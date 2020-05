Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc17323e-9d37-4c62-b775-abbbd8d7342c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint a szervezet 2018-as munkájának köszönhetően Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország lett a világon, az ellenzék viszont továbbra is rendszerszintű korrupcióról beszél.","shortLead":"A Fidesz szerint a szervezet 2018-as munkájának köszönhetően Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország lett...","id":"20200506_Nem_kimeltek_Poltot_es_az_ugyeszseget_a_parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc17323e-9d37-4c62-b775-abbbd8d7342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcc0aba-bd86-4990-84e8-ace95ecf2912","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Nem_kimeltek_Poltot_es_az_ugyeszseget_a_parlamentben","timestamp":"2020. május. 06. 17:29","title":"Nem kímélték Poltot és az ügyészséget a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40927bf7-dd62-4dab-b9aa-ff169fdf11f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erős elbocsátási hullám indult a tengerentúlon, miután életbe léptek a járvány miatti szigorú intézkedések.","shortLead":"Erős elbocsátási hullám indult a tengerentúlon, miután életbe léptek a járvány miatti szigorú intézkedések.","id":"20200506_foglalkoztatas_munkanelkuliseg_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40927bf7-dd62-4dab-b9aa-ff169fdf11f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44abbd87-5fa3-4c2c-b11b-98e5a93c68ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_foglalkoztatas_munkanelkuliseg_egyesult_allamok","timestamp":"2020. május. 06. 15:27","title":"20 millió amerikai vesztette el az állását áprilisban a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64eee4b5-8a32-433e-8152-06740645e105","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Welt német lap tekintette át a járvány okozta helyzetet a térségben, és igyekszik elmagyarázni, hogy mit hozott az eddigi szigor, illetve mi következhet a korlátozások most elindult enyhítése után.","shortLead":"A Die Welt német lap tekintette át a járvány okozta helyzetet a térségben, és igyekszik elmagyarázni, hogy mit hozott...","id":"20200508_koronavirusjarvany_gazdasag_korlatozas_nyitas_magyarorszag_keletkozepeuropa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64eee4b5-8a32-433e-8152-06740645e105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ae1615-2f67-45e4-bf5a-c9216a17bfcf","keywords":null,"link":"/360/20200508_koronavirusjarvany_gazdasag_korlatozas_nyitas_magyarorszag_keletkozepeuropa","timestamp":"2020. május. 08. 07:30","title":"Kelet-Európában most jön a neheze, de a járvány után hosszú távon fellendülés is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította. A kisbabája is jól van.","shortLead":"A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította...","id":"20200506_verplazma_koronavirus_covid_19_kismama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074c6ef1-90a8-4ff7-b0b8-a9eeeb187fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_verplazma_koronavirus_covid_19_kismama","timestamp":"2020. május. 06. 19:03","title":"Nagyot javult egy koronavírusos kismama állapota, miután vérplazmás kezelést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45369ba-8735-4478-9a99-2a00794ee291","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jogszerű a brit atomerőmű építéséhez nyújtott állami támogatás, az uniós közérdekre és a környezetvédelemre sem lehet hivatkozni ez ellen – ezt kellene az Európai Bíróságnak kimondania a főtanácsnoka szerint.","shortLead":"Jogszerű a brit atomerőmű építéséhez nyújtott állami támogatás, az uniós közérdekre és a környezetvédelemre sem lehet...","id":"20200507_Europai_Birosag_atomenergia_kornyezetvedelem_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45369ba-8735-4478-9a99-2a00794ee291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4adfd3-e588-4953-a9a4-f70d372c0c5f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200507_Europai_Birosag_atomenergia_kornyezetvedelem_tamogatas","timestamp":"2020. május. 07. 11:02","title":"Az Európai Bíróság mondhatja ki: az atomenergia fejlesztése nem rendelhető alá a környezetvédelemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826241d-1881-4b85-b997-8fe0febdb934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a praktikus elektromos autóból eredetileg többet gyártottak volna, erre azonban végül nem került sor.","shortLead":"Ebből a praktikus elektromos autóból eredetileg többet gyártottak volna, erre azonban végül nem került sor.","id":"20200508_csaladi_villanyos_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_tesla_model_s_kombi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6826241d-1881-4b85-b997-8fe0febdb934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be888b1a-09c1-48ce-b492-b6cb6a658c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_csaladi_villanyos_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_tesla_model_s_kombi","timestamp":"2020. május. 08. 06:41","title":"Családi villanyos: eladó az egyetlen példányban készült Tesla kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a863ad-01c4-44c4-bb1e-ea88378593e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövidesen ismét a levegőbe emelkedik az X-37B kémrepülő, de ahogy az lenni szokott, most sem tudni, miért indul útnak.","shortLead":"Rövidesen ismét a levegőbe emelkedik az X-37B kémrepülő, de ahogy az lenni szokott, most sem tudni, miért indul útnak.","id":"20200508_boeing_x37b_urrepulo_amerikai_legiero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77a863ad-01c4-44c4-bb1e-ea88378593e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e745bb-47f4-43b1-8b68-59bc0a3b6433","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_boeing_x37b_urrepulo_amerikai_legiero","timestamp":"2020. május. 08. 10:33","title":"Új küldetésre indul az ember nélküli űrrepülő, de titok, hogy hova és miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány szerint már el lehet kezdeni a gondolkodást a járvány elleni védekezés következő szakaszáról. A részleteket vasárnap jelenti be Johnson.","shortLead":"A brit kormány szerint már el lehet kezdeni a gondolkodást a járvány elleni védekezés következő szakaszáról...","id":"20200507_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b4b78-8d09-4b69-a5b0-1cb4cda916a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. május. 07. 22:02","title":"Egyre kevesebb az új fertőzött, a járvány elleni védekezés új szakaszára készülnek a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]