Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee881f25-99a7-474b-b669-cf8af7e87c49","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200506_Marabu_Feknyuz_Belegondolni_is_szornyu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee881f25-99a7-474b-b669-cf8af7e87c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4492413b-0d10-4dc6-8dcf-69f81213c130","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Marabu_Feknyuz_Belegondolni_is_szornyu","timestamp":"2020. május. 06. 17:46","title":"Marabu Féknyúz: Belegondolni is szörnyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e199fd-5677-46d7-bd3f-1decee9a8ab7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt túlszaporodó planktonok számtalan problémát okoznak, és bár meglepőnek tűnhet, de a himalájai jég és hó olvadása is közrejátszik ebben.","shortLead":"A klímaváltozás miatt túlszaporodó planktonok számtalan problémát okoznak, és bár meglepőnek tűnhet, de a himalájai jég...","id":"20200506_Az_olvado_hosapkak_miatt_egy_karos_alga_szaporodik_tul_az_Arabtengerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95e199fd-5677-46d7-bd3f-1decee9a8ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7352bfb-ddc6-4f22-8879-2f6f336e50d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Az_olvado_hosapkak_miatt_egy_karos_alga_szaporodik_tul_az_Arabtengerben","timestamp":"2020. május. 06. 13:51","title":"Az olvadó hósapkák miatt szaporodik túl egy káros plankton az Arab-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f852ed-552e-4c35-85d4-6bf5c88bb73c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kinyitottak a szakrendelők, viszont teszthez kötik az ellátást. Több embert is hazaküldtek a negatív lelet hiányában.","shortLead":"Kinyitottak a szakrendelők, viszont teszthez kötik az ellátást. Több embert is hazaküldtek a negatív lelet hiányában.","id":"20200504_Sokakat_hazakuldtek_a_szakrendelesekrol_mert_nem_volt_tesztjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19f852ed-552e-4c35-85d4-6bf5c88bb73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d759ccd-e30e-480a-98d3-b90b653bd701","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Sokakat_hazakuldtek_a_szakrendelesekrol_mert_nem_volt_tesztjuk","timestamp":"2020. május. 04. 21:44","title":"Sokakat hazaküldtek a szakrendelésekről, mert nem volt tesztjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi parlamenti ülésen vitáznak a pártoktól elvett támogatás pótlékáról, illetve a belügyminiszter javaslatáról, ami kizárná a közmunkából azokat, akiknek nem elég rendezett az udvara.","shortLead":"A keddi parlamenti ülésen vitáznak a pártoktól elvett támogatás pótlékáról, illetve a belügyminiszter javaslatáról, ami...","id":"20200505_parlamenti_ules_isztambuli_egyezmeny_KDNP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2353a7a-79fd-4b43-b6cc-18801a3307e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_parlamenti_ules_isztambuli_egyezmeny_KDNP","timestamp":"2020. május. 05. 07:05","title":"Máris szavaz az isztambuli egyezmény elutasításáról az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az elnök politikai kérdést csinál a járványból, de Törökország a koronavírussal legfertőzöttebb államok közé emelkedett, miközben évek óta tartó gazdasági és politikai krízissel küzd.","shortLead":"Az elnök politikai kérdést csinál a járványból, de Törökország a koronavírussal legfertőzöttebb államok közé...","id":"202018__erdogani_jarvanykezeles__sajatos_lepesek__penzugyi_valsag__torok_gyogymod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a053cb64-f0de-4fdb-89e7-259df17b9b3c","keywords":null,"link":"/360/202018__erdogani_jarvanykezeles__sajatos_lepesek__penzugyi_valsag__torok_gyogymod","timestamp":"2020. május. 05. 11:00","title":"Erdogan faeperszirupja ide vagy oda, a koronavírus csődbe viheti Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A BVOP szerint ez elsősorban a megelőző intézkedéseknek köszönhető.","shortLead":"A BVOP szerint ez elsősorban a megelőző intézkedéseknek köszönhető.","id":"20200505_bvop_buntetes_vegrehajtas_borton_koronavirus_fertotlenites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6b4273-6944-48d8-9558-06199e4acd8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_bvop_buntetes_vegrehajtas_borton_koronavirus_fertotlenites","timestamp":"2020. május. 05. 19:45","title":"A büntetés-végrehajtás szerint a magyar börtönökben továbbra sincs koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa035d94-025c-4ec0-8191-56527048b257","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szúnyogok bélrendszerében élő mikroba a jelek szerint teljes mértékben megvédi az állatokat a betegségtől. Ha sikerülne a szúnyogok közt elterjeszteni, a maláriát is vissza lehetne szorítani.","shortLead":"A szúnyogok bélrendszerében élő mikroba a jelek szerint teljes mértékben megvédi az állatokat a betegségtől. Ha...","id":"20200504_malaria_mikroba_virus_malariaszunyog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa035d94-025c-4ec0-8191-56527048b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d0d551-c96c-42bd-a315-f8a9a4e182b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_malaria_mikroba_virus_malariaszunyog","timestamp":"2020. május. 04. 21:03","title":"Megtalálták a mikrobát, ami 100 százalékos védelmet nyújt a malária ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesten és Pest megyében egyelőre továbbra sem lehet vizsgázni, de nem érdemes emiatt vidékre rohanni. ","shortLead":"Budapesten és Pest megyében egyelőre továbbra sem lehet vizsgázni, de nem érdemes emiatt vidékre rohanni. ","id":"20200505_Videken_ujraindul_a_kozlekedesi_vizsgaztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7154c9a-fee4-43ef-adaf-cd3f1bff30ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9fd98c-42d1-4a75-acfd-812242275a77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_Videken_ujraindul_a_kozlekedesi_vizsgaztatas","timestamp":"2020. május. 05. 15:51","title":"Vidéken újraindul a közlekedési vizsgáztatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]