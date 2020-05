Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében visszavonta.","shortLead":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében...","id":"20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf7c373-dc0a-46e0-8ada-c1fe7e44f816","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","timestamp":"2020. május. 19. 18:37","title":"Visszavonta a kormány a saját javaslatát az egyszer használatos műanyagok betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy dísznövénytermesztőt próbáltak átverni.\r

","shortLead":"Egy dísznövénytermesztőt próbáltak átverni.\r

","id":"20200519_nebih_telefonos_csalo_atveres_szemelyes_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d025eec2-7cd2-46a0-951d-7bfffcf7c18b","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_nebih_telefonos_csalo_atveres_szemelyes_adatok","timestamp":"2020. május. 19. 16:54","title":"A Nébih nevével visszaélve próbált pénzhez jutni egy telefonos csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csomag június 1-jétől áll rendelkezésre.\r

","shortLead":"A csomag június 1-jétől áll rendelkezésre.\r

","id":"20200519_100_milliard_euroval_segiti_a_munkahelyek_megtartasat_az_Europai_Unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a616bc-5dd0-4a86-9747-58b4d23758ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_100_milliard_euroval_segiti_a_munkahelyek_megtartasat_az_Europai_Unio","timestamp":"2020. május. 19. 18:11","title":"100 milliárd euróval segíti a munkahelyek megtartását az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ea8604-3abf-472d-9f3b-cbd0f5d630fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta karantén minden napján jelentkeztünk egy-egy beszélgetéssel a Home office sorozatban. 53 ismert ember beszélt viszonyáról a különleges helyzethez. Megszólaltak a fiatalabb és az idősebb generáció képviselői, jobboldaliak és baloldaliak egyaránt. Magánélet, egészség, politika, művészet, humor - M. Kiss Csaba sorozatzáró összefoglalóját látják.","shortLead":"A járvány okozta karantén minden napján jelentkeztünk egy-egy beszélgetéssel a Home office sorozatban. 53 ismert ember...","id":"20200519_Home_office_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1ea8604-3abf-472d-9f3b-cbd0f5d630fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ecbac34-e661-498b-ad98-d6398b049b5c","keywords":null,"link":"/360/20200519_Home_office_osszefoglalo","timestamp":"2020. május. 19. 17:55","title":"Home office: Így élték meg ők, 53-an a karantén 8 hetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak az állampolgárok adataira. Most már úgy látják: nem kellett volna.","shortLead":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak...","id":"20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee1125d-e019-4eb9-a0f1-8e0b0455108d","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","timestamp":"2020. május. 20. 09:42","title":"Jobbik: Emberek vagyunk, hibáztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Forradalmi áttörést jelent, hogy a német kormány hajlandó elfogadni az eurókötvény ötletét, a kérdés az lesz, sikerül-e meggyőznie a kancellárnak a hollandokat és a skandinávokat.","shortLead":"Forradalmi áttörést jelent, hogy a német kormány hajlandó elfogadni az eurókötvény ötletét, a kérdés az lesz, sikerül-e...","id":"20200518_500_milliard_euronyi_kozos_EUkotvennyel_huzna_ki_az_uniot_a_valsagbol_Macron_es_Merkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16cd1e0-1457-4d2c-a997-f667a19d7833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_500_milliard_euronyi_kozos_EUkotvennyel_huzna_ki_az_uniot_a_valsagbol_Macron_es_Merkel","timestamp":"2020. május. 18. 18:35","title":"500 milliárd eurónyi közös EU-kötvénnyel húzná ki az uniót a válságból Macron és Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df2ad38-d21f-4053-8e2d-3ef2d6c92527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába próbál a magyar kormány a német alkotmánybíróság ítéletére hivatkozni a röszkei tranzitzóna ügyében az Európai Unió Bíróságának elnöke szerint.","shortLead":"Hiába próbál a magyar kormány a német alkotmánybíróság ítéletére hivatkozni a röszkei tranzitzóna ügyében az Európai...","id":"20200519_Lenaerts_Magyarorszag__unios_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2df2ad38-d21f-4053-8e2d-3ef2d6c92527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f26ed9f-b590-45a2-9577-84bfa2e3c752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_Lenaerts_Magyarorszag__unios_birosag","timestamp":"2020. május. 19. 18:13","title":"Lenaerts: Magyarország nem mondhatja, hogy nem fogadja el az uniós bíróság döntéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vehet belőlük, ha otthon felejtette a sajátját.","shortLead":"Vehet belőlük, ha otthon felejtette a sajátját.","id":"20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_ii_kerulet_jatszoter_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5826c2-7731-4e55-ab3f-5e5fce194d90","keywords":null,"link":"/elet/20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_ii_kerulet_jatszoter_maszk","timestamp":"2020. május. 18. 21:28","title":"Maszkadagolókkal szereltek fel II. kerületi játszótereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]