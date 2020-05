Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a504acf5-fa72-40c9-b472-30744c5be682","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olyan cég oktatóvideóit használják az előképzésen, amelyik már 3 éve is befutó volt egy állami közbeszerzésen.","shortLead":"Egy olyan cég oktatóvideóit használják az előképzésen, amelyik már 3 éve is befutó volt egy állami közbeszerzésen.","id":"20200525_Kiderult_hogy_ki_nyer_az_allami_informatikuskepzesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a504acf5-fa72-40c9-b472-30744c5be682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b0d58c-cbc7-443f-8797-6fce0439177e","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_Kiderult_hogy_ki_nyer_az_allami_informatikuskepzesen","timestamp":"2020. május. 25. 15:51","title":"Kiderült, hogy ki nyer az állami informatikusképzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ee089-e64e-4dd1-83ec-00bb2072ee87","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Orsi február 21-én egy hónapra érkezett Mianmar egyik szigetére, hogy önkéntes aktivistaként vegyen részt a helyi korallmentésben. Az egy hónapból már három lett és Orsi továbbra sem tudott hazajutni, pedig azért már szeretne.","shortLead":"Orsi február 21-én egy hónapra érkezett Mianmar egyik szigetére, hogy önkéntes aktivistaként vegyen részt a helyi...","id":"20200524_Karanten_mianmar_korallmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05ee089-e64e-4dd1-83ec-00bb2072ee87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e92a27e-6106-4b8d-b13d-cd4cc5b58357","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Karanten_mianmar_korallmentes","timestamp":"2020. május. 24. 17:00","title":"Korallmentésre indult egy trópusi szigetre egy magyar lány, de három hónapja nem tud hazajutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef3a4dd-db15-4335-a96f-a48d22d05846","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szervezetünk által termelt marihuánaszerű vegyület segíthet elfelejteni a traumatikus emlékeket – összegezték egy többéves nemzetközi kutatás eredményét a Nature Chemical Biology című folyóiratban. ","shortLead":"A szervezetünk által termelt marihuánaszerű vegyület segíthet elfelejteni a traumatikus emlékeket – összegezték...","id":"202021_rossz_emlekek_feledese_szemelyes_marihuana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef3a4dd-db15-4335-a96f-a48d22d05846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14dbe40-84e5-4e2a-a8ab-3bbaa36d6cbc","keywords":null,"link":"/360/202021_rossz_emlekek_feledese_szemelyes_marihuana","timestamp":"2020. május. 25. 12:00","title":"Marihuánára emlékeztető anyagot termel a szervezetünk, hogy könnyebben felejtsünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte Dominic Cummingsnak nem volt más választása, mint elhagyni a karantént. ","shortLead":"Szerinte Dominic Cummingsnak nem volt más választása, mint elhagyni a karantént. ","id":"20200524_A_brit_kormanyfo_a_karanten_megsertesevel_vadolt_fotanacsadoja_vedelmere_kelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7440a179-1df4-4085-b244-a95e119cb4e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_A_brit_kormanyfo_a_karanten_megsertesevel_vadolt_fotanacsadoja_vedelmere_kelt","timestamp":"2020. május. 24. 20:42","title":"A brit kormányfő a karantén megsértésével vádolt főtanácsadója védelmére kelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos beadványt, amelyet első, másod- és harmadfokon is elutasítottak a bíróságok. ","shortLead":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos...","id":"202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f71513c-5098-47fa-96b8-06fa1a212406","keywords":null,"link":"/360/202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","timestamp":"2020. május. 25. 14:00","title":"Újra téma az Alkotmánybíróságon a HVG 2014-es Nagy Harácsony-címlapja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány? Feketébe hajló humorral ad választ a kérdésre a Duma Aktuál. ","shortLead":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány...","id":"20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56954af-858d-47e2-b4df-e11975c0cdb5","keywords":null,"link":"/360/20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","timestamp":"2020. május. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tárgynyeremény lesz a lélegeztetőgép a lottósorsoláson? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","shortLead":"Az elmúlt két hónap a kézműves főzdéket is rosszul érintette.","id":"20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1de131c-abdc-47bd-8af6-87dd8cb372e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_kezmuves_sor_fozde_koronavirus_jarvany_vendeglatohelyek_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 25. 06:12","title":"Elég nagy bajban vannak a kisebb sörfőzdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1797c276-31f2-4363-aa46-2f34748af21a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ibolyántúli sugarat kibocsátó lámpák is jók lehetnek a koronavírus ellen. Külsőleg. Viszont vigyázni kell, hogy ne ártsanak többet, mint amennyit használnak.","shortLead":"Ibolyántúli sugarat kibocsátó lámpák is jók lehetnek a koronavírus ellen. Külsőleg. Viszont vigyázni kell, hogy ne...","id":"202021__uvfertotlenites__legi_harc__robotok__fenyes_otlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1797c276-31f2-4363-aa46-2f34748af21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc3df12-ca0d-4a36-9e6d-a7728e26bf6b","keywords":null,"link":"/360/202021__uvfertotlenites__legi_harc__robotok__fenyes_otlet","timestamp":"2020. május. 24. 08:15","title":"Fényes ötlet: az UV-C lehet a megoldás a koronavírus elnyelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]