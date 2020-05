Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egymillió munkavállalót érint a béren kívüli juttatást érintő könnyítés.","shortLead":"Egymillió munkavállalót érint a béren kívüli juttatást érintő könnyítés.","id":"20200523_Ev_vegeig_meghosszabbitottak_a_SZEPkartya_adomentesseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e710c-5e71-419a-9daf-413ade9cc6c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Ev_vegeig_meghosszabbitottak_a_SZEPkartya_adomentesseget","timestamp":"2020. május. 23. 14:12","title":"Év végéig meghosszabbították a SZÉP-kártya adómentességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55366eea-966b-4dc6-83c8-4d4f96596bcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfinál elvégzett gyorsteszt is pozitív lett. ","shortLead":"A férfinál elvégzett gyorsteszt is pozitív lett. ","id":"20200524_Kokain_motoros_baleset_Pecs_hatizsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55366eea-966b-4dc6-83c8-4d4f96596bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e2f991-61dd-49dd-bef5-e6407fd86959","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Kokain_motoros_baleset_Pecs_hatizsak","timestamp":"2020. május. 24. 20:25","title":"Két és fél kilogramm kokain volt egy Pécsen balesetet szenvedő motoros hátizsákjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Megállíthatatlanul szaporodnak a gyárakban a robotok, s a koronavírus-járvány okozta stressz valószínűleg csak tovább gyorsítja a betegségekre immunis gépemberek térnyerését. A jövő a gép és az ember együttműködéséé.","shortLead":"Megállíthatatlanul szaporodnak a gyárakban a robotok, s a koronavírus-járvány okozta stressz valószínűleg csak tovább...","id":"20200525_ipari_robotok_fajtai_mit_tudnak_robotika_innovacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb66245-bdb0-4932-89b2-4944388f2782","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_ipari_robotok_fajtai_mit_tudnak_robotika_innovacio","timestamp":"2020. május. 25. 10:03","title":"700 ezer olyan állás van Magyarországon, amely betölthető robotokkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában a Xiaomi. ","shortLead":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában...","id":"20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11b8a3-f153-4340-8dc3-68713c2afd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","timestamp":"2020. május. 24. 15:03","title":"Olyan kamerát még nem láttunk telefonon, mint amit a Xiaomi szabadalmaztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"GFK kódnéven futott az a készülék a Facebooknál, amely kialakításában hozott volna újdonságot a mobilipar számára. A fejlesztésről viszont még a dolgozóknak se mondtak igazat.","shortLead":"GFK kódnéven futott az a készülék a Facebooknál, amely kialakításában hozott volna újdonságot a mobilipar számára...","id":"20200523_facebook_okostelefon_mobil_jobbkezes_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187f9cb7-462b-4694-b6d0-31ac728bfc89","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_facebook_okostelefon_mobil_jobbkezes_telefon","timestamp":"2020. május. 23. 16:03","title":"Saját dolgozói előtt is titkolta a Facebook, hogy csak jobbkezeseknek szánt mobilon dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a KSH szerint csak 8,7 százalékos az áremelkedés tavalyhoz képest, a tapasztalatok mást mutatnak.","shortLead":"Bár a KSH szerint csak 8,7 százalékos az áremelkedés tavalyhoz képest, a tapasztalatok mást mutatnak.","id":"20200525_felmeres_aremelkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86efafc2-d0a4-49b2-98b3-1408234aeaed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_felmeres_aremelkedes","timestamp":"2020. május. 25. 11:18","title":"A magyarok többsége úgy érzi, elszálltak az árak a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok után Brazíliában van még nagyon sok igazolt fertőzött.","shortLead":"Az Egyesült Államok után Brazíliában van még nagyon sok igazolt fertőzött.","id":"20200525_donald_trump_brazilia_beutazas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f9cf93-e553-4f14-a7e3-fad2897adcab","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_donald_trump_brazilia_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 05:45","title":"Trump megtiltotta a Brazíliából érkező külföldiek beutazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457f0b13-d809-45fb-9cc3-ff1197f09cb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éves Agócs Benjámin hétfőn játék közben rosszul lett egy mosonmagyaróvári játszótéren, perceken múlhatott az élete. Barátai nem estek pánikba, és megmentették - számolt be a bátor fiúk tettéről az RTL.","shortLead":"A 12 éves Agócs Benjámin hétfőn játék közben rosszul lett egy mosonmagyaróvári játszótéren, perceken múlhatott...","id":"20200523_Kiskamaszok_mentettek_meg_cukorbeteg_tarsuk_eletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=457f0b13-d809-45fb-9cc3-ff1197f09cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e696e9fb-db48-4f5f-affb-53c241a4d081","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Kiskamaszok_mentettek_meg_cukorbeteg_tarsuk_eletet","timestamp":"2020. május. 23. 19:25","title":"Kiskamaszok mentették meg cukorbeteg társuk életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]