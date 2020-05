Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A januári tragédia kilenc ember halálát okozta, köztük a kosaraslegenda 13 éves kislányáét.","shortLead":"A januári tragédia kilenc ember halálát okozta, köztük a kosaraslegenda 13 éves kislányáét.","id":"20200516_kobe_bryant_halalos_helikopter_baleset_jelents","timestamp":"2020. május. 16. 11:51","title":"Közzétették a jelentést Kobe Bryanték halálos helikopterbalesetéről"},{"available":true,"c_guid":"fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operatív Törzs szombati tájékoztatóján a családügyi államtitkár bejelentette, engedélyezik a napközis nyári táborokat, hamarosan pedig az ott alvós nyári táborokról is döntenek.","shortLead":"Az Operatív Törzs szombati tájékoztatóján a családügyi államtitkár bejelentette, engedélyezik a napközis nyári...","id":"20200516_Novak_Katalin_Lesznek_nyari_taborok","timestamp":"2020. május. 16. 11:21","title":"Novák Katalin: Lesznek nyári táborok"},{"available":true,"c_guid":"31ac1419-c151-416f-af24-7d9c4c82601e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többnapos programsorozatot ígér a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Többnapos programsorozatot ígér a Magyar Turisztikai Ügynökség.","id":"20200516_Europa_legnagyobb_tuzijateka_lehet_Budapesten_augusztus_20an","timestamp":"2020. május. 16. 08:59","title":"Európa legnagyobb tűzijátéka lehet Budapesten augusztus 20-án"},{"available":true,"c_guid":"07695df7-4153-43f5-ac3a-bb17828fae80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány sújtotta Olaszország újraindításáért hirdetett demonstrációt a Liga vezetője.","shortLead":"A járvány sújtotta Olaszország újraindításáért hirdetett demonstrációt a Liga vezetője.","id":"20200515_Tuntetni_hivja_a_hiveit_Matteo_Salvini","timestamp":"2020. május. 15. 21:33","title":"Tüntetni hívja a híveit Matteo Salvini"},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kisbabák sírása természetadta figyelemfelkeltő sírás. A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság, amelyet enyhíteni kell az egyén egészségének megőrzése érdekében - vallja Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író.","shortLead":"A kisbabák sírása természetadta figyelemfelkeltő sírás. A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság...","id":"20200515_Ezert_nem_erdemes_sirni_hagyni_a_kisbabakat","timestamp":"2020. május. 15. 19:15","title":"Ezért nem érdemes sírni hagyni a kisbabákat"},{"available":true,"c_guid":"e405b6d5-8eea-48c2-8727-246c96dc1d36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kereskedelmi lánc polcain várhatóan júniustól már csak fából, bambuszból és cukornádból készült tányérokat, poharakat vagy evőeszközöket találunk majd.","shortLead":"A kereskedelmi lánc polcain várhatóan júniustól már csak fából, bambuszból és cukornádból készült tányérokat, poharakat...","id":"20200515_Mar_majustol_se_keressen_az_Auchan_polcain_muanyag_szivoszalat_vagy_fultisztito_palcikat","timestamp":"2020. május. 15. 16:30","title":"Hamarosan eltűnnek az Auchan polcairól a műanyag szívószálak és fültisztító pálcikák"},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az EU szerint állami támogatás, de erre most a járvány miatt lehetőséget biztosítanak.","shortLead":"Ez az EU szerint állami támogatás, de erre most a járvány miatt lehetőséget biztosítanak.","id":"20200516_Adokedvezmenyt_ad_a_kormany_a_legitarsasagoknak","timestamp":"2020. május. 16. 09:51","title":"Adókedvezményt ad a kormány a légitársaságoknak"},{"available":true,"c_guid":"34eafdf2-128e-4337-9818-aac354c0bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelésben literenként 10 ezer forintos áron kapható a benzinkutakon a Mol Hygil. Két ellenzéki képviselő érdeklődött a miértről, az államtitkár szerint csak akadályozzák a munkáját. ","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelésben literenként 10 ezer forintos áron kapható a benzinkutakon a Mol Hygil. Két ellenzéki...","id":"20200515_mol_hygil_ne_akadalyozzanak","timestamp":"2020. május. 15. 15:41","title":" Arról érdeklődtek ellenzéki képviselők, miért drága a Mol kézfertőtlenítője – nem erőltette túl a választ az államtitkár"} A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság, amelyet enyhíteni kell az egyén egészségének megőrzése érdekében - vallja Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író.","shortLead":"A kisbabák sírása természetadta figyelemfelkeltő sírás. A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság...","id":"20200515_Ezert_nem_erdemes_sirni_hagyni_a_kisbabakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd07fbc3-bfd2-482e-9efd-1dfba36a1f1a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200515_Ezert_nem_erdemes_sirni_hagyni_a_kisbabakat","timestamp":"2020. május. 15. 19:15","title":"Ezért nem érdemes sírni hagyni a kisbabákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e405b6d5-8eea-48c2-8727-246c96dc1d36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kereskedelmi lánc polcain várhatóan júniustól már csak fából, bambuszból és cukornádból készült tányérokat, poharakat vagy evőeszközöket találunk majd.","shortLead":"A kereskedelmi lánc polcain várhatóan júniustól már csak fából, bambuszból és cukornádból készült tányérokat, poharakat...","id":"20200515_Mar_majustol_se_keressen_az_Auchan_polcain_muanyag_szivoszalat_vagy_fultisztito_palcikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e405b6d5-8eea-48c2-8727-246c96dc1d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848617f2-6b1f-4234-92b0-0d004b618e3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_Mar_majustol_se_keressen_az_Auchan_polcain_muanyag_szivoszalat_vagy_fultisztito_palcikat","timestamp":"2020. május. 15. 16:30","title":"Hamarosan eltűnnek az Auchan polcairól a műanyag szívószálak és fültisztító pálcikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az EU szerint állami támogatás, de erre most a járvány miatt lehetőséget biztosítanak.","shortLead":"Ez az EU szerint állami támogatás, de erre most a járvány miatt lehetőséget biztosítanak.","id":"20200516_Adokedvezmenyt_ad_a_kormany_a_legitarsasagoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867753b0-1b3c-4a3c-bea0-e2e756b59011","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_Adokedvezmenyt_ad_a_kormany_a_legitarsasagoknak","timestamp":"2020. május. 16. 09:51","title":"Adókedvezményt ad a kormány a légitársaságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34eafdf2-128e-4337-9818-aac354c0bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelésben literenként 10 ezer forintos áron kapható a benzinkutakon a Mol Hygil. Két ellenzéki képviselő érdeklődött a miértről, az államtitkár szerint csak akadályozzák a munkáját. ","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelésben literenként 10 ezer forintos áron kapható a benzinkutakon a Mol Hygil. Két ellenzéki...","id":"20200515_mol_hygil_ne_akadalyozzanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34eafdf2-128e-4337-9818-aac354c0bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3aacd15-5adc-4cbd-adeb-3e40f1356a26","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_mol_hygil_ne_akadalyozzanak","timestamp":"2020. május. 15. 15:41","title":" Arról érdeklődtek ellenzéki képviselők, miért drága a Mol kézfertőtlenítője – nem erőltette túl a választ az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]