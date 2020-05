Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Ártatlanságát hangoztatta a tárgyalótermen kívül mondott beszédében Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, mielőtt...","id":"20200524_Birosag_ele_allitottak_benjamin_netanjahu_zraeli_miniszterelnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=887bb4ba-6046-4fc9-a175-089d2f74412e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e7c5a0-5bef-4e8c-babe-f7208a1667c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Birosag_ele_allitottak_benjamin_netanjahu_zraeli_miniszterelnokot","timestamp":"2020. május. 24. 15:40","title":"Bíróság elé állt az izraeli miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy rombolásra.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy...","id":"20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b50de2c-05b8-4765-a1ca-3a2fdfbeecb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","timestamp":"2020. május. 25. 11:03","title":"Amerika bemutatta a lézert, amely egy repülőt is leszed – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Március közepe óta csak a dán állampolgárokat engedik be Dániába, mostantól azokat is, akik tudják igazolni, hogy legalább fél éve egy dán a párjuk.","shortLead":"Március közepe óta csak a dán állampolgárokat engedik be Dániába, mostantól azokat is, akik tudják igazolni...","id":"20200525_Dania_koronavirus_parok_hatarzar_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02291a0-f6d7-42d5-819d-d7c8b17398fb","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Dania_koronavirus_parok_hatarzar_jarvany","timestamp":"2020. május. 25. 17:53","title":"Újra találkozhatnak a szerelmesek Dániában, akiket a határzár elszakított egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földmérőknek már kétszer kellett visszafordulniuk.","shortLead":"A földmérőknek már kétszer kellett visszafordulniuk.","id":"20200524_Mount_Everest_magassag_expedicio_hegymaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba230d19-f8c4-4769-baee-373d48a41a66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_Mount_Everest_magassag_expedicio_hegymaszok","timestamp":"2020. május. 24. 14:42","title":"Útra kelt a csoport, amelyik megméri a Mount Everest magasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új esetek több mint felét Budapesten találták.","shortLead":"Az új esetek több mint felét Budapesten találták.","id":"20200524_28_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_elhunyt_negy_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3a7241-86a2-47aa-abf0-2d0bbfd4a340","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_28_uj_koronavirusos_beteget_talaltak_elhunyt_negy_beteg","timestamp":"2020. május. 24. 07:26","title":"28 új koronavírusos beteget találtak, elhunyt négy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0af165e-30c1-4d78-b00f-7d76fe598f97","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Százból mindössze két ember érzi úgy az élete felénél, hogy ha mindent elölről kezdhetne, akkor sem változtatna semmin. Az idén jubiláló HVG Extra Pszichológia magazin felmérést végzett arról, hogy kiket érint leginkább az életközepi válság, és melyek a legszembetűnőbb jelei. ","shortLead":"Százból mindössze két ember érzi úgy az élete felénél, hogy ha mindent elölről kezdhetne, akkor sem változtatna semmin...","id":"20200524_Ha_ujrakezdhetnenk_az_eletunk_a_legtobben_mas_szakmat_valasztanank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0af165e-30c1-4d78-b00f-7d76fe598f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868cbc1d-7b50-42b4-a06d-053cb2c7fe72","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200524_Ha_ujrakezdhetnenk_az_eletunk_a_legtobben_mas_szakmat_valasztanank","timestamp":"2020. május. 24. 20:15","title":"Ha újrakezdhetnénk az életünk, a legtöbben más szakmát választanánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát, aki beszélt arról is, hogy miért igazságtalan szerinte az 1920-as békeszerződés.","shortLead":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát...","id":"20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d1cf05-81c7-4f14-896d-d56f95a5c4f3","keywords":null,"link":"/360/20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","timestamp":"2020. május. 24. 10:00","title":"Svájci közrádió: Orbán Viktor virtuálisan helyreállította Nagy-Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c7bf4-abaa-44a7-8474-03930e82f3ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis erre a következtetésre jut egy, a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készített elemzés. Eszerint az emberek 43 százalékának hiúsult meg idei utazása, és az utazás iránti érdeklődése tavalyhoz képest kevesebb mint felére esett vissza, és aki az enyhítések után utazást tervez, inkább az országhatárokon belül marad.","shortLead":"Legalábbis erre a következtetésre jut egy, a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készített elemzés. Eszerint...","id":"20200524_Tengerparti_ut_helyett_videki_nyaralasra_keszulnek_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=817c7bf4-abaa-44a7-8474-03930e82f3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dd51dd-48a1-451a-8dd0-d5ee3d14fd94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_Tengerparti_ut_helyett_videki_nyaralasra_keszulnek_a_magyarok","timestamp":"2020. május. 24. 09:28","title":"Tengerparti út helyett vidéki nyaralásra készülnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]