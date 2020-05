Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél és vihar miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Szél és vihar miatt adtak ki figyelmeztetést.","id":"20200511_vihar_szel_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd870756-0801-47c6-99a4-99d65ad29c7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_vihar_szel_idojaras_omsz","timestamp":"2020. május. 11. 06:04","title":"Napközben 31 fok is lehet, este érkezhet vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a budapesti fertőzöttségi adatokat akarja tudni, kérése három nap alatt nem jutott el az illetékesekhez.","shortLead":"A főpolgármester a budapesti fertőzöttségi adatokat akarja tudni, kérése három nap alatt nem jutott el...","id":"20200510_Karacsony_A_Miniszterelnokseg_nem_tovabbitotta_a_levelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef17b4-268c-4916-9f69-11fb7379ba1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Karacsony_A_Miniszterelnokseg_nem_tovabbitotta_a_levelem","timestamp":"2020. május. 10. 19:18","title":"Karácsony: A Miniszterelnökség nem továbbította a levelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc cég, elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség és szatellitszervezetei írtak ki közbeszerzést, de pár nappal később visszavonták.","shortLead":"Nyolc cég, elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség és szatellitszervezetei írtak ki közbeszerzést, de pár nappal...","id":"20200511_Megsem_kellenek_koronavirustanacsok_az_allami_turizmusnak_5_milliardert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd7e867-ef53-4e5f-a396-7ea13b405387","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_Megsem_kellenek_koronavirustanacsok_az_allami_turizmusnak_5_milliardert","timestamp":"2020. május. 11. 13:08","title":"Mégsem kellenek koronavírus-tanácsok az állami turizmusnak 5 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5203861-f5af-4848-8ab6-685bb802c67b","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","timestamp":"2020. május. 10. 18:25","title":"Felfüggesztette az agrárminiszter profilját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A C-295-ös szerdáig Budapesten marad.","shortLead":"A C-295-ös szerdáig Budapesten marad.","id":"20200512_katonai_repulo_finnorszag_c295_ferihegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff28a7c5-409b-4463-81c6-3ad1551bceba","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_katonai_repulo_finnorszag_c295_ferihegy","timestamp":"2020. május. 12. 14:46","title":"Meghibásodás miatt Ferihegyen landolt egy finn katonai repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e537f5-c9d0-489e-b10d-f02f46926986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton több budapesti ponton is rekord forgalmat mért a Kerékpárosklub.","shortLead":"Szombaton több budapesti ponton is rekord forgalmat mért a Kerékpárosklub.","id":"20200510_Kerekparos_forgalom_Budapesten_kijarasi_korlatozasok_koronavirus_Kerekparosklub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e537f5-c9d0-489e-b10d-f02f46926986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e54081-a269-49d2-b934-152eaeee6e92","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Kerekparos_forgalom_Budapesten_kijarasi_korlatozasok_koronavirus_Kerekparosklub","timestamp":"2020. május. 10. 19:05","title":"\"Ennél csak a bringás felvonuláskor voltak többen\" - több rekord is megdőlt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is hallja a dudaszót.","shortLead":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is...","id":"20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3941d5b-70e1-4318-978a-a394287f6a06","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","timestamp":"2020. május. 11. 19:11","title":"A demonstráló Hadházyékat büntető rendőr válasz helyett a sajtóosztályt ajánlotta a képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42996d2b-b552-4515-ae5e-0124f580f25e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Olaszországba a Kenyában másfél éve elhurcolt olasz segélymunkás\r

