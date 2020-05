Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53916ded-0e2d-4465-9c3f-9990cb46131e","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 05:18","title":"60-nál is többen tettek feljelentést a francia kormány ellen a járvány kezelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","shortLead":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","id":"20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8607dba-5c60-4680-9dd1-9df817915d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","timestamp":"2020. május. 12. 09:03","title":"Ez most a világ legkedveltebb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2009-8cda-46e1-9583-3a73f764d513","c_author":"Ballai Vince, Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb kutatóintézetek is egy sziráki laboratóriumból rendelnek víruskutatásaikhoz egy különleges anyagot. Az apró fiolákban tárolt, fehér por formájában szállított monoklonális ellenanyagot egykori kísérleti egerek \"örökéletűvé\" tett sejtjei termelik. Kifejlesztője, Lukács Noémi biológus tudatosan telepítette a leszakadó térségbe elismert biotechnológiai cégét. Videóriportunk egy patinás családi házban kialakított laborból.\r

","shortLead":"A legnagyobb kutatóintézetek is egy sziráki laboratóriumból rendelnek víruskutatásaikhoz egy különleges anyagot...","id":"20200512_scicons_monoklonalis_ellenanyag_lukacs_noemi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2009-8cda-46e1-9583-3a73f764d513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b9dba8-c1ce-4fc7-992c-b49e2f1fa251","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_scicons_monoklonalis_ellenanyag_lukacs_noemi","timestamp":"2020. május. 12. 20:00","title":"Kis nógrádi faluból rendelnek egy különleges anyagot a koronavírus kutatói is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ügynek igen fontos tanulsága van: ne hozzon létre Facebook-profilt a kedvencének.","shortLead":"Az alábbi ügynek igen fontos tanulsága van: ne hozzon létre Facebook-profilt a kedvencének.","id":"20200512_facebook_szemelyazonossag_ellenorzese_jogositvany_szemelyi_igazolvany_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba41442-271b-457a-9173-747f10ddf7a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_facebook_szemelyazonossag_ellenorzese_jogositvany_szemelyi_igazolvany_kutya","timestamp":"2020. május. 12. 21:03","title":"Jogosítványt kért a Facebook egy kutyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cdc7b1-63d0-4606-a255-8ca930df0f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ nemrégiben három új típusnevet jegyeztetett be.","shortLead":"Az AvtoVAZ nemrégiben három új típusnevet jegyeztetett be.","id":"20200512_harom_uj_lada_johet_a_nevuket_mar_tudjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5cdc7b1-63d0-4606-a255-8ca930df0f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d557fe49-12f6-41ec-98e8-5f1c593a417c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_harom_uj_lada_johet_a_nevuket_mar_tudjuk","timestamp":"2020. május. 12. 11:21","title":"Három új Lada jöhet, a nevüket már tudjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62240865-3263-44c9-8320-3480a76530d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatalmasat zuhant a budapesti étkezde forgalma a járvány miatt, a bérleti díj viszont nem változott.","shortLead":"Hatalmasat zuhant a budapesti étkezde forgalma a járvány miatt, a bérleti díj viszont nem változott.","id":"20200512_vietnami_etterem_budapest_funky_pho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62240865-3263-44c9-8320-3480a76530d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529d429f-7748-4048-9ae5-d240697330fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_vietnami_etterem_budapest_funky_pho","timestamp":"2020. május. 12. 18:02","title":"Segítség nem jött, bezár a díjnyertes vietnami étterem, a Funky Pho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","shortLead":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","id":"20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0debfc-3a2d-4951-a1b2-560134fbcc44","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","timestamp":"2020. május. 12. 10:31","title":"Megvert egy jegyellenőrt, hét és fél év börtönt is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is hallja a dudaszót.","shortLead":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is...","id":"20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3941d5b-70e1-4318-978a-a394287f6a06","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","timestamp":"2020. május. 11. 19:11","title":"A demonstráló Hadházyékat büntető rendőr válasz helyett a sajtóosztályt ajánlotta a képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]