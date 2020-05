Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést, és a válságkezelésre meglehetősen szűkmarkúan költ. A 2024-ig szóló gazdasági tervek között az államadósság csökkentése drasztikus intézkedéseket is hozhat.","shortLead":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést...","id":"202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b80ac-6d70-472c-b55d-3eda5f86986d","keywords":null,"link":"/360/202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2020. május. 07. 12:30","title":"Brutális költségvetési politikát vetít előre a pénzügyminisztérium konvergenciaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4ed951-67ad-40f0-a026-d16c0c970ff6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rengeteg összeesküvés-elmélet gyűlt össze az elmúlt időszakban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, a Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével pedig összegyűjtötte mindent, hogy kifigurázza azokat. Sőt KAP sajátgyártású konteókkal is előrukkolt. Vagy lehet, hogy rájött az igazságra?","shortLead":"Rengeteg összeesküvés-elmélet gyűlt össze az elmúlt időszakban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, a Duma Aktuál...","id":"20200507_Duma_Aktual_Osszeeskuveselmeletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad4ed951-67ad-40f0-a026-d16c0c970ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfdff0d-2b67-4945-9f1f-35d4f350a74e","keywords":null,"link":"/360/20200507_Duma_Aktual_Osszeeskuveselmeletek","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Duma Aktuál: Lehet, hogy a koronavírusról is Gyurcsány tehet? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első körben lejárt szavatosságú maszkokat kaptak a dolgozók.","shortLead":"Első körben lejárt szavatosságú maszkokat kaptak a dolgozók.","id":"20200507_nyiregyhaza_korhazi_dolgozo_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449618d3-cbf5-4299-84b8-61aed9e33ee8","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_nyiregyhaza_korhazi_dolgozo_maszk","timestamp":"2020. május. 07. 20:34","title":"Egy nyíregyházi kórházi dolgozó szerint még mindig nincs elegendő maszk a munkájukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világszerte közben több mint 270 ezren haltak meg, közel 85 százalékuk Európában és az Egyesült Államokban.","shortLead":"Világszerte közben több mint 270 ezren haltak meg, közel 85 százalékuk Európában és az Egyesült Államokban.","id":"20200508_koronavirus_vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c254393-18e7-431f-8a5f-1ee9df084df5","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. május. 08. 21:39","title":"A koronavírusban elhunytak több mint fele európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99313888-df9f-4c56-9dda-c8dc12da7212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1500 lóerős hiperautó megrendelt példányait érthető módon igyekeznek maximálisan testre szabni a vevők.","shortLead":"Az 1500 lóerős hiperautó megrendelt példányait érthető módon igyekeznek maximálisan testre szabni a vevők.","id":"20200507_lelepleztek_hogy_konkretan_milyen_bugattikat_rendelnek_a_tehetos_vasarlok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99313888-df9f-4c56-9dda-c8dc12da7212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b8622e-6cd8-481c-b9a0-d423e6adf538","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_lelepleztek_hogy_konkretan_milyen_bugattikat_rendelnek_a_tehetos_vasarlok","timestamp":"2020. május. 07. 09:21","title":"Elárulták, milyen Bugattikat rendelnek a tehetős vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hordótároló gyulladt ki a telepen, három helyről vonultak a tűzoltók a helyszínre.","shortLead":"A hordótároló gyulladt ki a telepen, három helyről vonultak a tűzoltók a helyszínre.","id":"20200507_Tuz_utott_ki_egy_dorogi_hulladekfeldolgozoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfd2bed-e658-4d88-bc64-69d232c9a1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Tuz_utott_ki_egy_dorogi_hulladekfeldolgozoban","timestamp":"2020. május. 07. 20:55","title":"Tűz ütött ki egy dorogi hulladék-feldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"elet","description":"Még megfelelő fizikai védőfelszereléssel is nehezen sikerül ellátni az egészségügyi dolgozókat, pedig már most, a járvány közepén fontos lenne, hogy a mentális egészségük védelmével is foglalkozzanak.","shortLead":"Még megfelelő fizikai védőfelszereléssel is nehezen sikerül ellátni az egészségügyi dolgozókat, pedig már most...","id":"20200507_A_koronavirus_mentalisan_is_benyujthatja_a_szamlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636363df-0b86-4e2a-bd42-0db4d4f6d02d","keywords":null,"link":"/elet/20200507_A_koronavirus_mentalisan_is_benyujthatja_a_szamlat","timestamp":"2020. május. 07. 13:30","title":"A koronavírus mentálisan is benyújthatja a számlát a frontvonalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ca1a36-f502-48de-9b4b-c44c5fc51bdc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy évvel eltolják a Puskás Arénába tervezett Ez az a nap!-ot.","shortLead":"Egy évvel eltolják a Puskás Arénába tervezett Ez az a nap!-ot.","id":"20200507_ez_az_a_nap_online_koncert_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ca1a36-f502-48de-9b4b-c44c5fc51bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1773a77-0d24-40d4-b572-035b369df94e","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_ez_az_a_nap_online_koncert_halasztas","timestamp":"2020. május. 07. 11:56","title":"Idén csak online lesz Ez az a nap!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]