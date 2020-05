Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamar jobban lettek azok a koronavírus-betegek, akiknek négyféle gyógyszer keverékét adták kezelés gyanánt hongkongi orvosok.","shortLead":"Hamar jobban lettek azok a koronavírus-betegek, akiknek négyféle gyógyszer keverékét adták kezelés gyanánt hongkongi...","id":"20200511_koronavirus_gyogyszer_szerum_hongkong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2473a35d-1494-4b78-bf45-435bffa0558e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_koronavirus_gyogyszer_szerum_hongkong","timestamp":"2020. május. 11. 08:33","title":"Három gyógyszer koktéljával négy nap után jobban lettek a koronavírusos betegek egy kísérletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea73b29-a732-435b-8284-8e073e29dabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_Uj_maszkban_pozol_Orban_Viktor_a_mentok_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dea73b29-a732-435b-8284-8e073e29dabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c230d28-4ca7-47bb-8aaa-bb7a677dcee2","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Uj_maszkban_pozol_Orban_Viktor_a_mentok_napjan","timestamp":"2020. május. 10. 09:43","title":"Különleges maszkban pózol Orbán Viktor a mentők napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273c486f-632e-4504-980a-70e5e2af5183","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Virtuális monitorokat adhat az eredeti megjelenítőhöz a Microsoft új HoloLens alkalmazása. Jól jöhet, ha kevés a hely az asztalon, meg persze van egy HoloLens szemüveg.","shortLead":"Virtuális monitorokat adhat az eredeti megjelenítőhöz a Microsoft új HoloLens alkalmazása. Jól jöhet, ha kevés a hely...","id":"20200511_microsoft_holoscreen_ar_alkalmazas_hololenshez_virtualis_monitorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=273c486f-632e-4504-980a-70e5e2af5183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c612810-fa9a-464f-935e-04413a1771b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_microsoft_holoscreen_ar_alkalmazas_hololenshez_virtualis_monitorok","timestamp":"2020. május. 11. 10:03","title":"Ügyes: úgy bővítheti ki a képernyő területét, hogy nem kell további monitort használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f5ff0-6051-4391-b523-a3cbac140021","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_orban_balazs_bangone_helyesiras_parlamenti_kerdes_javitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f5ff0-6051-4391-b523-a3cbac140021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b108e4-7c10-4fc2-92e5-f81bec91d022","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_orban_balazs_bangone_helyesiras_parlamenti_kerdes_javitas","timestamp":"2020. május. 10. 18:16","title":"Ez lehetett a hét legnagyobb politikai trollkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferencvárosban ingyen szűrést biztosítanak az időseknek, a DK-s vezetésű kerületekben pedig a munka nélkül maradtaknak adnak támogatást. Itthon eddig 3263 koronavírusos beteget regisztráltak, a világon már meghaladja a 4 milliót az összes igazolt fertőzött száma. Kövesse velünk a koronavírus-járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"Ferencvárosban ingyen szűrést biztosítanak az időseknek, a DK-s vezetésű kerületekben pedig a munka nélkül maradtaknak...","id":"20200510_50_uj_fertozott_Magyarorszagon_vilagszerte_tobb_mint_4_millioan_koronavirusosak__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7044a645-299f-4e34-8197-f6a58c8cad9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_50_uj_fertozott_Magyarorszagon_vilagszerte_tobb_mint_4_millioan_koronavirusosak__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 10. 08:44","title":"Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón, újra felbukkant a koronavíus Vuhanban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizennégy órás dokumentumfilmben mutatja be a filmtörténet női rendezőit Mark Cousins észak-írországi filmtörténész, dokumentumfilmrendező. Magyar alkotók is helyet kaptak a több részletben bemutatandó filmben. ","shortLead":"Tizennégy órás dokumentumfilmben mutatja be a filmtörténet női rendezőit Mark Cousins észak-írországi filmtörténész...","id":"20200511_Maratoni_hosszusagu_dokumentumfilm_tiszteleg_a_noi_rendezok_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bbc5c7-d73d-45b1-87f8-b20029d4a0ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Maratoni_hosszusagu_dokumentumfilm_tiszteleg_a_noi_rendezok_elott","timestamp":"2020. május. 11. 12:16","title":"Maratoni hosszúságú dokumentumfilm tiszteleg a női rendezők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0369c6b3-c8df-4a11-a822-f79b4980ef05","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Grammy-díjas soulénekes 66 éves volt. A hiphop-, rock- és R&B-énekesek sorát inspirálta, számos dalát dolgozták fel fiatalabb pályatársai.","shortLead":"A Grammy-díjas soulénekes 66 éves volt. A hiphop-, rock- és R&B-énekesek sorát inspirálta, számos dalát dolgozták fel...","id":"20200511_Meghalt_Betty_Wright","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0369c6b3-c8df-4a11-a822-f79b4980ef05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee84e43-86d0-43e9-b0ee-07c49000ae25","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Meghalt_Betty_Wright","timestamp":"2020. május. 11. 10:25","title":"Meghalt Betty Wright","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a79fa7-fd12-4866-b91d-60706ecd5dac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, hogy az elkövetkező időkben (jó esetben hónapokig, rosszabban évekig) arcmaszkot kell majd hordanunk a nyilvános helyeken. Ez viszont gondot jelenthet, ha a telefonunk arcfelismeréssel működik. Az egyik gyártó olyan N95-ös maszkon dolgozik, amelynél nem lesz ilyen probléma.","shortLead":"Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell venni, hogy az elkövetkező időkben (jó esetben hónapokig, rosszabban évekig...","id":"20200511_huami_projekt_aeri_arcfelismerest_tamogato_n95_vedomaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8a79fa7-fd12-4866-b91d-60706ecd5dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86acd90c-0ec2-4034-9b10-a28773df2e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_huami_projekt_aeri_arcfelismerest_tamogato_n95_vedomaszk","timestamp":"2020. május. 11. 14:03","title":"Olyan N95-ös maszkot készít a Huami, amelyben nem okoz gondot még az arcfelismerés sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]