotthonban százakat ölt meg a koronavírus, van egy intézmény, amelyben senki sem betegedett...","id":"20200423_Gyorsan_kapcsolt_eleteket_mentett_egy_olasz_idosotthon_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a637409-c28d-4c0c-bc66-f5eb3b6f7beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd5b59-9c67-4943-9233-31bd1d86c590","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Gyorsan_kapcsolt_eleteket_mentett_egy_olasz_idosotthon_vezetoje","timestamp":"2020. április. 23. 11:22","title":"Villámgyorsan kapcsolt, életeket mentett egy olasz idősotthon vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt az 1896-ban elkészült Millenniumi Földalatti Vasút megépítése. ","shortLead":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt...","id":"20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d06fa4-f612-4521-9e85-2f141631d747","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","timestamp":"2020. április. 23. 09:57","title":"A kisföldalattit felvették a világ nagy mérföldkövei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni az időseket, a nagyvárosokban élőket és a krónikus betegeket.","shortLead":"Speciális szabályok jönnek majd Magyarországon, de az újraindításnak az a feltétele, hogy meg tudják védeni...","id":"20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0248e3cc-4225-4396-939d-53fac708cda5","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Orban_Fokozatosan_es_szigoru_menetrend_mellett_ujraindithatjuk_az_eletet","timestamp":"2020. április. 24. 07:39","title":"Orbán: Fokozatosan és szigorú menetrend mellett újraindíthatjuk az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]