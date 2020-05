Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","shortLead":"A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.","id":"20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6197f7-ad64-4e3c-90a8-2b5ba076299a","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_bkk_busz_tomegkozlekedes_erettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 04. 07:23","title":"A flottája lehető legtöbb járművét elindítja a BKK az érettségi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A cseh miniszterelnök elégedett a kormánytagoknak a járvány alatt nyújtott teljesítményével, és nem tervez változásokat a kabinetben.","shortLead":"A cseh miniszterelnök elégedett a kormánytagoknak a járvány alatt nyújtott teljesítményével, és nem tervez változásokat...","id":"20200504_andrej_babis_cseh_kormany_szuksegallapot_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea44005f-506b-4773-9ec9-3d2b52e23083","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_andrej_babis_cseh_kormany_szuksegallapot_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 04. 08:05","title":"Babis szerint a cseh kormány nem kéri a szükségállapot meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be26cd6-d658-491c-a380-0cb5ef559efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezett oktató szerint aligha foghat ki a diákokon a vizsga első része.","shortLead":"A megkérdezett oktató szerint aligha foghat ki a diákokon a vizsga első része.","id":"20200504_magyarerettsegi_2020_feladatok_szaktanari_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9be26cd6-d658-491c-a380-0cb5ef559efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e425ce5-2e54-4ec3-8fb3-0e457f07b3ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarerettsegi_2020_feladatok_szaktanari_velemeny","timestamp":"2020. május. 04. 10:27","title":"Szaktanár a magyarérettségiről: viszonylag könnyű dolguk van a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681db971-a5fd-4e3a-a3a1-84a29521d41b","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ahogy közeledik a trianoni békediktátum évfordulója, úgy törnek elő újult erővel különféle mítoszok a döntések hátteréről, illetve egy nem létező 100 éves időhatárról. Kezdjük kapásból egy rossz hírrel: nem kapjuk vissza június 5-én az elcsatolt területeket, és az sem valószínű, hogy a környező országok szexdiplomáciája lett volna a döntő tényező. Ablonczy Balázs történésszel, a korszak kutatójával beszélgettünk a mítoszokról és a valóságról.","shortLead":"Ahogy közeledik a trianoni békediktátum évfordulója, úgy törnek elő újult erővel különféle mítoszok a döntések...","id":"20200503_Ablonczy_Trianonnal_a_tenyek_es_mitoszok_egybemosodtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681db971-a5fd-4e3a-a3a1-84a29521d41b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51bfd94-4b84-471d-8a41-8676e4f7edfe","keywords":null,"link":"/360/20200503_Ablonczy_Trianonnal_a_tenyek_es_mitoszok_egybemosodtak","timestamp":"2020. május. 03. 08:15","title":"Visszakapjuk Erdélyt? Clemenceau csak minket gyűlölt? - a legdurvább trianoni mítoszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5484d9cd-030f-4c65-a027-e827db61f860","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három rúdugrósztárnak kellett a saját kertjében fél órán belül a lehető legtöbbször átugornia az ötméteres magasságot.","shortLead":"Három rúdugrósztárnak kellett a saját kertjében fél órán belül a lehető legtöbbször átugornia az ötméteres magasságot.","id":"20200503_Holtverseny_szuletett_a_rudugrok_kerti_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5484d9cd-030f-4c65-a027-e827db61f860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69231a4-6789-48c5-85e1-f9262f975bdd","keywords":null,"link":"/sport/20200503_Holtverseny_szuletett_a_rudugrok_kerti_versenyen","timestamp":"2020. május. 03. 20:11","title":"Holtverseny született a rúdugrók kerti versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9148a-3aa7-4a5a-aafb-9d063d932c15","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bernie Ecclestone szerint ennyit versenyt le is tudnának idén bonyolítani.","shortLead":"Bernie Ecclestone szerint ennyit versenyt le is tudnának idén bonyolítani.","id":"20200503_Ha_lesz_nyolc_futam_lesz_ervenyes_vilagbajnok_a_Forma1ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d9148a-3aa7-4a5a-aafb-9d063d932c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fc17c0-1ddc-42cf-a80e-8cffdd3d0be7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_Ha_lesz_nyolc_futam_lesz_ervenyes_vilagbajnok_a_Forma1ben","timestamp":"2020. május. 03. 16:52","title":"Ha lesz nyolc futam, lesz érvényes világbajnok a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a88eba-3c01-496d-a05d-bd4891474862","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jó hatással van a táblagép-használati szokásokra a bezárkózás. Ez olvasható ki egy friss elemzéséből, melyben a kategóriát ha nem is megteremtő, de új formában divatba hozó iPad világának elmúlt hónapjait vették górcső alá.","shortLead":"Jó hatással van a táblagép-használati szokásokra a bezárkózás. Ez olvasható ki egy friss elemzéséből, melyben...","id":"20200504_apple_ipad_eladasok_alkalmazas_letoltesek_szama_erteke_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a88eba-3c01-496d-a05d-bd4891474862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f39663-0f99-45df-b3aa-956c6c6de421","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_apple_ipad_eladasok_alkalmazas_letoltesek_szama_erteke_bevetel","timestamp":"2020. május. 04. 09:33","title":"Ismeri azt a viccet, hogy az Apple-nek nem jött be az iPad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34a4c85-ebcc-4457-8fea-9a4c9f0abf8b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány és a körülötte sertepertélő média ismét nem bírja ki Soros nélkül. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb vádpont a milliárdos ellen. Muszáj volt a hvg360-nak a Duma Aktuál titkos archívumából elővenni az egyetlen valódi, bizonyító erejű dokumentumot, ami lerántja a leplet Soros György minden mesterkedéséről a vizilónyúzótábortól a nyíregyházi tájszólásig.","shortLead":"A kormány és a körülötte sertepertélő média ismét nem bírja ki Soros nélkül. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb...","id":"20200502_Duma_Aktual_Soros_ugynokei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b34a4c85-ebcc-4457-8fea-9a4c9f0abf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75aa89a-f546-43dc-844d-a12a6a46bca0","keywords":null,"link":"/360/20200502_Duma_Aktual_Soros_ugynokei","timestamp":"2020. május. 02. 18:00","title":"Duma Aktuál: Soros György ügynökei - az egyetlen \"igazi\" dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]