[{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest és Abu-Dzabi között közlekedő járat a tervek szerint júniusban indul.","shortLead":"A Budapest és Abu-Dzabi között közlekedő járat a tervek szerint júniusban indul.","id":"20200504_wizz_air_abu_dzabi_uj_jaratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14edaee2-f5bc-4415-8d65-c02bf9e66ede","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_wizz_air_abu_dzabi_uj_jaratok","timestamp":"2020. május. 04. 14:18","title":"Új útvonalakon indít járatot indít a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c158ca09-5958-4d6f-96e1-688101289d18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírusfertőzés-veszély minimalizálása érdekében alaposan átalakítaná a repülőgépek üléssorait az Aviointeriors olasz tervezőcég.","shortLead":"A vírusfertőzés-veszély minimalizálása érdekében alaposan átalakítaná a repülőgépek üléssorait az Aviointeriors olasz...","id":"20200505_aviointeriors_kabin_repulogep_ules_koronavirus_virus_fertozesveszely_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c158ca09-5958-4d6f-96e1-688101289d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe749ace-4626-44c2-ba1f-67a288f849e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_aviointeriors_kabin_repulogep_ules_koronavirus_virus_fertozesveszely_fertozes","timestamp":"2020. május. 05. 08:03","title":"Átrendezné a repülőgépeket egy olasz cég, a járvány után is praktikus lehet az új ülésrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","shortLead":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","id":"20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a4b4f4-c95e-49d8-8bfc-7e17d3b685bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","timestamp":"2020. május. 04. 05:54","title":"Pozitív lett egy gyümölcs koronavírustesztje Tanzániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e0c85f-950e-4f89-9fbe-6cb8a4dd94b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már a kecske is gyanús volt, de a banán betette a kaput.","shortLead":"Már a kecske is gyanús volt, de a banán betette a kaput.","id":"20200504_tanzania_laboratorium_kecse_banan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e0c85f-950e-4f89-9fbe-6cb8a4dd94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8844354-bc68-4525-9244-0bccd63ec39c","keywords":null,"link":"/elet/20200504_tanzania_laboratorium_kecse_banan","timestamp":"2020. május. 04. 20:24","title":"Tanzániában repült a labor vezetője, miután kimutatták, hogy egy kecske és egy banán is elkapta a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","shortLead":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","id":"20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feadfe1-0520-47a7-b0e2-4ad0b95a5f17","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","timestamp":"2020. május. 04. 16:46","title":"Feljelentést tesz Szél Bernadett Mészáros cégének a szennyezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De egy szót sem ejtett a színházas ügyről. A székely polgári kezdeményezés kapcsán szólalt meg, de beszélt arról is, hogy új projektekre készül.","shortLead":"De egy szót sem ejtett a színházas ügyről. A székely polgári kezdeményezés kapcsán szólalt meg, de beszélt arról is...","id":"20200504_Eszenyi_Eniko_eloszor_nyilatkozott_a_vigszinhazas_botrany_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20297ea-5270-4e9d-a992-6484ee7559dc","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Eszenyi_Eniko_eloszor_nyilatkozott_a_vigszinhazas_botrany_ota","timestamp":"2020. május. 04. 11:17","title":"Eszenyi Enikő először nyilatkozott a vígszínházas botrány óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d605b3-c12c-4a9a-a5a2-c340d310437f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkompakt karosszéria és a rövid tengelytáv ezúttal több mint 300 lóerővel párosul.","shortLead":"A szuperkompakt karosszéria és a rövid tengelytáv ezúttal több mint 300 lóerővel párosul.","id":"20200504_limitalt_szeria_itthon_is_rendelheto_a_lemergesebb_uj_mini_jcw_gp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94d605b3-c12c-4a9a-a5a2-c340d310437f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6758b7-0c9a-4ab3-bf56-da242ac0356f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_limitalt_szeria_itthon_is_rendelheto_a_lemergesebb_uj_mini_jcw_gp","timestamp":"2020. május. 04. 07:59","title":"Limitált széria: itthon is rendelhető a legmérgesebb új Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azzal indokolta a döntést, hogy Varga Ivett nem tudta hatékonyan ellátni feladatait a járványveszély alatt. ","shortLead":"A főpolgármester azzal indokolta a döntést, hogy Varga Ivett nem tudta hatékonyan ellátni feladatait a járványveszély...","id":"20200505_Kirugta_a_BKK_vezerigazgatojat_Karacsony_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623ddc24-6ab0-4976-91e1-66946a021710","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Kirugta_a_BKK_vezerigazgatojat_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. május. 05. 13:35","title":"Karácsony Gergely leváltotta a BKK vezérigazgatóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]