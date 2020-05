Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Thália Színház igazgatója szerint azok beszélnek demokráciáról, akik, miután belépnek a színházba, azonnal diktátorokká válnak.","shortLead":"A Thália Színház igazgatója szerint azok beszélnek demokráciáról, akik, miután belépnek a színházba, azonnal...","id":"20200507_Kalomista_Gabor_Eszenyi_Enikovel_az_volt_a_baj_hogy_nem_ment_el_tuntetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06ec281-e090-47e2-a8da-1f9353f1222c","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Kalomista_Gabor_Eszenyi_Enikovel_az_volt_a_baj_hogy_nem_ment_el_tuntetni","timestamp":"2020. május. 07. 12:23","title":"Kálomista Gábor: Eszenyi Enikővel az volt a baj, hogy nem ment el tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színészt annyira féltik a gyermekei, hogy az újságosig sem engedik lemenni.","shortLead":"A színészt annyira féltik a gyermekei, hogy az újságosig sem engedik lemenni.","id":"20200507_galvolgyi_janos_koronavirus_bezartsag_karanten_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99856587-7645-4e2b-9157-ac9b4f20fbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa4d2f3-b517-4808-8576-6b81e16346b6","keywords":null,"link":"/elet/20200507_galvolgyi_janos_koronavirus_bezartsag_karanten_jarvany","timestamp":"2020. május. 07. 07:57","title":"Nehezen viseli a bezártságot Gálvölgyi János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5255bc-8bd6-459b-ba57-ed72e7757b7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hazai felmérés szerint a használt autók legalább harmadát adják el hamis kilométeróra-állással.","shortLead":"Egy hazai felmérés szerint a használt autók legalább harmadát adják el hamis kilométeróra-állással.","id":"20200505_BMW_oratekeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae5255bc-8bd6-459b-ba57-ed72e7757b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061b00da-2d7f-4db7-965e-08cf943aab46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_BMW_oratekeres","timestamp":"2020. május. 05. 16:14","title":"A BMW-kben a legnépszerűbb az óratekerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb48d40-fc97-41bb-8144-e4485fe76bae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sor adminisztratív könnyítést kapnak a civil szervezetek a járványhelyzet miatt.","shortLead":"Egy sor adminisztratív könnyítést kapnak a civil szervezetek a járványhelyzet miatt.","id":"20200505_civil_szervezetek_magyar_kormany_szamvitel_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb48d40-fc97-41bb-8144-e4485fe76bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7717aeaf-d483-4828-a02c-23a452a7a341","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_civil_szervezetek_magyar_kormany_szamvitel_beszamolo","timestamp":"2020. május. 05. 17:39","title":"A kormány megkönnyíti a civil szervezetek számára az ügyintézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy adótornyot gyújtottak fel ismeretlenek, akik szerint az 5G terjeszti a koronavírust. Kiderült, az állomásokat még be sem kapcsolták.","shortLead":"Négy adótornyot gyújtottak fel ismeretlenek, akik szerint az 5G terjeszti a koronavírust. Kiderült, az állomásokat még...","id":"20200506_5g_kanada_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5f6640-e344-4911-a9d5-d34f328a9841","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_5g_kanada_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. május. 06. 11:03","title":"Kanadában is gyújtogattak az 5G miatt az összeesküvés-elméletek hívői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak betűkben adja vissza egy weboldal tartalmát.","shortLead":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak...","id":"20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021862c-3e1e-41e1-9301-01b7509db946","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","timestamp":"2020. május. 06. 18:03","title":"Csinált egy appot a Facebook, amellyel ott is lehet internetezni, ahol erre nincs lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar hazai össztermék 3 százalékkal fog zsugorodni a járvány miatt, a kormány az ígértnél jobban elengedi a hiányt, az államadósság nőni fog. A konvergenciaprogram előrejelzése szerint 2021 már a visszapattanás éve lesz.","shortLead":"A magyar hazai össztermék 3 százalékkal fog zsugorodni a járvány miatt, a kormány az ígértnél jobban elengedi a hiányt...","id":"20200505_A_kormany_szamitasai_szerint_beremeles_nem_nagyon_lesz_munkanelkuliseg_annal_inkabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcbbc1f-799d-437e-848a-d17b6568f695","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_A_kormany_szamitasai_szerint_beremeles_nem_nagyon_lesz_munkanelkuliseg_annal_inkabb","timestamp":"2020. május. 05. 13:15","title":"A kormány szerint béremelés nem nagyon lesz, munkanélküliség annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül is, ma történelemből vizsgáznak.","shortLead":"Végül is, ma történelemből vizsgáznak.","id":"20200506_Orban_Viktor_NagyMagyarorszagterkeppel_kivan_sok_sikert_az_erettsegizoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23745ec-17e5-4afd-8ea4-a2ce00524597","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Orban_Viktor_NagyMagyarorszagterkeppel_kivan_sok_sikert_az_erettsegizoknek","timestamp":"2020. május. 06. 09:55","title":"Orbán Viktor Nagy-Magyarország-térképpel kíván sok sikert az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]