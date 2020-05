Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7195d112-a3da-499a-8ce3-af4b16990ffb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ártatlan csínynek indult, de globális probléma lett egy vírusból, amely rövid időn belül számítógépek tízmillióit fertőzte meg. 20 éves a Love Bug.","shortLead":"Ártatlan csínynek indult, de globális probléma lett egy vírusból, amely rövid időn belül számítógépek tízmillióit...","id":"20200507_love_bug_iloveyou_love_letter_for_you_elso_szamitogepes_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7195d112-a3da-499a-8ce3-af4b16990ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248cedc8-ff71-4102-b538-f22ec743a8e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_love_bug_iloveyou_love_letter_for_you_elso_szamitogepes_virus","timestamp":"2020. május. 07. 09:03","title":"20 éve söpört végig a világon az első komolyabb számítógépes vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3337e0-3b24-4e7e-8d57-c2495aa79274","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parti őrség műszaki és működési szabálytalanságokkal indokolta az intézkedést. \r

","shortLead":"A parti őrség műszaki és működési szabálytalanságokkal indokolta az intézkedést. \r

","id":"20200507_Lefoglaltak_egy_spanyol_civilhajot_is_az_olasz_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e3337e0-3b24-4e7e-8d57-c2495aa79274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bca5d3f-12d9-4a86-be77-8d965c20e9db","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Lefoglaltak_egy_spanyol_civilhajot_is_az_olasz_hatosagok","timestamp":"2020. május. 07. 07:59","title":"Lefoglaltak egy spanyol civilhajót is az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Társuk, egy 25 éves nő esetében bűnügyi felügyeletet rendeltek el.","shortLead":"Társuk, egy 25 éves nő esetében bűnügyi felügyeletet rendeltek el.","id":"20200507_letartoztatas_a_28as_villamos_keses_tamadas_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e888e0e-231d-4519-bbab-c403bd765729","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_letartoztatas_a_28as_villamos_keses_tamadas_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 07. 14:32","title":"Egyelőre börtönben maradnak a 28-as villamoson történt gyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 85 ezret.","shortLead":"A gyógyultak száma viszont már meghaladta a 85 ezret.","id":"20200505_Mar_kozel_30_ezren_haltak_meg_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7850a51-b9de-4b4d-9449-c4b11a27d51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Mar_kozel_30_ezren_haltak_meg_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 05. 19:09","title":"Már közel 30 ezren haltak meg Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint leginkább a munkanélküliekre és a diploma nélküliekre rakódtak plusz kilók Franciaországban, a megkérdezettek közel fele többet is veszekedik otthon, mint korábban.\r

","shortLead":"Egy új tanulmány szerint leginkább a munkanélküliekre és a diploma nélküliekre rakódtak plusz kilók Franciaországban...","id":"20200506_Francia_karanten_25_kilo_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9021bf92-4d9b-415a-8d29-1d45fefe8f0a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Francia_karanten_25_kilo_","timestamp":"2020. május. 06. 15:17","title":"Átlagosan 2,5 kilót szedtek fel a franciák a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egyórás ceremóniával búcsúztatják a ballagásról lemaradt iskolásokat és hallgatókat. ","shortLead":"Egyórás ceremóniával búcsúztatják a ballagásról lemaradt iskolásokat és hallgatókat. ","id":"20200506_Barack_Obama_Lady_Gaga_amerikai_vegzosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d74bd2c-47ed-4f6c-a770-954e3ba694ab","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Barack_Obama_Lady_Gaga_amerikai_vegzosok","timestamp":"2020. május. 06. 09:45","title":"Barack Obama és Lady Gaga is köszönti az amerikai végzősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76770d49-0697-48f0-bc12-a31c894479fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A méhészek ezzel köszönték meg az egészségügyi dolgozók munkáját.","shortLead":"A méhészek ezzel köszönték meg az egészségügyi dolgozók munkáját.","id":"20200506_mez_egeszsegugyi_dolgozok_gyorfi_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76770d49-0697-48f0-bc12-a31c894479fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d46349-4ae0-4b2f-aac2-e145e4e4b14b","keywords":null,"link":"/elet/20200506_mez_egeszsegugyi_dolgozok_gyorfi_pal","timestamp":"2020. május. 06. 17:40","title":"Két tonna mézet adtak a magyar mentőknek és ápolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline szaktanár segítségével mutatja be a középszintű angolérettségi egyelőre nem hivatalos megoldásait.","shortLead":"Az Eduline szaktanár segítségével mutatja be a középszintű angolérettségi egyelőre nem hivatalos megoldásait.","id":"20200507_angolerettsegi_erettsegi_megoldasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df16840-78ed-46e4-91d9-dd88962863e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_angolerettsegi_erettsegi_megoldasok","timestamp":"2020. május. 07. 14:25","title":"Megjöttek az angolérettségi nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]