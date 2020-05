Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Lassan két hónapja került a kamrákba a rengeteg tartósnak gondolt élelmiszer. Kis kémia: mitől függ, hogy az ennivalók meddig tarthatók el?","shortLead":"Lassan két hónapja került a kamrákba a rengeteg tartósnak gondolt élelmiszer. Kis kémia: mitől függ, hogy az ennivalók...","id":"20200517_spajz_liszt_rizs_elelmiszer_tartossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf27b4a3-ac5f-4dd0-9bf0-c33e94f1fbaa","keywords":null,"link":"/360/20200517_spajz_liszt_rizs_elelmiszer_tartossag","timestamp":"2020. május. 17. 12:00","title":"Még a spájzban van a pánikvásárolt liszt és a rizs. De ki gondol közben a vízaktivitásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A párt szerint teljes zöld fordulatra van szükség.","shortLead":"A párt szerint teljes zöld fordulatra van szükség.","id":"20200516_lmp_kozmunka_zold_programok_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d305ef-d90b-4d48-8e85-27229b7ef085","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_lmp_kozmunka_zold_programok_magyar_kormany","timestamp":"2020. május. 16. 20:15","title":"Bemondta az LMP, hogyan lehetne ezernyi új munkahelyet teremteni Magyarországon, hogy a környezetet is védjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c1c801-db6d-4c30-93c4-a8cdd06663b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság 2,2 százalékkal nőtt az első negyedévben, az EU GDP-je azonban már zuhanni kezdett, pedig a válságnak csak az első néhány hete esett erre az időszakra; törvényesítik az önkormányzatok kivéreztetésének módszerét; új tulajdonoshoz kerültek a kaszinók, amelyek egykor Andy Vajnáé voltak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A magyar gazdaság 2,2 százalékkal nőtt az első negyedévben, az EU GDP-je azonban már zuhanni kezdett, pedig a válságnak...","id":"20200517_Es_akkor_gdp_novekedes_onkormanyzatok_bmw_vajna_bige_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80c1c801-db6d-4c30-93c4-a8cdd06663b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b27b00d-d86c-4f39-80c5-6b8978f9c507","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200517_Es_akkor_gdp_novekedes_onkormanyzatok_bmw_vajna_bige_ingatlan","timestamp":"2020. május. 17. 07:00","title":"És akkor fékezett a magyar gazdaság, de még nem állóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","shortLead":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","id":"20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb762acf-b6f8-4e89-a93e-9a25c7ac4e7f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","timestamp":"2020. május. 17. 09:37","title":"Lebontják a Budai Vár egyik legmegosztóbb épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült, az országban rendszerszintű doppingolás folyt.","shortLead":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült...","id":"20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9838c385-4c21-4c13-8e52-a0693550f087","keywords":null,"link":"/sport/20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","timestamp":"2020. május. 17. 14:34","title":"Csak három orosz atlétának engedélyezték, hogy semleges színekben indulhasson az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Knorr-Bremse Rail Systems Budapest bemutatta az első olyan termékét, amelyet az iparágban 3D-s fémnyomtatással állítottak elő. A magyar mérnökök által újratervezett vasúti fékvezérlő panel a vállalat szerint formája, mérete miatt is innováció az iparágban. Az alakadó technológiának köszönhetően a funkciót jobban szolgáló, lényegesen könnyebb és kompaktabb termékek készülhetnek a jövőben kisebb helyigénnyel és karbonlábnyommal.","shortLead":"A Knorr-Bremse Rail Systems Budapest bemutatta az első olyan termékét, amelyet az iparágban 3D-s fémnyomtatással...","id":"20200516_knorr_bremse_budapest_3d_femnyomtatas_vasuti_fekvezerlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ce1711-7a4c-4cf4-a381-8c4270e75895","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_knorr_bremse_budapest_3d_femnyomtatas_vasuti_fekvezerlo","timestamp":"2020. május. 16. 11:03","title":"Nyomtatják a fémet Budapesten, így sikerült 90%-kal könnyebb féket készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyengélkedést jó eséllyel Magyarország is komolyan meg fogja érezni.","shortLead":"A gyengélkedést jó eséllyel Magyarország is komolyan meg fogja érezni.","id":"20200517_Jo_ideig_kohoghet_a_nemet_gazdasag_motorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266dfda5-1339-4547-b8eb-183c61de461b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200517_Jo_ideig_kohoghet_a_nemet_gazdasag_motorja","timestamp":"2020. május. 17. 20:17","title":"Jó ideig köhöghet a német gazdaság motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet – mondta az InfoRádiónak adott interjúban a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet – mondta...","id":"20200516_Merkely_Budapest_is_raszolgalt_a_fokozatos_lazitasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16610de-f922-4cf2-9a6d-dda65630fbce","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Merkely_Budapest_is_raszolgalt_a_fokozatos_lazitasra","timestamp":"2020. május. 16. 12:29","title":"Merkely: Budapest is rászolgált a fokozatos lazításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]