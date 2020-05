Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A WHO addig nem akar nyilatkozni a szer hatásáról, amíg nem végeztek az adatok tanulmányozásával.","shortLead":"A WHO addig nem akar nyilatkozni a szer hatásáról, amíg nem végeztek az adatok tanulmányozásával.","id":"20200526_WHO_hidroxiklorokin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0c618c-9902-4ee2-b928-75545c8f0ac3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_WHO_hidroxiklorokin","timestamp":"2020. május. 26. 19:50","title":"Június közepére várható a hidroxiklorokin vizsgálatának eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"George Floydot úgy tették ártalmatlanná, hogy a nyakára térdeltek. Belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.","shortLead":"George Floydot úgy tették ártalmatlanná, hogy a nyakára térdeltek. Belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.","id":"20200527_george_floyd_minneapolis_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345f461a-542d-4b2d-b14c-235e109e9d76","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_george_floyd_minneapolis_rendorok","timestamp":"2020. május. 27. 15:46","title":"Tüntetések kezdődtek Minneapolisban, miután egy fekete férfi belehalt a rendőri intézkedésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az államra várnak a Magyarországon saját kereskedelmi képviselettel rendelkező számítástechnikai gyártók – mondta a Digitrendi szakoldalnak Lukács Anita, a Lenovo magyarországi vezetője.","shortLead":"Az államra várnak a Magyarországon saját kereskedelmi képviselettel rendelkező számítástechnikai gyártók – mondta...","id":"20200526_lenovo_magyarorszag_pc_piac_allami_megrendelesek_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c069434-7ff5-441d-95fa-1132dbe604dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_lenovo_magyarorszag_pc_piac_allami_megrendelesek_kozbeszerzes","timestamp":"2020. május. 26. 07:03","title":"Az állam nagyot ránthat a hazai PC-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos készülékek üzenetküldőjének fejlesztői a jelek szerint egy végpont-végpont közti titkosítás bevezetésén dolgoznak.","shortLead":"Az androidos készülékek üzenetküldőjének fejlesztői a jelek szerint egy végpont-végpont közti titkosítás bevezetésén...","id":"20200526_google_messages_rcs_uzenetkuldes_vegpontok_kozti_titkositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b522bbe-678d-40ff-9a48-6d4e3fab8922","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_google_messages_rcs_uzenetkuldes_vegpontok_kozti_titkositas","timestamp":"2020. május. 26. 09:03","title":"Androidos? Titkosítós üzenetküldőt kap a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","shortLead":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","id":"20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10fba9-550d-4a4f-b760-46b13744b6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","timestamp":"2020. május. 27. 12:53","title":"A BMW M2-nek is vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1b856e-c1cb-4054-a5ad-d642f9d184e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Zsidai Roy arról beszélt egy interjúban, hogy szerinte kifejezetten káros a házhoz szállítás az éttermeknek, és a jótékony főzést is irracionálisnak és igazságtalannak nevezte. A nyilatkozat nem okozott osztatlan sikert az éttermes szakmában.","shortLead":"Zsidai Roy arról beszélt egy interjúban, hogy szerinte kifejezetten káros a házhoz szállítás az éttermeknek, és...","id":"20200526_Kiverte_a_biztositekot_gasztronomiai_korokben_Zsidai_Roy_interjuja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1b856e-c1cb-4054-a5ad-d642f9d184e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7850b01f-1b52-452c-83ba-16c1f6d6b406","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Kiverte_a_biztositekot_gasztronomiai_korokben_Zsidai_Roy_interjuja","timestamp":"2020. május. 26. 11:23","title":"Igazságtalannak tartja Zsidai Roy nyilatkozatát a Bocuse akadémia vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautasítja a Magyar Orvosi Kamara elnöksége Kásler Miklós nyilatkozatát.","shortLead":"Visszautasítja a Magyar Orvosi Kamara elnöksége Kásler Miklós nyilatkozatát.","id":"20200525_Magyar_Orvosi_Kamara_Kasler_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55ea78a-404c-427d-ab4d-043199b60b70","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Magyar_Orvosi_Kamara_Kasler_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 25. 20:50","title":"Magyar Orvosi Kamara: A miniszterek vállalják fel döntéseik következményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb177e0-69a5-4e04-bf3d-74bd76f5fd7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy bajban volt a magyar építőipar már a járvány előtt is, most a barnamezős beruházások áfacsökkentésével teljesíti a kormány a kéréseik egy részét. Csak megkérdezni kell az önkormányzatokat a rozsdaövezetekről, teljesíteni a kéréseiket nem muszáj.","shortLead":"Nagy bajban volt a magyar építőipar már a járvány előtt is, most a barnamezős beruházások áfacsökkentésével teljesíti...","id":"20200527_jarvany_epitoipar_rozsdamezo_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbb177e0-69a5-4e04-bf3d-74bd76f5fd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c20a60-5335-48ee-8eb6-d321910976a4","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_jarvany_epitoipar_rozsdamezo_epitkezes","timestamp":"2020. május. 27. 12:59","title":"A válságban lévő építőipart segítené a rozsdamezők beépítésével a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]