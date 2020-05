Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","shortLead":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","id":"20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f9a5a-a7f3-457b-8ed6-8fa84876866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","timestamp":"2020. május. 11. 09:21","title":"A hatalmas Mercedes CLS-t 1,5 literes apró motorral is gyártják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8713a84e-8bb8-4c92-9c2e-09f9cee91db5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Visszafogott külső, korrekt helykínálat, komoly dinamika, nagy hatótáv, vállalható ár. Szinte minden együtt ahhoz, hogy a tisztán elektromos Niro sikeres lehessen, de vajon milyen autó a gyakorlatban?","shortLead":"Visszafogott külső, korrekt helykínálat, komoly dinamika, nagy hatótáv, vállalható ár. Szinte minden együtt ahhoz...","id":"20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8713a84e-8bb8-4c92-9c2e-09f9cee91db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eba3479-a8e3-4492-bfd2-440984a5c461","keywords":null,"link":"/cegauto/20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 10. 16:30","title":"Talán a legjobb mostani villanyautó: teszten a Kia e-Niro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi Fidesz tiltakozik, amiért a Városházára költözhetnének be a veszélyhelyzet idejére, azok a hajléktalanok, akik vállalják, hogy a járvány alatt nem hagyják el az épületet.","shortLead":"A belvárosi Fidesz tiltakozik, amiért a Városházára költözhetnének be a veszélyhelyzet idejére, azok a hajléktalanok...","id":"20200510_fidesz_belvaros_budapest_hajlektalan_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ca3021-dc8c-42c3-a3b1-e86c44f1d106","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_fidesz_belvaros_budapest_hajlektalan_karanten","timestamp":"2020. május. 10. 10:11","title":"Aláírásokat gyűjt a Fidesz a belvárosi hajléktalankarantén ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc76c6fb-3b5d-4f10-9927-d746b5665aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalt éneklő Tandi Flórát is egyre több kormányközeli médiumba hívják meg.","shortLead":"A dalt éneklő Tandi Flórát is egyre több kormányközeli médiumba hívják meg.","id":"20200511_kozmedia_Varga_Judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc76c6fb-3b5d-4f10-9927-d746b5665aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057563a8-60be-4f43-8732-1b0a51c3c636","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_kozmedia_Varga_Judit","timestamp":"2020. május. 11. 18:27","title":"A közmédia is elkezdte játszani a számot, amiben Varga Judit miniszter hegedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: nagymagyar, szétbeszélés, diplomata-útlevél, tankönyvi, összefogás.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200510_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d051030-e7e8-4c96-9b54-f5f2bc34d385","keywords":null,"link":"/360/20200510_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. május. 10. 20:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya \"nagymagyar\" akart lenni, de lepisszegték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester szerint ezek nagy része már teljesült.","shortLead":"A kispesti polgármester szerint ezek nagy része már teljesült.","id":"20200511_A_Momentum_feltetelekhez_kotne_a_kispesti_polgarmester_bizottsagi_kinevezeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe09066a-45ab-4ded-ad04-b91ef8e12756","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_A_Momentum_feltetelekhez_kotne_a_kispesti_polgarmester_bizottsagi_kinevezeset","timestamp":"2020. május. 11. 16:52","title":"A Momentum feltételekhez kötné, hogy Gajda Péter őrködjön a fővárosi vagyonnyilatkozatok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","shortLead":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","id":"20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e7a52-795c-4113-89ea-03f45d851c41","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","timestamp":"2020. május. 10. 16:52","title":"Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor Michelle Robinson 1989 nyarán elvállalja egy ígéretes jogászpalánta mentorálását, még sejtelme sincs róla, hogy ez a „szimpla igen” mennyi mindent változtat meg az életében. Részlet Michelle Obama önéletrajzi könyvéből. ","shortLead":"Amikor Michelle Robinson 1989 nyarán elvállalja egy ígéretes jogászpalánta mentorálását, még sejtelme sincs róla...","id":"20200511_Hogyan_talalkozott_egymassal_eloszor_Michelle_es_Barack_Obama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b194e7-eb4a-4de7-b3c4-8f4bddb0c107","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200511_Hogyan_talalkozott_egymassal_eloszor_Michelle_es_Barack_Obama","timestamp":"2020. május. 11. 19:15","title":"Hogyan találkozott egymással először Michelle és Barack Obama?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]